La pesada herencia que recibió Cristian Fabbiani, su responsabilidad y el turno de la copa y el clásico

El entrenador de Newell's intenta mejorar el equipo con una base que estaba, gestiones frustradas y otros que él mismo pidió y miran los partidos de afuera

11 de agosto 2025 · 06:10hs
El Ogro Fabbiani manifestó que está “pagando” algo que no merece

El Ogro Fabbiani manifestó que está “pagando” algo que no merece, y que asumió con el club “en una situación difícil”.

Cristian Fabbiani tendrá dos semanas intensas y vertiginosas con Newell’s. El miércoles se vendrá Atlético Tucumán por los octavos de final de la Copa Argentina y el sábado 23 de agosto, el clásico en el Gigante, con un partido en el medio ante Defensa y Justicia que tiene muy poca relevancia.

Para Newell's es mucho lo que se juega. Los últimos objetivos que le quedan en la temporada.

El entrenador es la cabeza visible de un grupo que se encuentra frente a tales desafíos. Es el responsable de lo que suceda. No el único. Ni siquiera el principal.

“Estoy pagando algo que no me lo merezco. Agarré el club en una situación difícil y adonde estamos nadie te lo valora”, expresó el técnico luego del empate con Central Córdoba de Santiago del Estero.

Por primera vez el entrenador cuestionó lo realizado en la Lepra hasta antes de su llegada, sin abundar en detalles. Se describió como un damnificado de la compleja realidad con la que se encontró.

El Ogro Fabbiani entrega hasta "el corazón"

“Con mi gente vine a dejar las ganas, el trabajo y el corazón, porque a Newell’s lo quiero. Cuando agarré, el 90 por ciento de mis conocidos me dijeron que estaba loco. Sé que vamos a estar bien. Estoy dejando la vida”, dijo.

Fabbiani acostumbra a manifestaciones grandilocuentes. Lo que nunca hizo antes fue resaltar que debió hacerse cargo de una pesada herencia. Que es la de un equipo que arrastraba malos resultados y estaba la deriva en el Apertura, con una sola victoria, lo que derivó en la salida abrupta de Mariano Soso.

El Ogro Fabbiani quiere un equipo de Newell's que sea agresivo en la marca.

El Ogro Fabbiani quiere un equipo de Newell's que sea agresivo en la marca.

Esa racha negativa, que Fabbiani logró enderezar, no fue obra de la casualidad, sino por la conformación de un plantel de bajo vuelo futbolístico. El Ogro debió corregir el funcionamiento, con los que estaban.

Buscó reforzar el andamiaje defensivo y delineó un equipo preparado para la lucha. Los resultados mejoraron y Newell’s culminó la primera mitad del año con otra imagen y clasificado a los octavos de final de la Copa Argentina, si bien no ingresó a los playoffs del torneo Apertura. Obtuvo 4 victorias, 5 empates y 2 derrotas.

Refuerzos que no son tales

Llegó el mercado de pases de mitad de año y la necesidad de mejorar el plantel. Pero los que se incorporaron, o no jugaron o todavía no le dieron mayor jerarquía al rendimiento de la Lepra. Y en todos estos casos, son varios los actores involucrados, entre ellos el entrenador, en las gestiones por las caras nuevas.

No es culpa de Fabbiani que haya pedido un extremo y que con el torneo empezado todavía sigue esperando. El último que estuvo por llegar y se frustró fue el colombiano Luis Díaz, de Envigado, por “cambios en las condiciones de pago” por parte de la Lepra, según manifestaron en Colombia. “Necesito uno más”, dijo el Ogro el viernes.

Mientras espera y se resignó por otros pedidos que hizo y no arribaron, logró que le incorporen a Darío Benedetto. “El dulce ya me lo dieron”, señaló el técnico sobre la contratación del nueve, que hasta ahora no jugó ni un minuto por lesiones musculares.

“Que Martín Fernández y el Pipa ya estén cerrados me pone contento”, aseguró además el Ogro, acerca de la también incorporación del volante central, quien por ahora mira los partidos de afuera.

El uruguayo Martín Fernández Figueira por ahora solo jugó amistosos.

El uruguayo Martín Fernández Figueira por ahora solo jugó amistosos.

Como Gaspar Iñíguez, que entrena en el club desde febrero y el entrenador dijo que podía estar “al nivel de los mejores volantes del fútbol argentino”.

Los quería pero no juegan

Benedetto, Iñíguez y Fernández fueron valorados por el técnico. Los quiso. Pero por una u otra circunstancia, todavía no ingresaron a la cancha. Fabián Noguera, otro de los refuerzos, tampoco.

De los nuevos lo hicieron los retornados Williams Barlasina y Jherson Mosquera, Juan Espínola, que llegó para ser el arquero titular, y Franco Orozco.

Newell’s suma un triunfo, 2 empates y una derrota en el Clausura. Hasta acá clasifica a los 16avos de final. Pero lo que se aproxima es lo que hoy adquiere mayor trascendencia, los octavos de la Copa Argentina y el clásico. Buena parte del futuro de la Lepra ingresará en etapa de definiciones.

Con suplentes ante Defensa y Justicia

“Contra Defensa y Justicia van a ir suplentes. Ya lo tengo decidido”. Fabbiani adelantó cuál es su idea para la 5ª fecha del Clausura, el domingo 17 de agosto, a las 14, en Florencio Varela.

Quedó de manifiesto cuál es la prioridad del entrenador. Jugará con lo mejor que tiene el miércoles 13 de agosto, a las 19.30, contra Atlético Tucumán por los octavos de la Copa Argentina y el sábado 23 frente a Central en el Gigante, por la 6ª fecha del Clausura.

Si se tiene en cuenta el amistoso que Newell’s disputó el sábado contra Argentino de Las Parejas en el Centro Jorge Griffa, con una formación alternativa, habrá chances de que en Varela jueguen Juan Manuel García, que vuelve a ser considerado, aparte de las incorporaciones que todavía no sumaron minutos: Martín Fernández, Gaspar Iñíguez y Fabián Noguera.

