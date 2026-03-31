En vivo: Argentina, con Leo Messi de titular, lo ganó por goleada frente a Zambia
Julián Álvarez, Leo Messi, Nicolás Otamendi, de penal, y Chanca, en contra, y Barco, los autores de los goles en el cómodo 5 a 0 del equipo de Scaloni.
31 de marzo 2026·22:17hs
El seleccionado argentina se despide del país y lo que se le viene es ni más ni menos que el Mundial. Y en este adiós, el dato saliente es la presencia de Lionel Messi desde el arranque, contra Zambia, cosa que no había ocurrido el pasado viernes ante Mauritania.
La presencia de Leo siempre es una buena noticia y este último partido del equipo de Lionel Scaloni del suelo argentino realmente lo ameritaba.
De ahora en más sólo resta saber qué determinación tomará Messi sobre su presencia en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, aunque es algo que se da por descontado.
Leo, en el tridente ofensivo
Lo concreto es que el jugador de Inter Miami esta vez sí jugará como titular. Será uno de los integrantes del tridente ofensivo, junto a Julián Álvarez y Thiago Almada.
Otro que se metió entre los once es Leandro Paredes. Lo hará en lugar de Nicolás Paz. También ingresan Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, por Marcos Senessi, Marcos Acuña y Nicolás González, respectivamente.
Los once de Argentina
Los once de Argentina son: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagiafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister, Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.
El minuto a minuto de Argentina v. Zambia
93': GOL DE ARGENTINA. Ezequiel Barco le puso cifras final al marcador. 5 a 0 para el equipo de Scaloni.
69': GO DE ARGENTINA. Dominic Chance, en contra, tras un remate de Thiago Almada.