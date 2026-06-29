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Cuándo corre Colapinto en Silverstone: días y horarios del GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1

El piloto argentino tendrá revancha rápidamente tras el GP de Austria, donde no pudo mostrar su mejor cara. En esta nota, todos los detalles de la carrera

29 de junio 2026 · 16:06hs
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Franco Colapinto tendrá una nueva chance este fin de semana en Silverstone.

BWT ALPINE

Franco Colapinto tendrá una nueva chance este fin de semana en Silverstone.

Franco Colapinto tuvo un duro fin de semana en el Gran Premio de Austria y finalizó en el 15º lugar el domingo pasado, pero la Fórmula 1 le presentaba revancha rápidamente. El argentino afrontará el GP de Gran Bretaña, en Silverstone, Inglaterra, en los próximos días y tendrá la oportunidad de reivindicarse con Alpine.

El monoplaza de la escudería francesa mostró varias limitaciones en el Red Bull Ring y Pierre Gasly tampoco pudo sumar puntos para el equipo, que pelea con Racing Bulls para mantener la quinta posición en el Campeonato de Constructores.

Para Colapinto, Silverstone será una parada tan exigente como necesaria, ya que tendrá que afrontar también la carrera sprint del sábado que afectará directamente en la preparación previa. De igual manera, el pilarense podrá tener su primera carrera en este circuito en la máxima categoría del automovilismo, debido a que en 2025 no pudo correr por un abandono forzado antes de la largada.

Alpine no puede dar ni un paso atrás y el argentino quiere volver a mostrar el rendimiento que logró en las carreras previas para sumar confianza, pero esta vez en uno de los circuitos más importantes de la historia de la Fórmula 1, en el lugar donde todo comenzó.

Franco Colapinto en la trepada del final de la recta principal en Austria. Un fin de semana difícil para Alpine, que abrió interrogantes.

Franco Colapinto en la trepada del final de la recta principal en Austria. Un fin de semana difícil para Alpine, que abrió interrogantes.

Cuándo se disputa el GP de Gran Bretaña

El Gran Premio de Gran Bretaña se disputará desde el viernes 3 al domingo 5 de julio en el circuito de Silverstone. La primera jornada del viernes contará con la única práctica libre, ya que unas horas más tarde será el turno de la clasificación a la carrera sprint.

Durante la mañana del sábado se correrá la sprint y, luego, será el turno la clasificación a la carrera del domingo. Finalmente, el domingo tendrá lugar la carrera principal, en la que se disputará el Gran Premio de Gran Bretaña.

>> Leer más: Un frustrante GP de Austria para Franco Colapinto y los Alpine, con triunfo de Russell

Toda la actividad del fin de semana en el circuito de Silverstone será transmitida en vivo a través de Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium. Para quienes no cuentan con esta suscripción, Fox Sports transmitirá la carrera en diferido.

Horarios del GP de Gran Bretaña

Viernes 3 de julio

Práctica Libre 1: 8.30

Clasificación sprint: 12.30

Sábado 4 de julio

Carrrera sprint: 8

Clasificación: 12

Domingo 5 de julio

Carrera: 11

* Horario en Argentina

Cómo es el circuito de Silverstone

El circuito de Silverstone fue construido sobre un antiguo aeródromo de la Segunda Guerra Mundial y es una de las pistas más legendarias del automovilismo mundial, reconocida por ser la que recibió el primer Gran Premio de la historia de la Fórmula 1 el 13 de mayo de 1950.

Este trazado es uno de los más veloces del calendario de la Máxima y cuenta con curvas históricas como Maggotts, Becketts y Abbey, las cuales representan un complejo desafío para los pilotos.

Con unos 5,8 kilómetros de longitud y 18 curvas en total, el circuito de Silverstone sumará 52 vueltas en la carrera del domingo, que completarán poco más de 306 kilómetros recorridos para los pilotos. El récord histórico de vuelta en esta pista lo registró nada más ni nada menos que Lewis Hamilton en 2019, con un tiempo de 1:27.369.

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