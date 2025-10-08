La Capital | Ovación | Central

En Central siempre recordarán a ese Miguel Ángel Russo obrero dispuesto a construir

El fallecimiento causó mucho dolor en Arroyito, un club al que "Miguelo" nunca le dio la espalda. Un personaje foráneo que el Canalla tomó por adopción

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

8 de octubre 2025 · 19:36hs
Final de obra. Miguel Ángel Russo besa el trofeo de la Copa de la Liga que su equipo había ganado en Santiago del Estero.

La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo impactó con fuerza en el fútbol argentino y como no podía ser de otra forma, generó una angustia sin fin en el mundo Central, donde Miguelo tendrá guardado un recuerdo eterno. Russo es parte de Central y Central es parte de la rica historia de Russo.

Russo es de los tantos protagonistas del mundo del fútbol que en Central tomaron por adopción, cobijaron y aprendieron a querer en medio de todas esas idas y venidas de uno de los entrenadores más venerados por el hincha auriazul.

Es que desde aquel primer arribo de Miguel a Central en 1997 se convirtió en un obrero que siempre estuvo dispuesto a dar una mano, a jugarse por entero, a poner en juego su prestigio. Eso fue parte de la simbiosis más elocuente entre este Central y ese Russo eterno.

No fue un proceso, ni dos. Fueron cinco los que vivió como entrenador de Central, en la mayoría de los cuales mostró predisposición aunque la mano viniera fulera. Nunca le importó cómo estaba el equipo o club. Siempre puso por delante su cariño hacia la institución.

Tras la obtención de la Copa de la Liga 2023, Russo mantuvo un mano a mano con Ovación y gustoso posó para la foto.

Dónde y cuándo nació el amor Central-Russo

Es imposible obviar la enorme influencia que tuvo sobre los hinchas canallas aquella primera estadía en la que su equipo logró lo que los hinchas todavía celebran como un hito histórico: el triunfo por 4 a 0 en un clásico en el Gigante de Arroyito. En ese partido, con revoleo de saco incluido, se gestó esta historia de amor rabioso entre Central y Russo.

>>Leer más: Russo: "Mi festejo era ver a los jugadores y a la gente en esa emoción incontenible"

Aquella vez Central lo necesitó y vino. Hizo lo mismo años después, cuando el equipo mantenía una lucha despiadada con la permanencia. Russo vino, otra vez, a poner el hombro y a intentar dejar al equipo en primera. Lo logró tras sortear a Belgrano en la promoción. A esa altura Miguel ya era un emblema, alguien que parecía criado en el barrio de Arroyito o habiendo correteado desde chiquito detrás de una pelota en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria.

Russo siempre estuvo dispuesto. Y esa predisposición es lo que en Central jamás olvidarán. Porque ningún hincha de Central olvidará que a Miguel nunca lo asustó el desafío de sacar al Canalla del ascenso, después de dos intentos frustrados. Frente a ese fierro caliente, Russo ni lo dudó, se puso los guantes de amianto y el overol para volver a pelearla, como tantas otras veces.

Russo siempre se mostró solidario con quienes lo necesitaban. Tras el título fue al hospital Víctor J. Vilela.

Un ladrillo más que puso el obrero Miguel

Las imágenes de Miguel intentando contener las lágrimas del otro lado de la línea en cancha de Gimnasia y Esgrima de Jujuy parecen de ayer. Hoy se recuerdan más que nunca y seguirán vivas.

Tan vivas como esas de hace prácticamente nada, de diciembre de 2023, cuando en esa noche de un calor insoportable en el Madre de Ciudades logró lo que le verdaderamente tenía como cuenta pendiente, aunque nunca lo haya expresado de esa forma. Russo más que nadie se debía un título con Central y fue lo que logró en aquella recordada final contra Platense, en Santiago del Estero. Central campeón de la mano de Russo. No había más nada que pedirle.

Acá estoy yo. Miguel Russo siempre sintió que e Gigante de Arroyito era como su segunda casa.

>>Leer más: El gesto solidario de Russo: llegó de sorpresa al Hospital Vilela y regaló juguetes a los chicos internados

Porque esa vuelta olímpica que contempló con una mirada paternal, con los ojos inundados en lágrimas y un corazón al galope era la que le permitía enterrar por completo aquella frustración de 2014, cuando se quedó con las ganas en la final perdida por penales contra Huracán, por Copa Argentina.

