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La era Scaloni con la selección argentina rompió un récord histórico de asistencia

La victoria del seleccionado argentino ante Honduras en el Kyle Field de Texas reunió a más de 91 mil espectadores, una cifra impactante para este ciclo

8 de junio 2026 · 16:23hs
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En los 95 partidos que componen la era Scaloni

En los 95 partidos que componen la era Scaloni, ante Honduras tuvo la mayor concentración de público para la Albiceleste.

En la previa del inicio del Mundial 2026, la selección argentina ratificó su poder de convocatoria internacional en la era Lionel Scaloni. El partido ante Honduras disputado en los Estados Unidos, donde los dirigidos por el casildense se impusieron por 2 a 0, se registró una concurrencia histórica de 91.102 simpatizantes en las tribunas del Kyle Field de Texas, estableciendo el récord de asistencia absoluto para un partido del combinado nacional en todo el proceso liderado por el actual cuerpo técnico.

El imponente marco en el estadio ubicado en el estado de Texas no sólo transformó las tribunas en una marea Albiceleste, sino que también quebró marcas previas en el territorio norteamericano. La cifra alcanzada superó el récord anterior de esa misma instalación para un evento futbolístico, el cual pertenecía a un encuentro amistoso de 2024 entre las selecciones de Brasil y México que había congregado a 85.000 personas.

>>Leer más: Mundial 2026: las 10 alternativas de Scaloni para reemplazar a Balerdi y el nombre que pica en punta

Argentina-Francia, menos que en el amistoso

En los 95 partidos que componen la era Scaloni, la mayor concentración de público para la Albiceleste, hasta este fin de semana, se había dado en el estadio de Lusail durante el Mundial de Qatar 2022 en la final frente a Francia que contó con un aforo controlado de 88.966 espectadores.

Para hallar una concurrencia de características superiores que involucre al seleccionado nacional, es necesario remontarse a mediados de 2017. En aquella oportunidad, unas 95.569 personas presenciaron en el Melbourne Cricket Ground de Australia el debut de Jorge Sampaoli al frente del equipo, en un clásico ante Brasil que concluyó con victoria argentina.

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