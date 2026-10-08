La Capital | Ovación | Uefa

La Uefa busca "una figura respetada y unificadora" para reemplazar a Infantino en la Fifa

En una reunión de sus 55 federaciones miembro se definió una estrategia para encontrar un candidato para las elecciones en la Fifa

8 de octubre 2026 · 20:54hs
Google Seguir a La Capital en Google
La Uefa busca una figura respetada y unificadora para reemplazar a Infantino en la Fifa

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (Uefa) señaló que busca “una figura respetada y unificadora, profundamente arraigada en el fútbol”, para reemplazar a Gianni Infantino al frente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa).

El organismo rector del fútbol europeo indicó que su candidato será quien “represente a la Fifa a nivel global y aporte liderazgo sin ejercer funciones de gestión”. En una reunión de sus 55 federaciones miembro se definió una estrategia para encontrar un rival para Infantino antes de la fecha límite del 18 de noviembre.

No se barajaron nombres pero se sabe que no será el presidente de la Uefa, Aleksander Ceferin, y posiblemente tampoco sea europeo, en la búsqueda de votos globales entre las 211 federaciones miembro de la Fifa.

>> Leer más: Italia también le retiró su apoyo a la reelección de Infantino en la Fifa

Ceferin aprovechó la reunión para confirmar que irá en busca de un cuarto y último mandato en las elecciones programadas para el 22 de abril en Astana, Kazajistán.

El abogado esloveno encabezó desde julio los esfuerzos globales de dirigentes del fútbol para sacar a Infantino de una presidencia cada vez más autoritaria, antes o durante la elección de la Fifa del próximo 18 de marzo en Rabat, Marruecos.

El rechazado plan secreto de Infantino para vender participaciones del Mundial y de otros torneos a inversores privados llevó a la Uefa, que ya estaba molesta con los proyectos y gobernanza de la Fifa, a impulsar la idea de presentar un rival contra él.

“La Fifa también necesita un nuevo liderazgo: una figura respetada y unificadora, profundamente arraigada en el fútbol, con la visión y la experiencia para liderar, la capacidad de generar confianza en todas las regiones y un compromiso inequívoco con el desarrollo, la reforma, la integridad y la independencia”, manifestó la Uefa en un comunicado tras la reunión de todo el día en Berlín.

La Uefa reiteró la promesa que hizo antes de que las 211 federaciones miembro de la Fifa deberían recibir un dividendo único de 10 millones de dólares procedente de las reservas del organismo rector. Las reservas de efectivo de la Fifa se sitúan cerca de los 6.000 millones de dólares tras un lucrativo Mundial celebrado en Estados Unidos, Canadá y México.

Noticias relacionadas
Miguel Ángel Russo dejó una huella en todos los clubes en los que dirigió. Y en los que no, se ganó el respeto.

Un año sin Miguel, el técnico que dejó una huella en Central

El 20 de octubre se realizará la asamblea general ordinaria de Central en el cruce Alberdi.

¿Habrá elecciones en Central?: la falta de oposición abre el camino para la continuidad de Belloso

Jorge Almirón hará cambios y espera que Central mejore su funcionamiento, en otro partido clave.

En Central habrá un cambio obligado y la posibilidad de algún retoque más

El uruguayo Martín Fernández Figueira, quien actualmente está en México.

La Fifa condenó a Newell's a pagarle a Boston River por el pase de un volante uruguayo

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: nueve apostadores santafesinos celebraron en el Siempre Sale

Quini 6: nueve apostadores santafesinos celebraron en el Siempre Sale

Se renueva el pronóstico sobre El Niño y especialistas hacen foco en el Litoral

Se renueva el pronóstico sobre El Niño y especialistas hacen foco en el Litoral

La Fifa condenó a Newells a pagarle a Boston River por el pase de un volante uruguayo

La Fifa condenó a Newell's a pagarle a Boston River por el pase de un volante uruguayo

