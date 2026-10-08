La Uefa busca "una figura respetada y unificadora" para reemplazar a Infantino en la Fifa

En una reunión de sus 55 federaciones miembro se definió una estrategia para encontrar un candidato para las elecciones en la Fifa

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (Uefa) señaló que busca “una figura respetada y unificadora, profundamente arraigada en el fútbol”, para reemplazar a Gianni Infantino al frente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa).

El organismo rector del fútbol europeo indicó que su candidato será quien “represente a la Fifa a nivel global y aporte liderazgo sin ejercer funciones de gestión”. En una reunión de sus 55 federaciones miembro se definió una estrategia para encontrar un rival para Infantino antes de la fecha límite del 18 de noviembre.

No se barajaron nombres pero se sabe que no será el presidente de la Uefa, Aleksander Ceferin, y posiblemente tampoco sea europeo, en la búsqueda de votos globales entre las 211 federaciones miembro de la Fifa.

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Ceferin aprovechó la reunión para confirmar que irá en busca de un cuarto y último mandato en las elecciones programadas para el 22 de abril en Astana, Kazajistán.

El abogado esloveno encabezó desde julio los esfuerzos globales de dirigentes del fútbol para sacar a Infantino de una presidencia cada vez más autoritaria, antes o durante la elección de la Fifa del próximo 18 de marzo en Rabat, Marruecos.

El rechazado plan secreto de Infantino para vender participaciones del Mundial y de otros torneos a inversores privados llevó a la Uefa, que ya estaba molesta con los proyectos y gobernanza de la Fifa, a impulsar la idea de presentar un rival contra él.

“La Fifa también necesita un nuevo liderazgo: una figura respetada y unificadora, profundamente arraigada en el fútbol, con la visión y la experiencia para liderar, la capacidad de generar confianza en todas las regiones y un compromiso inequívoco con el desarrollo, la reforma, la integridad y la independencia”, manifestó la Uefa en un comunicado tras la reunión de todo el día en Berlín.

La Uefa reiteró la promesa que hizo antes de que las 211 federaciones miembro de la Fifa deberían recibir un dividendo único de 10 millones de dólares procedente de las reservas del organismo rector. Las reservas de efectivo de la Fifa se sitúan cerca de los 6.000 millones de dólares tras un lucrativo Mundial celebrado en Estados Unidos, Canadá y México.