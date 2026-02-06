Juegos Olímpicos de Invierno: los "otros" juegos, con presencia argentina en busca de hacer historia

Argentina estará representada por ocho atletas en los Juegos Olímpicos de Invierno, donde nunca consiguió una medalla. Es la mayor presencia histórica.

La joven Agustina Groetzner Rocco tendrá su bautismo olímpico en Milán-Cortina, en esquí de fondo.

Tiziano Gravier acumula buenos resultados y cumplirá su sueño de debutar en unos Juegos Olímpicos de invierno. Argentina tiene ocho representantes.

Los Juegos Olímpicos de verano, los tradicionales, tienen su equivalente en versión invernal. Quizás no ostenten la misma repercusión mediática que la competencia hermana, aunque no significa que tenga menor poder de fanáticos a lo largo del mundo. Los Juegos Olímpicos de invierno Milán-Cortina tuvo su puntapié este 6 de febrero, haciendo delirar a los apasionados del ecosistema deportivo de la nieve y el hielo. ¿ Argentina ? Dirá presente con ocho atletas, la mayor cifra desde Turín 2006.

Los primeros JJ.OO de invierno se celebraron en Chamonix, Francia, en 1924. Los de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) serán la XXV edición. Todos se desarrollaron en el hemisferio norte, mientras que Australia y Nueva Zelanda están evaluando presentar una candidatura conjunta para la edición de 2042, la que sería la primera en la historia en el hemisferio sur.

En la apertura de los Juegos Olímpicos de invierno en el estadio San Siro de Milán de este viernes, la encargada de abrir la ceremonia es la cantante estadounidense Mariah Carey. También se presentará el tenor italiano Andrea Bocelli.

Estos Juegos tendrán 16 deportes, con el debut olímpico del esquí de montaña, mientras que el skeleton incorpora un equipo mixto y habrá nuevas categorías en el luge y el salto de esquí. No faltará el curling, el deporte furor en el que se barre con escobas el hielo para controlar la trayectoria de una piedra.

>>Leer más: Quiénes son los ocho argentinos que compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

En total serán 92 delegaciones nacionales más los atletas individuales neutrales, lo que reunirá a 2.916 deportistas olímpicos.

La competencia podrá verse íntegramente en Argentina a través del canal de Claro Sports, tanto en TV como en aplicaciones.

Argentina, representada por juventud y experiencia

Si bien dijo presente en todas las ediciones, Argentina nunca ganó una medalla en los Juegos Olímpicos de invierno. La mejor performance fue un 4° puesto en bobsleigh (descenso en trineo) en los JJ.OO de Saint Moritz, Suiza, en 1928. No solo fue la más destacada actuación nacional, sino también de toda Latinoamérica en el máximo certamen de invierno.

En esta ocasión serán ocho los deportistas albicelestes, la mayor cifra en los últimos 20 años. Habrá presencia nacional en esquí alpino, esquí de fondo y luge.

El esquí alpino contará con la barilochense Francesca Baruzzi, que en 2025 hizo historia al ser la primera mujer argentina en hacer Top 30 en una prueba técnica de la Copa del Mundo; y dos jóvenes que brillaron en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno: Nicole Begué y Tiziano Gravier, hijo de la modelo rosarina Valeria Mazza.

En esquí de fondo representarán Franco Dal Farra, el atleta sudamericano más destacado en esta disciplina; Nahiara Díaz González, que debutó en Pekín 2022 con tan solo 18 años; y otros dos jóvenes talentos como Agustina Groetzner Rocco y Mateo Sauma. Y en luge repetirá la experimentada Verónica Ravenna, que irá por sus terceros Juegos Olímpicos.

>>Leer más: Juegos Olímpicos de Invierno Italia 2026: fechas, sedes y todos los deportes

“Es un honor representar al país”

Con la delegación ya instalada en Italia y en plena concentración en vistas al debut olímpico, no es tarea sencilla dialogar con los protagonistas. Eso no impidió que la joven barilochense Agustina Groetzner Rocco (22 años) atendiera a Ovación desde Europa para contar sus expectativas.

“Estoy más que feliz de representar al país nuevamente. Tuve la oportunidad de competir para Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud Lausana 2020 y en varios mundiales. Poder hacerlo ahora en las ligas mayores es todo un honor. Así que mis expectativas tienen que ver con dejar lo mejor parado al país dando la mejor actuación posible”, comentó Agustina, quien comenzará a competir el lunes 9 de febrero, a las 5.15 (hora argentina), en la clasificación sprint del esquí de fondo.

Los "otros" Juegos ya están en marcha, con Argentina presente y buscando hacer historia con alguna medalla.