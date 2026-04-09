Jorge Almirón, conforme pero no tanto: "Hicimos todo para ganar el partido"

El DT de Central Jorge Almirón lamentó que el debut en Copa Libertadores no fuera con triunfo ante Independiente del Valle pero ponderó a sus dirigidos

Uno de los pocos momentos en que Jorge Almirón se sentó en el banco de Central. El debut en Copa Libertadores no le dio el resultado esperado.

"No quiso entrar", fue la frase que resumió el pensamiento de Jorge Almirón , el DT canalla, tras el debut de Central en la Copa Libertadores con empate en casa 0 a 0 ante Independiente del Valle de Ecuador. "Hicimos todo para ganar el partido", agregó. Menos el gol, claro.

Y en ese sentido, agregó: “Con la expulsión de ellos vimos que estábamos para generar más y ganar. Probamos de todo en el área de Independiente del Valle, tuvimos y generamos muchas situaciones y no tengo ninguna duda de que merecimos más”.

Sobre las causas del empate, Almirón destacó que “probablemente nos faltó un poco de certeza y de suerte. Sabemos que hay que seguir adelante, esto recién empieza, esta Copa es así, muy difícil para todos”.

“Seguiremos adelante y nos prepararemos de la mejor manera para lo que viene. Algunos jugadores vienen cansados y quizás por eso nos costaron los primeros minutos”, sostuvo sobre la cuestión física del plantel.

Y profundizó: “Es verdad que nos costó al principio, pero después el equipo se acomodó y creo que aprovechamos bien el hombre de más que teníamos, Sin dudas, merecimos más”.

El lamento del entrenador de Central

Acerca de sus sensaciones tras la igualdad sin goles, el DT resaltó que “al término de los partidos siempre terminamos calientes. Está claro que queríamos ganar, el rival nos hizo sentir una gran exigencia al principio, pero en el complemento nos acomodamos mucho mejor”.

Sobre cómo terminaron sus jugadores este duelo, Almirón confió que “todos terminaron bien. A pesar de tener un hombre de más, no tiramos centros y siempre tratamos de jugar. Esto va a ser así toda la Copa. Tendremos que recuperar estos dos puntos que perdimos ahora más adelante. A Ángel (Di María) lo vi bien. Hizo un buen partido. Siempre participativo y determinante”.

“Veremos en la semana cómo están. Yo siempre soy de la idea de que se deben repetir las formaciones. Veremos en los próximos entrenamientos cómo está cada uno”, analizó a futuro próximo.

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El debut en la Copa Libertadores

El DT remarcó: “Los partidos de Copa son así, pasan estas cosas, no hay que subestimar a nadie. En el segundo tiempo quedó claro que merecimos ganar, pero este tipo de imponderables suelen aparecer. El equipo hizo un gran desgaste y merecimos ganar”.

Y finalizó: “Quizás nos faltó efectividad. Cada ataque nuestro daba la sensación de terminar en gol y el arquero de ellos fue figura. Incluso pusimos a (Carlos) Quintana para jugar arriba y creamos muchas situaciones. Queda claro que no quería entrar”.

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