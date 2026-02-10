La Capital | Ovación | Jorge Almirón

Jorge Almirón no quiere repetir la historia de Ariel Holan en Central en los partidos de eliminación directa

Jorge Almirón tiene entre sus fortalezas superar los partidos eliminatorios y el miércoles tiene su primer examen en la Copa Argentina con Central

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

10 de febrero 2026 · 06:10hs
Jorge Almirón tendrá su primera llave de eliminación directa desde que llegó a Central. A su antecesor no le fue bien en ese aspecto.

Una de las cualidades que le vio la comisión directiva de Central a Jorge Almirón para contratarlo es el buen rendimiento que tuvo en los partidos eliminatorios. De hecho, el actual entrenador canalla llegó dos veces a una final de Copa Libertadores: una con Lanús en 2015 y otra con Boca en 2023. Perdió, pero antes pasó varias llaves.

El miércoles tendrá que revalidar estos pergaminos en el banco de Central, ya que tendrá su primera prueba de fuego en los partidos eliminatorios cuando se enfrente contra Sportivo Belgrano de San Francisco en los 32vos de final de la Copa Argentina.

Central y la Supercopa Internacional

Los canallas ya tienen asegurado otro partido de este calibre donde no hay revancha cuando, en fecha a determinar, tengan que enfrentarse a Estudiantes por el título de la Supercopa internacional. Un cotejo muy importante en la vida auriazul por todo lo sucedido últimamente contra el Pincha.

Además, en este primer semestre de 2026, si se clasifica entre los ocho mejores de su zona, afrontará las instancias decisivas de este campeonato mediante playoffs.

Lo mismo que si pasa la fase de grupos de la Copa Libertadores o si termina tercero y juega la Copa Sudamericana. En el segundo semestre del año también puede encontrarse con partidos eliminatorios en alguna de estas competiciones de Conmebol, o en la Copa Argentina y en el Clausura 2026.

Incluso sobre fin de año puede disputar el Trofeo de Campeones si la suerte le sonríe en alguna de las dos ligas domésticas. Un abanico muy grande de cotejos donde uno sigue y el otro se va.

El primer examen eliminatorio de Jorge Almirón en Central

Almirón tendrá que rendir examen en este tipo de partidos. Su antecesor, Ariel Holan, a pesar de haber salido campeón de la Liga Profesional 2025, perder solamente dos partidos en el año en los dos torneos de la fase regular, hacer una de las mejores campañas en la historia del club en cuanto a efectividad de puntos y haber ganado los dos clásicos, no le alcanzó para que la comisión directiva actual le renueve el vínculo.

Uno de los grandes motivos estuvo emparentado por la floja respuesta que dio el equipo en esta clase de partidos eliminatorios. Con el Profesor los canallas superaron los dos primeros escollos. El 9 de abril de 2025 le ganaron 1 a 0 a Los Andes en los 32vos de final de la Copa Argentina y el 10 de mayo vencieron por 2 a 0 a Estudiantes en Arroyito, por los octavos de final del Apertura 2025.

Pero después, Holan perdió los otros tres mano a mano: el 18 de mayo por 1 a 0 contra Huracán en los cuartos de final del Apertura 2025 de local; el 28 de junio cayó por penales ante Unión por 3 a 1, tras empatar 0 a 0 en los 90’ en los 16vos de final de la Copa Argentina; y el 23 de noviembre de 2025 perdió 1 a 0 en Arroyito versus Estudiantes en los octavos de final del Clausura 2025.

En la Copa Argentina todo puede pasar

En el fútbol todo puede pasar y más en este tipo de partidos. La Copa Argentina dio muestras claras de batacazos. Pero en este contexto, donde una de las valencias del técnico Almirón es su fortaleza en los mata mata, prácticamente que no tiene margen de error para quedar en el camino.

Sportivo Belgrano, que milita en el tercer nivel del fútbol argentino, volverá a jugar un partido oficial tras 103 días. Su último cotejo fue el 31 de octubre de 2025 cuando venció 1 a 0 a Guillermo Brown de Puerto Madryn en el Federal A en el Juan Pablo Francia.

Por otra parte, los canallas tienen que volver a ser protagonistas de este torneo que lo tuvo tres veces en la final (2014, 2015 y 2016), fue semifinalista en 2017 y campeón en 2018 con Edgardo Bauza. Además es el camino más corto para jugar la Copa Libertadores 2027.

