La nena de Chabás que abrió camino en el fútbol femenino sigue jugando

Además, por entonces las argentas comenzaron a ser semi profesionales por decisión de la AFA, y no solo eso: fueron por primera vez en la historia del fútbol, cara de las figuritas Panini.

Pasaron cinco años. Varias chicas de aquella selección jugaron este año el Mundial Australia/Nueva Zelanda 2023 en que España se coronó campeona. Y Candelaria que cumplirá 13 años el próximo 24 de septiembre, sigue jugando al fútbol. No fue un capricho, no fue una moda. Fue un deseo conquistado con sudor y lágrimas, por ellas y muchas más.

"Cuando pasó la pandemia le dije a mi mamá que quería jugar con chicas, estaba el equipo de primera pero eran jugadoras muy grandes y los entrenamientos muy duros. Y como Cuenta a La Capital que continuará el secundario en la escuela técnica de su pueblo, que no sabe qué estudiará al terminar y que no piensa en una carrera futbolística. "Quiero seguir jugando a la pelota por deporte, para divertirme", confiesa.

Al último Mundial femenino lo vio. "Bueno, en realidad a los partidos que jugó Argentina: me encanta como juega Yami Rodríguez", dice refiriéndose a la delantera misionera. Y cuando se le pregunta a quién elige de la selección masculina no duda: "Obvio, elijo a Messi".

Las nenas futboleras en Rosario

"El cambio no fue fácil, pero se logró", dice el presidente de la Asociación Rosarina de Fútbol (ARF), Mario Giammaría, quien se explaya al explicar que el reglamento de competencias no se modificó desde aquel gran cambio en 2019, cuando las nenas solo podían jugar con nenes hasta los 11 años. "Pero el caudal de jugadoras y de equipos aumentó muchísimo: hay casi 5 mil jugadoras federadas en las distintas divisionales y categorías y se siguen sumando", señala el dirigente. El mismo que hace cuatro años le había dicho a este diario: "El empuje femenino es 'casi imparable, al punto que los 32 equipos de primera de mujeres que estimaban tener este año fueron superados: serán 36 (el año pasado fueron 20 y el anterior, 14)".

Actualmente, en Rosario, además de los torneos femeninos de primera de campo y de futsal, se disputan competencias oficiales en categorías infantiles y juveniles con la siguiente participación: 7 equipos Sub 8, 18 equipos Sub 10, 26 equipos Sub 12, 17 equipos Sub 14 y 18 equipos Sub 16.

"Para la temporada 2024 se estará sumando la categoría Sub 19", adelantó Giammaría, quien precisó que hay 2.190 jugadoras de Fútbol Campo, 1.930 jugadoras en infantiles y juveniles y 650 jugadoras en Futsal femenino.

Las competencias de infantiles y juveniles femeninas se desarrollan íntegramente los días sábados y domingos en el predio de la Asociación Rosarina de Futbol, ubicado en el Parque Héroes de Malvinas (Ayacucho y Gutiérrez).

Así que ya no hace falta pedir permiso ni esperar que cambien los reglamentos. Las nenas que quieran jugar solo deben calzarse los cortos y entrar a la cancha.