Tras la goleada por 7 a 0 a Costa Rica, el entrenador de Argentina habló de todo en la última conferencia de prensa del año y reiteró: "No creo que la gente haya perdido el amor por la selección"

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni , quedó conforme con el partido que le dio cierre al 2026 del equipo, marcado por el subcampeonato mundialista y el retiro del astro Lionel Messi. En ese marco, destacó que intentaron “ser protagonistas” en todo momento. En su última conferencia de prensa del año, el DT se quedó con lo vivido tras el triunfo en la semifinal del Mundial ante Inglaterra como el mejor momento de la temporada, ya que se sintió “lleno” con un encuentro tan “emotivo” que permitió el pase a una nueva final.

En el estadio Mario Alberto Kempes, Argentina superó a Costa Rica por 7-0 y deslumbró con momentos de su mejor fútbol, en los pies de jóvenes como Nicolás Paz y Franco Mastantuono, además de tener dos debuts con la selección mayor : Mariano Troilo y Aaron Anselmino.

“Satisfecho” fue la palabra con la que Lionel Scaloni decidió definir un 2026 cargado de momentos memorables, en el que además se confirmó su renovación contractual hasta el Mundial de 2030. El DT se quedó con la intención de su equipo de “ser siempre protagonista” durante la extensión del año, además de haber competido “más allá de haber ganado o no”, remarcando especialmente haber sostenido “una manera de jugar” que lo “llena de orgullo”.

Luego de reconocer partidos épicos como los triunfos ante Egipto e Inglaterra en el Mundial como los momentos más destacados del año, ya que ambas definiciones agónicas lo dejaron con sensación de completitud, aunque consideró que la victoria ante el elenco inglés fue “más emotivo” y tenía el condimento extra de depositar a la selección en una nueva final.

El técnico destacó a la gente

En cuanto a la cantidad de gente que se acercó al Mario Alberto Kempes, aunque no se terminó de colmar -hubo entradas que se regalaron, según contaron algunos hinchas-, Scaloni calificó al recibimiento del público como “maravilloso”, afirmó tener un gran gusto por la provincia cordobesa ya que suele acercarse para andar en bicicleta y se deshizo en elogios con el recinto cordobés: “La cancha es espectacular y el césped muy lindo”.

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Tras comentar que no cree que la gente haya “perdido el amor por la selección”, Scaloni comentó que buscan “que la gente sea feliz” viendo jugar al elenco nacional, “como pasó hoy (anoche)”.

Por último, el DT campeón del mundo en Qatar 2022 comentó que no buscan sumar un nuevo integrante al cuerpo técnico tras la salida del ayudante de campo Walter Samuel, a quien catalogó de “irremplazable”, y destacó el rendimiento de Nicolás Paz: “Hizo un partido muy bueno, igual que ante Uruguay, y da la sensación de ser un futbolista verdadero. Estamos muy contentos con él y es para estar ilusionados”.

Algunas frases de Scaloni

* Las eliminatorias. “Para el año que viene tenemos que saber con quién vamos a jugar en marzo, si son amistosos o empiezan las Eliminatorias y qué formato va a ser. Está todo muy en el aire. Desde que asumí no hemos podido planificar mucho. Sobre todo porque con los europeos no se ha podido jugar y nosotros tenemos que movernos para ver con quién podíamos jugar. Pero al fin y al cabo los rivales tienen nivel dependiendo de cómo juguemos nosotros. No nos olvidemos del Mundial, de Cabo Verde, de Arabia, que eran rivales a priori más fáciles. Hay un porcentaje de rivales con los que no podemos jugar y eso complica la planificación”.

Walter Samuel. “Voy a extrañar muchas cosas. Además de ser integrante, hemos tenido viajes juntos viniendo yo de España y él de Italia. Después nos íbamos juntos, él a Firmat y yo a Pujato, no son solo cosas futbolísticas. Le hacemos entender a los chicos que después de 30 años nos hemos encontrado en la selección y que esa amistad perdura, que la pelota entra, pero lo más importante es tener amigos y si tenés que perder que sea con ellos”.

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Lugar de Samuel. “No vamos a sumar a nadie. Tenemos a Mati Manna, a Martín (Tocalli), y al Profe (Luis Martín). Somos siete y si tenemos que buscar a uno sobran. Creo que estamos bien. Es una baja, más allá del punto de vista técnico. Veníamos de hacerle un pequeño homenaje y se le notaba a los jugadores que era una pérdida importante y ha sido gran parte de lo que se ganó. No lo vamos a reemplazar porque es irremplazable y si en un futuro vemos que hace falta, por ahí lo llamo a ver qué hace y si no está, ya veremos”.