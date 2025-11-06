La selección rosarina de futsal ya sumó dos triunfos en el Torneo Nacional en Posadas

El representativo de la Asociación Rosarina dirigido por Nicolás Bellingeri marcha puntero en su zona y con un punto más llegará a las semifinales

Segundo triunfo rosarino. Con los tantos de Blas Fernández (en dos oportunidades), Ramiro Pozzi y Facundo Gastaldi derrotó a Río Turbio de Santa Cruz 4-3

Selección Rosarina de futsal. El representativo dirigido por Nicolás Bellingeri ganó sus dos partidos y apunta a las semifinales.

La selección rosarina de futsal comenzó con el pie derecho en el Torneo Nacional de selecciones que se disputa en la ciudad Posadas. El representativo rosarino comandado por Nicolás Bellingeri ganó sus dos partidos y quedó como único puntero de la Zona D.

Este viernes, los rosarinos enfrentarán a la Liga Santiagueña y con una igualdad quedará entre los 4 semifinalistas. A falta de una jornada para cerrar la fase de grupos, solo pasan los primeros de cada zona.

En la presentación que se dio el miércoles, la selección rosarina goleó a la Liga Apostoleña (de Apóstoles, Misiones) en el encuentro interzonal de las zonas C y D. Los rosarinos ganaron por 4 a 0 con goles de Thiago Honores, Blas Fernández, Máximo Schmid y Santiago Balestrini.

La segunda presentación del equipo dirigido por Bellingeri fue este jueves al mediodía ante la Liga de Fútbol Sur (de Río Turbio, Santa Cruz), equipo que también había sumado tres puntos en su debut ganandole 3 a 1 a la Liga Santiagueña (Santiago del Estero).

En el segundo partido venció a Río Turbio de Santa Cruz

En esta ocasión la Rosarina se alzó con un gran triunfo por 4 a 3 con los tantos de Blas Fernández (en dos oportunidades), Ramiro Pozzi y Facundo Gastaldi.

Con los dos triunfos, la selección rosarina comanda la Zona D con 6 unidades. Por su parte, la Liga de Río Turbio es momentáneamente escolta con 3 puntos, a la espera del partido de la Liga Santiagueña (este jueves a las 18 ante Mar del Plata, en el interzonal), que por ahora cierra el grupo sin sumar.

El tercer partido lo jugará este viernes

Este viernes a las 18, el elenco rosarina cerrará la fase de grupos enfrentando a la Liga Santiagueña. Un empate será suficiente para clasificarse a semifinales, sin depender de lo que suceda en los demás partidos.

En caso de perder, habrá que esperar los otros resultados para saber quién saca boleto a semis, teniendo en cuenta que ante igualdad de unidades se define por diferencia de goles.

Programa de las semifinales

Los encuentros de semifinales se disputarán este sábado. El primer choque será a las 19.30 y el segundo encuentro a las 21.30. Por su parte, el partido por el tercer puesto se jugará el domingo a las 10.30 y la final del torneo se jugará a las 12.30

Cuerpo técnico y plantel rosarino

El cuerpo técnico rosarino está integrado por Bellingeri (DT), Lucio Acuña y Lucas Silva (ayudantes de campo), Julián Martínez (preparador físico) y Joaquín Vizcarra (kinesiólogo).

El plantel de la Rosarina: Juan Ignacio Carletti, Ramiro Pozzi Imanol Bonay, Thaigo Honores y Patricio Cattaneo (Regatas), Nazareno Biancucci y Blas Fernández (Náutico); Santiago Balestrini (Banco Nación), Marco Petronio (Horizonte), Facundo Gastaldi, Facundo y Máximo Schmid (Sagrado Corazón), Rodrigo Peters (Jockey Club) y Lautaro García (UNR).

