Caravana de Newell's a Salta: cuándo se venden y cuánto cuestan las entradas para la Copa Argentina

El equipo del Ogro Fabbiani enfrentará el miércoles a Atlético Tucumán, en Salta, por los octavos de final de la Copa Argentina.

Los hinchas de Newell's están ilusionados con avanzar en Copa Argentina.

La organización de la Copa Argentina informó cómo será la venta de entradas para asistir al partido entre Newell's y Atlético Tucumán, por los octavos de final de la torneo federal. El encuentro se disputará el miércoles desde las 19.30, en el estadio Padre Martearena de Salta.

Copa Argentina aclaró el expendio para ambas parcialidades. Por el lado de Newell's estos son todos los detalles para los hinchas leprosos que quieran acompañar al equipo del Ogro Fabbiani.

Precios de las entradas son los siguientes:

Menores: $25.000.

Populares: $35.000.

Plateas: $50.000.

Las entradas se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo, tarjeta de crédito o débito). Todas las boleterías cuentan con un PosNet.

En breve se informará la entrega de entradas para las personas con discapacidad, según destacó la Copa Argentina.

Venta de entradas para Atlético Tucumán