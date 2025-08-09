Newell's tiene un plantel muy corto y Cristian Fabbiani pide a gritos un refuerzo más

El director técnico del Rojinegro dijo que necesita un jugador más y que espera que esta semana se lo traigan.

El empate de Newell's ante Central Córdoba por la cuarta fecha del torneo Clausura dejó la sensación de que al equipo de Cristian Fabbiani le faltan jugadores. De hecho, el entrenador lo dijo en la conferencia de prensa. "Necesito uno más", confesó el entrenador rojinegro.

Es claro que el equipo depende demasiado de lo que puede hacer Ever Banega, y que el resto de sus integrantes está lejos del nivel que necesita Newell's para pelear cosas serias. El volante es el único con capacidad para generar juego y casi nunca encuentra socios para poder llevarlo a cabo.

Un dato que llamó mucho la atención del partido contra los santiagueños es que Fabbiani solo hizo dos cambios, uno de ellos cuando el partido se moría: Franco Orozco entró por Luciano Herrera cuando promediaba el segundo tiempo y Jherson Mosquera lo hizo por Gonzalo Maroni en tiempo adicionado.

El dato es llamativo porque Newell's no le encontraba la vuelta al partido y parecía razonable que el entrenador buscara alternativas en el banco para tratar de dar vuelta la historia. Quizás la explicación es que no las tiene y por eso sólo hizo dos modificaciones.

Leer más: Newell's jugó un amistoso horas después del empate con Central Córdoba

De hecho, a lo largo del partido el técnico miró repetidamente hacia el banco, aunque solo hizo dos cambios. Otro dato que hace suponer que no tiene todo lo que necesita.

Sin opciones en el banco

Es indudable que la expulsión de Lucas Regiardo cuando apenas se jugaban 31 minutos del primer tiempo afectó el rendimiento del equipo rojinegro. Sin embargo, hasta que el volante vio la roja Newell's no se había impuesto sobre Central Córdoba y no había generado jugadas de peligro. ¿No había en el banco alguien que sirviera de revulsivo para cambiar las cosas?

Leer más: La emoción de Mirco Cuello y su padre por el título mundial que el boxeador de Arroyo Seco conquistó en África

Parece evidente que no y de alguna manera el propio Fabbiano lo dejó traslucir, aunque de una manera indirecta. En el diálogo con los periodistas después del partido, el técnico disparó: "El mercado de pases esdifícil y uno no quiere hacer locuras, pero necesito un jugador más". E insistió: "Esta semana necesitamos cerrar un jugador más. Si no hay posibilidades, prepararé a los chicos".

Por lo pronto, ya adelantó que ante Defensa y Justicia, por la quinta fecha del torneo Clausura, pondrá a los suplentes. Es que, en el medio, Newell's jugará por los octavos de final de la Copa Argentina contra Atlético Tucumán. Y necesit avanzar.