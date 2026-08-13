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Quini 6: de qué localidad son los ganadores que se repartieron casi $1.500 millones

Algunos afortunados se quedaron con el pozo de La Segunda y Siempre Sale. Por otro lado, el Revancha y Tradicional quedaron vacantes

13 de agosto 2026 · 08:30hs
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Resultados del Quini 6 de este miércoles 12 de agosto

Resultados del Quini 6 de este miércoles 12 de agosto

Este miércoles 12 de agosto se realizó el sorteo 3.399 del Quini 6, donde hubo un ganador oriundo de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, que ganó $1.100 millones en el pozo La Segunda. Además, el otro gran beneficiado de la jornada fue un apostador de Salta Capital que se alzó con más de 381 millones de pesos en el Siempre Sale.

Por otro lado, las modalidades Revancha y Tradicional quedaron vacantes. El pozo acumulado para la próxima edición de la lotería, que se jugará el próximo domingo 16 de agosto desde las 21.15, será de $13.650.000.000.

A continuación, los resultados:

►Tradicional

Números sorteados: 23 - 24 - 25 - 30 - 31 - 44

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $7.282.064.412

Con cinco aciertos: 9 ganadores, que recibirán $4.731.004

Con cuatro aciertos: 527 ganadores, que recibirán $24.238

►La Segunda

Números sorteados: 04 - 08 - 16 - 20 - 24 - 36

Con seis aciertos: 1 ganador, que recibirá $1.100.000.000

Con cinco aciertos: 107 ganadores, que recibirán $397.943

Con cuatro aciertos: 2.336 ganadores, que recibirán $5.468

►Revancha

Números sorteados: 03 - 07 - 22 - 24 - 25 - 42

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $3.291.719.990

►Siempre Sale

Números sorteados: 13 - 21 - 23 - 26 - 32 - 33

Con seis aciertos: 1 ganador, que recibirá $381.004.236

►Pozo extra

599 ganadores, que recibirán $333.889

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>> Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>> Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

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