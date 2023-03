La liga española considera "prácticamente imposible" el regreso de Messi a Barcelona en junio

El presidente de la liga española, Javier Tebas, sacudió informativamente el ambiente futbolístico al afirmar que es "prácticamente imposible" que Barcelona pueda incorporar a Lionel Messi en el próximo mercado de pases debido a la situación financiera de la entidad catalana. “Les anuncio que me llamará el presidente enfadado, pues, bueno, como ya me llama muchas veces. Pero es prácticamente imposible que pueda incorporar jugadores en verano. Mucho tendrá que cambiar la situación económica. Este invierno no ha podido fichar jugadores, no lo hemos dejado. Y el verano que viene, no va a poder fichar jugadores”, aseveró el máximo directivo en relación al Barsa y su interés por recuperar al crack rosarino.