Russo siempre fue un tipo de carácter especial, a quien el paso de los años lo fue poniendo en un modo más contemplativo en un montón de situaciones. Aquel Russo más joven y enérgico que intentó inmiscuirse en una contienda electoral (dijo que si el candidato del oficialismo no ganaba se iba) ya no era el mismo años después, cuando otra vez en el club decidió mantenerse completamente al margen de un nuevo acto eleccionario.

Miguel y su personalidad

Con esa personalidad difícil pero frontal, siempre le resultó sencillo poner sobre la mesa alguna diferencia de criterio con quien sea, incluso con la prensa. La misma prensa con la que históricamente supo llevarse de maravillas, con una cintura no muy frecuente en el mundo del fútbol. Pero mucho (por no decir todo) lo que hacía no era a los fines de "quedar bien". Todos sus gestos siempre estuvieron emparentados a la buena voluntad. Quien escribe estas líneas tiene ejemplos de sobra para afirmarlo.

Miguel Russo y Gonzalo Belloso, el día de la presentación de Miguel, en su último paso por el club de Arroyito.

Miguel Russo y Gonzalo Belloso, el día de la presentación de Miguel, en su último paso por el club de Arroyito.

>>Leer más: Russo: "El título marcó un antes y un después en mi vida deportiva y como hombre"

En Lanús, Estudiantes, Universidad de Chile, Salamanca de España, Colón, Los Andes, Morelia de México, Vélez, Boca, San Lorenzo, Racing, Millonario de Colombia, Alianza Lima de Perú y Al-Nassr de Arabia Saudita habrá recuerdos de un Russo entrenador intentando dar siempre lo mejor. En Central vivirá eternamente el recuerdo de un tipo que del otro lado de la línea generó respeto y muchas alegrías. Pero también admiración por ser un técnico al que, estando Central en el medio, jamás le esquivó al bulto.

En Arroyito, Miguel Ángel Russo siempre fue un obrero dispuesto a construir.

Por Elbio Evangeliste
Miguel Ángel Russo, eterno: las postales de una vida entre el fútbol y la gloria
Miguel Ángel Russo, eterno: las postales de una vida entre el fútbol y la gloria

No fue exposición cruel, fue un gesto de humanidad: Russo palpitó fútbol hasta el último suspiro

Por Lucas Vitantonio
No fue exposición cruel, fue un gesto de humanidad: Russo palpitó fútbol hasta el último suspiro

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio
Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio

Licitan el puente a Victoria: siete empresas interesadas, pero al final las obras las financiará el Estado
Licitan el puente a Victoria: siete empresas interesadas, pero al final las obras las financiará el Estado

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio
Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

El mensaje de Javkin para Miguel Ángel Russo: La ciudad lo despide con honores
El mensaje de Javkin para Miguel Ángel Russo: "La ciudad lo despide con honores"

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio
Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio

El tiempo en Rosario: llega un jueves cálido, con cielo despejado y ráfagas del norte
El tiempo en Rosario: llega un jueves cálido, con cielo despejado y ráfagas del norte

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15
Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia
Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre
Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado
Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente
Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres
Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres

Nobel de Medicina: ¿qué líneas de investigación sobre inmunología se siguen en Rosario?

Por Florencia O'Keeffe

Nobel de Medicina: ¿qué líneas de investigación sobre inmunología se siguen en Rosario?

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente
Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado
Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado

Premio Nobel de Química 2025 a tres científicos por desarrollar una nueva estructura molecular
Premio Nobel de Química 2025 a tres científicos por desarrollar una nueva estructura molecular

Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación
Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación

La hazaña de pescadores entrerrianos: capturaron un surubí albino de 50 kilos y lo devolvieron al río
La hazaña de pescadores entrerrianos: capturaron un surubí albino de 50 kilos y lo devolvieron al río

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura
Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario
El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario

Rosario se prepara para una nueva edición de la Noche de Museos Abiertos
Rosario se prepara para una nueva edición de la Noche de Museos Abiertos

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura
Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Básquet femenino: Náutico coronó en la Rosarina y ahora comenzó su andar en la Liga Argentina

Por Carlos Durhand
Básquet femenino: Náutico coronó en la Rosarina y ahora comenzó su andar en la Liga Argentina

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla
Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Newells: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre

Por Rodolfo Parody
Newell's: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre

Ovando tras su debut en Central: La que viví el domingo fue una noche de 10

Por Elbio Evangeliste
Ovando tras su debut en Central: "La que viví el domingo fue una noche de 10"