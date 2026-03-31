En vivo: Argentina, con Leo Messi de titular, lo ganó por goleada frente a Zambia

Julián Álvarez, Leo Messi, Nicolás Otamendi, de penal, y Chanca, en contra, y Barco, los autores de los goles en el cómodo 5 a 0 del equipo de Scaloni.

Lionel Messi y Julián Alvarez, en el saludo tras el gol tempranero del seleccionado argentino ante Zambia.

El seleccionado argentina se despide del país y lo que se le viene es ni más ni menos que el Mundial. Y en este adiós, el dato saliente es la presencia de Lionel Messi desde el arranque, contra Zambia, cosa que no había ocurrido el pasado viernes ante Mauritania.

La presencia de Leo siempre es una buena noticia y este último partido del equipo de Lionel Scaloni del suelo argentino realmente lo ameritaba.

De ahora en más sólo resta saber qué determinación tomará Messi sobre su presencia en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, aunque es algo que se da por descontado.

Lo concreto es que el jugador de Inter Miami esta vez sí jugará como titular. Será uno de los integrantes del tridente ofensivo, junto a Julián Álvarez y Thiago Almada .

Scaloni Lionel Scaloni espera que el Argentina, con Messi como abanderado, levante el nivel en relación al último amistoso.

Otro que se metió entre los once es Leandro Paredes. Lo hará en lugar de Nicolás Paz. También ingresan Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, por Marcos Senessi, Marcos Acuña y Nicolás González, respectivamente.

Los once de Argentina

Los once de Argentina son: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagiafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister, Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.

El minuto a minuto de Argentina v. Zambia

93': GOL DE ARGENTINA. Ezequiel Barco le puso cifras final al marcador. 5 a 0 para el equipo de Scaloni.

69': GO DE ARGENTINA. Dominic Chance, en contra, tras un remate de Thiago Almada.

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49': GOL DE ARGENTINA: Nicolás Otamendi, de penal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2039144506755285202&partner=&hide_thread=false Otamendi cambia penal por gol y estira la ventaja



Argentina 3 - Zambia 0



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47': penal para Argentina por falta sobre Thiago Almada.

Inició el segundo tiempo.

Fin del primer tiempo: Argentina lo gana por 2 a 0.

43' GOL DE ARGENTINA: Lionel Messi recibió dentro del área, jugó para Mac Allister, devolución y remate cruzado del 10 para poner el 2-0.

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3': GOL DE ARGENTINA. Julián Álvarez definió dentro el área. Pelotazo largo de Paredes para Messi, Leo asistió a La Araña y gol argentino.

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Inició el partido.