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La Conmebol sancionó a Central y a Jorge Almirón tras la serie ante Corinthians

El Canalla recibió dos multas luego de la eliminación en octavos de la Copa Libertadores y también deberá pagar por una infracción de su entrenador

1 de septiembre 2026 · 12:44hs
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Central fue sancionado por la Conmebol por los hechos denunciados ante Corinthians.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Central fue sancionado por la Conmebol por los hechos denunciados ante Corinthians.

Rosario Central recibió sanciones económicas de parte de la Conmebol por los hechos de racismo durante la serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians, que terminó con derrota 1 a 0 del conjunto de Arroyito en San Pablo. Además, Jorge Almirón también fue multado.

El informe de la entidad madre del fútbol sudamericano detalló que el Canalla fue multado por 100 mil dólares luego de los insultos racistas de los hinchas contra el arquero Hugo Souza, los cuales fueron denunciados durante el encuentro de ida en el Gigante de Arroyito.

A su vez, Central deberá exhibir carteles de la campaña “El Respeto es Titular” durante los próximos partidos que dispute como local en las competencias internacionales de la Conmebol, si logra la clasificación a las copas para 2027. Por otro lado, también recibió otra multa de 20 mil dólares.

Jorge Almirón también fue multado por la Conmebol tras la eliminación de la Copa Libertadores.

Jorge Almirón también fue multado por la Conmebol tras la eliminación de la Copa Libertadores.

La institución de Arroyito podrá recurrir estas sanciones ante el Comisión de Apelaciones de Conmebol, con el previo pago de 3 mil dólares para conseguir ese derecho. Para ello, cuenta con un plazo de siete días corridos al siguiente de haber recibido esta notificación.

Las multas a Central y a Jorge Almirón

Según publicó la Conmebol recientemente, la Comisión Disciplinaria de la entidad resolvió sancionar a Central con una multa de 100 mil dólares por “la infracción al artículo 15.2 del Código Disciplinario de la Conmebol” y aclararon que “este monto será debitado automáticamente del importe a recibir por el club en concepto de derechos de televisión o patrocinio”. En tanto, la multa de 20 mil dólares corresponde a una “infracción al artículo 5.1.11.5 numeral 1) del Manual de Clubes de la Libertadores 2026”.

>> Leer más: Central: los que tienen el puesto seguro para el clásico y los que pelean por un lugar

De la misma manera, con respecto a la exhibición de los carteles, indicaron que la frase deberá estar presente “en el protocolo de inicio de partido, al momento de la formación de los equipos frente a la tribuna de honor” y desde el comienzo del encuentro durante dos horas “hasta el final del partido, en la pantalla gigante del estadio, con excepción a los momentos en los cuales se deban exhibir las activaciones deportivas y comerciales propias de la competición”. También deberán publicar la campaña en redes sociales en la previa a sus próximos partidos internacionales.

Por último, la Conmebol también sancionó al entrenador Jorge Almirón con una multa de 50 mil dólares “por la infracción al artículo 5.1.11.5 numeral 1) del Manual de Clubes de la Libertadores 2026” y agregaron que el monto también será debitado automáticamente del importe a recibir por el club en concepto de derechos.

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