Cuidacoches: la reinserción laboral imitará un plan usado para carreros

Cuidacoches: la reinserción laboral imitará un plan usado para carreros

Lo último

Inauguró la Feria del Libro en Rosario: Entre tanto griterío, nuestro desafío es saber administrar la palabra

Inauguró la Feria del Libro en Rosario: "Entre tanto griterío, nuestro desafío es saber administrar la palabra"

La Uefa busca una figura respetada y unificadora para reemplazar a Infantino

La Uefa busca "una figura respetada y unificadora" para reemplazar a Infantino

México: un árbitro murió tras un golpe en el ring y arrestaron al luchador

México: un árbitro murió tras un golpe en el ring y arrestaron al luchador

Autopista a Buenos Aires: desde el sábado aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo

Los autos pagarán 1.850 pesos en la cabina de General Lagos. El pago de la tarifa será por medio del Telepase, tarjetas de crédito y débito, o QR
Autopista a Buenos Aires: desde el sábado aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo
Tras el crimen de un joven de 23 años investigan una red de microtráfico en Funes
Policiales

Tras el crimen de un joven de 23 años investigan una red de microtráfico en Funes

Leda reapareció con polémica: Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla
La Ciudad

Leda reapareció con polémica: "Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla"

Megaestafa de Luis Herrera: proponen que se realice un juicio abreviado
Policiales

Megaestafa de Luis Herrera: proponen que se realice un juicio abreviado

Un dirigente rosarino llevó al Papa León XIV la voz de las pymes argentinas
Política

Un dirigente rosarino llevó al Papa León XIV la voz de las pymes argentinas

La AGN asegura que el Banco Central especuló con el oro y perdió USD 1.023 millones
Economía

La AGN asegura que el Banco Central especuló con el oro y perdió USD 1.023 millones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: nueve apostadores santafesinos celebraron en el Siempre Sale

Quini 6: nueve apostadores santafesinos celebraron en el Siempre Sale

Se renueva el pronóstico sobre El Niño y especialistas hacen foco en el Litoral

Se renueva el pronóstico sobre El Niño y especialistas hacen foco en el Litoral

La Fifa condenó a Newells a pagarle a Boston River por el pase de un volante uruguayo

La Fifa condenó a Newell's a pagarle a Boston River por el pase de un volante uruguayo

Cuidacoches: la reinserción laboral imitará un plan usado para carreros

Cuidacoches: la reinserción laboral imitará un plan usado para carreros

Leda reapareció con polémica: Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla

Leda reapareció con polémica: "Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla"

Ovación
La sanción a Sández fue de una fecha y el técnico Almirón lo tiene otra vez a disposición

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La sanción a Sández fue de una fecha y el técnico Almirón lo tiene otra vez a disposición

La sanción a Sández fue de una fecha y el técnico Almirón lo tiene otra vez a disposición

La sanción a Sández fue de una fecha y el técnico Almirón lo tiene otra vez a disposición

Video: el partido de reserva entre Atlético Tucumán y Talleres terminó a las piñas

Video: el partido de reserva entre Atlético Tucumán y Talleres terminó a las piñas

Un año sin Miguel, el técnico que dejó una huella en Central

Un año sin Miguel, el técnico que dejó una huella en Central

Policiales
Preventiva para el detenido por el crimen de una mujer en Capitán Bermúdez
Policiales

Preventiva para el detenido por el crimen de una mujer en Capitán Bermúdez

Megaestafa de Luis Herrera: proponen que se realice un juicio abreviado

Megaestafa de Luis Herrera: proponen que se realice un juicio abreviado

Derribaron dos búnkeres de barrio Industrial tras la imputación a Fran Riquelme

Derribaron dos búnkeres de barrio Industrial tras la imputación a Fran Riquelme

Tres detenidos por el homicidio de un adolescente en barrio San Francisquito

Tres detenidos por el homicidio de un adolescente en barrio San Francisquito

La Ciudad
Inauguró la Feria del Libro: Entre tanto griterío, nuestro desafío es saber administrar la palabra
La Ciudad

Inauguró la Feria del Libro: "Entre tanto griterío, nuestro desafío es saber administrar la palabra"

