Primera C: Leones FC va por más y Central Córdoba busca recuperarse en Villa Devoto

El club de la familia Messi recibe a Deportivo Español en Unión de Arroyo Seco y Central Córdoba visita a Lamadrid por la Primera C

Primera C. En la cancha de Unión de Arroyo Seco, Leones FC enfrenta a los gallegos y los azules de Tablada intentarán recuperarse ante el Carcelero en Villa Devoto.

Con diferentes presentes, Central Córdoba y Leones FC salen a escena para afrontar la 6ª fecha de la Primera C . Ambos equipos vienen de enfrentarse en el Gabino Sosa y el quipo de la familia Messi se llevó un triunfo histórico por la mínima diferencia, en el primer choque entre ambas instituciones en la cuarta categoría de AFA.

El Charrúa va a Villa Devoto para enfrentar a General Lamadrid en busca de la recuperación y Leones FC, entonado por la última victoria, será local ante Deportivo Español. Los dos encuentros comenzarán a partir de la 15.30.

Tras la importante victoria en barrio Tablada ante Córdoba (1-0), Leones FC buscará ante Deportivo Español el segundo triunfo al hilo para continuar bien arriba en la Zona B, con el arbitraje de Elías Viglione.

Los dirigidos por Franco Ferlazzo están con el ánimo por las nubes e intentarán repetir la producción que realizaron ante el Charrúa, que con un esquema táctico práctico se llevaron tres puntos de oro y quedaron a un punto del líder General Lamadrid, que manda con 9 unidades.

Leones FC iría con: Lucas Alegre; Valentino Stizza, Javier Graieb, Román Elsegood y Mario Senra; Denis Rodríguez, Franco Tanneur, Marcos Benítez; Juan Vieyra, Diego Barrionuevo y Francisco Bravo Ocampo.

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Central Córdoba viaja a Villa Devoto

El Charrúa va a Villa Devoto en busca de la recuperación ante General Lamadrid, líder la Zona B, con el arbitraje de Jesús Girett. Los dirigidos por la dupla técnica de Daniel Teglia y Diego Acoglanis tienen la gran chance de bajar al puntero en un reducto complicado y así olvidarse de la floja producción que hicieron ante el equipo de la familia Messi.

Para visitar al Carcelero, el once del Matador tendrá tres cambios, dos serán tácticos y el restante por lesión, con respecto al cotejo que cayeron ante Leones FC. Ingresan Paulo Killer y Stéfano Pizzio en defensa por Luca Pasinato y Valentín Rovetto (lesionado); y Brian Otero por Benjamín Gallucci.

El once de Central Córdoba

El equipo será con: Matías Giroldi; Francisco Duré, Paulo Killer, Mateo Yaszczuk y Pizzio; Joaquín Messi, Facundo Galli, Cristian Sánchez y Brian Otero; Marcos Córdoba y Renzo Altamura.

Argentino confirmó el once

Argentino se prepara para afrontar el encuentro ante Deportivo Paraguayo, este domingo a las 15.30 en barrio Sarmiento con el arbitraje de Mateo Bocaccia.

El once de José Previti sería con: Franco Puppo; Baez, Cabrera, Ramírez y Luciano Fernández; Cisnero, Correa, Andrada, Orejuela; Dago Sánchez y Aronna.