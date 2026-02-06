Quiénes son los ocho argentinos que compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno están a punto de comenzar en Italia. la delegación nacional incluye al hijo de Valeria Mazza entre sus representantes

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 ya están en marcha en Italia y se desarrollarán hasta el 22 de febrero. La competencia reúne 16 deportes en el que participan 2.900 atletas de todo el mundo, pone en juego 116 medallas de oro e incorpora nuevas pruebas que amplían el calendario olímpico. La delegación argentina está integrada por ocho deportistas, que representan al país en esta cita internacional.

La ceremonia de apertura se realizará este viernes 6 de febrero en el estadio San Siro de Milán, con la participación de f iguras internacionales como Mariah Carey y el tenor italiano Andrea Bocelli . El cierre del evento está previsto para el 22 de febrero en Verona, donde tendrá lugar la ceremonia de clausura.

Esta edición se caracteriza por su formato descentralizado. Las competencias se reparten entre Milán, Cortina d’Ampezzo y otros tres complejos montañosos del norte italiano, consolidándose como una de las sedes más extensas en la historia de los Juegos de Invierno.

En lo deportivo, el programa suma disciplinas y modalidades novedosas. El esquí de montaña debuta como deporte olímpico, el skeleton incorpora una prueba por equipos mixtos, el luge estrena la competencia de dobles femeninos y el salto de esquí en gran colina agrega eventos de súper equipo tanto en la rama femenina como masculina.

Entre los atletas argentinos se destaca la participación del hijo de Valeria Mazza que forma parte de la delegación nacional en estos Juegos Olímpicos de Invierno.

La delegación argentina en Milano-Cortina 2026

Argentina contará con la presencia de una delegación de ocho atletas en tres disciplinas:

Esquí alpino: Francesca Baruzzi, Nicole Begué y Tiziano Gravier (el hijo de Valeria Mazza)

Esquí de fondo: Franco Dal Farra, Mateo Sauma, Nahiara Díaz y Agustina Groetzner

Luge: Verónica Ravenna

Fechas y deportes de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Curling: 4 al 22 de febrero

Hockey sobre hielo: 5 al 22 de febrero

Snowboard: 5 al 18 de febrero

Patinaje artístico: 6 al 19 de febrero

Esquí acrobático: 7 al 21 de febrero

Esquí alpino: 7 al 18 de febrero

Esquí de fondo: 7 al 22 de febrero

Luge: 7 al 12 de febrero

Patinaje de velocidad: 7 al 21 de febrero

Salto de esquí: 7 al 16 de febrero

Biatlón: 8 al 21 de febrero

Patinaje de velocidad en pista corta: 10 al 20 de febrero

Combinada nórdica: 11 al 19 de febrero

Skeleton: 12 al 15 de febrero

Bobsleigh: 15 al 22 de febrero

Esquí de montaña: 19 al 21 de febrero

