La tragedia de Venezuela también golpea al fútbol: la esposa de un jugador murió, pero pudo salvar a su bebé

La encontraron sin vida debajo de los escombros del edificio donde vivían, abrazada a la pequeña. La conmovedora despedida de su marido.

Héctor Bello con su esposa Andrea y la bebé de ambos. Los terremotos en Venezuela cegaron la vida de la mujer, quien sin embargo logró salvar a su pequeña hija.

Dos días después de los dos potentes terremotos que hicieron temblar a Venezuela y causaron muchos destrozos y víctimas, comienzan a aparecer historias conmovedoras sobre las personas fallecidas, los rescates y los sobrevivientes a una tragedia de proporciones todavía no calculadas.

Oficialmente, los dos sismos de 7,5 y 7,2 en la escala de Ritcher dejaron un saldo de casi 500 muertos, unos 3.000 heridos y una cifra que cambia constantemente de desaparecidos, aunque muchos consideran que los números son muy superiores.

Entre las historias que salieron a la luz en las primeras horas posteriores a los temblores está la de la esposa y la pequeña hija del futbolista Héctor Bello, jugador del club Marítimo de La Guaira, uno de los distritos más golpeados por los terremotos.

Andrea, su mujer, murió aplastada por los escombros, pero increíblemente la niña se salvó al ser abrazada por su madre, según revelan los medios venezolanos y admite el propio jugador. Su hija tiene apenas un año.

La despedida del futbolista

Bello hizo una publicación en redes sociales en la que agradece el enorme gesto de Andrea para salvar a la hija de ambos. "Siempre vas a ser nuestra heroína favorita mami. Me voy a encargar de recordarle a nuestra bebé lo maravillosa que fuiste, lo mucho que la amabas", escribió el futbolista.

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Más adelante, añadió: "Le contaré la historia de cómo la salvaste amor, cómo diste tu propia vida por nuestra hija.Fuiste una mujer valiente que dando tus últimos suspiros, nunca la abandonaste amor".

Marítimo juega en la segunda división del fútbol venezolano y Bello tenía un perfil muy bajo. El edificio donde vivía con su esposa y su hija se derrumbó y de acuerdo con la reconstrucción realizada por medios locales y replicada por portales internacionales, Andrea protegió con su cuerpo a la hija de ambos en el momento del colapso. Cuando los rescatistas lograron llegar al lugar, encontraron a la mujer sin vida, mientras que la niña había sobrevivido.