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Central expresó sus condolencias por el fallecimiento de Jorge Messi

El club canalla se expresó a través de sus redes sociales y envió un mensaje de respeto y acompañamiento a Lionel y todos sus seres queridos

8 de agosto 2026 · 11:15hs
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Central lamentó la muerte del empresario de 68 años.

Foto: La Capital/Marcelo Bustamante.

Central lamentó la muerte del empresario de 68 años.

Rosario Central manifestó públicamente sus condolencias tras el fallecimiento de Jorge Messi, el padre del rosarino Lionel Messi. A través de sus redes sociales, el club canalla resaltó: "Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento. QEPD".

Jorge Messi, de 68 años, murió a las 2 de este sábado en el Sanatorio Centro de Rosario como consecuencia de una enfermedad que acarreaba desde hacía un tiempo prolongado.

La publicación de Central

El comunicado del Sanatorio Centro

El fallecimiento del papá de Lionel Messi trascendió a primera hora de este sábado. El primer comunicado oficial al respecto fue difundido por el Sanatorio Centro de Rosario, donde estuvo internado.

En ese texto se especifica que el empresario de 68 años murió a las 2. "Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias", manifestaron en el centro de salud ubicado en Paraguay al 900.

El director médico del sanatorio, Carlos Mackey, firmó el mensaje. Se aclaró por la misma vía que se mantendrán bajo reserva los detalles referidos al tratamiento médico, entre otras cuestiones.

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