Autopista a Buenos Aires: aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo

Autopista a Buenos Aires: aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo

Barrio Martin: rompieron un caño de gas mientras sacaban un árbol

Barrio Martin: rompieron un caño de gas mientras sacaban un árbol

El Colegio de Abogados de Rosario realizará una jornada sobre la auditoría de gestión del MPA

El Colegio de Abogados de Rosario realizará una jornada sobre la auditoría de gestión del MPA

Soy una víctima más, dijo el chofer condenado, a 20 años de la tragedia de Ecos
La Ciudad

"Soy una víctima más", dijo el chofer condenado, a 20 años de la tragedia de Ecos

Derribaron dos búnkeres de barrio Industrial tras la imputación a Fran Riquelme
Policiales

Derribaron dos búnkeres de barrio Industrial tras la imputación a Fran Riquelme

Subcomisario cobró coimas por 1.487 verificaciones irregulares de autos y motos
Policiales

Subcomisario cobró coimas por 1.487 verificaciones irregulares de autos y motos

Sobreseyeron a familiares de Toviggino en una causa por supuesto lavado de dinero
Información General

Sobreseyeron a familiares de Toviggino en una causa por supuesto lavado de dinero

Fiesta de Colectividades: fechas, stands y qué pasará con la lluvia
La Ciudad

Fiesta de Colectividades: fechas, stands y qué pasará con la lluvia

Cuidacoches: la reinserción laboral imitará un plan usado para carreros

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Cuidacoches: la reinserción laboral imitará un plan usado para carreros

Detuvieron a un sospechoso por el crimen de una mujer en Capitán Bermúdez
Policiales

Detuvieron a un sospechoso por el crimen de una mujer en Capitán Bermúdez

La universidad busca aliados y Pullaro aparece en el radar de los rectores

Por Mariano D'Arrigo
Politica

La universidad busca aliados y Pullaro aparece en el radar de los rectores

Otra vez Caquita: cumplió condena por dos homicidios y volvieron a detenerlo
Policiales

Otra vez Caquita: cumplió condena por dos homicidios y volvieron a detenerlo

Anne Carson ganó el Nobel de Literatura 2026 por su obra audaz e inventiva
Información General

Anne Carson ganó el Nobel de Literatura 2026 por su obra "audaz e inventiva"

El 85 % de las internaciones por salud mental en Santa Fe se realizan en hospitales generales
La Región

El 85 % de las internaciones por salud mental en Santa Fe se realizan en hospitales generales

La ganadería tendrá una gran cita de negocios en Rosario
Agro

La ganadería tendrá una gran cita de negocios en Rosario

Quini 6: nueve apostadores santafesinos celebraron en el Siempre Sale
Información General

Quini 6: nueve apostadores santafesinos celebraron en el Siempre Sale

Allanaron a un docente tras una denuncia por antisemitismo en Rosario

Por Claudio Berón
Policiales

Allanaron a un docente tras una denuncia por antisemitismo en Rosario

Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda de Lux

Por Claudio Berón
Policiales

Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda de Lux

Festival Fontanarrosa 2026: Guillermo Francella será el invitado de honor en Rosario
La Ciudad

Festival Fontanarrosa 2026: Guillermo Francella será el invitado de honor en Rosario

Rosario tendrá cruces a la isla desde La Fluvial todo el año: ¿cuánto costará?
La Ciudad

Rosario tendrá cruces a la isla desde La Fluvial todo el año: ¿cuánto costará?

Se disipó el efecto de las elecciones en Brasil y cayeron bonos y acciones
Economía

Se disipó el efecto de las elecciones en Brasil y cayeron bonos y acciones

La crisis de la industria se profundiza: en agosto se hundió un 3,2 % interanual
Economía

La crisis de la industria se profundiza: en agosto se hundió un 3,2 % interanual

La mujer que sobrevivió a la ejecución despertó: Está enojada y confundida
Información General

La mujer que sobrevivió a la ejecución despertó: "Está enojada y confundida"