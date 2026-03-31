Un guiño a Otamendi y la certeza de que Messi jugará el Mundial

El capitán de la selección argentina le pidió al defensor que ejecutara un penal, que fue el tercer gol. Y Leo jugó con la lucidez de siempre

Messi le pidió que lo pateara y Otamendi no falló: ejecutó el penal y marcó el tercer gol de la selección argentina en La Bombonera.

“Patealo vos”. Apenas comenzaba el segundo tiempo, la selección argentina vencía por 2 a 0 a la débil Zambia en la Bombonera y el árbitro cobró penal por una falta a Thiago Almada cuando entraba al área con pelota dominada por el lado izquierdo del ataque. Quien pronunció la frase fue Lionel Messi. Y el destinatario era Nicolás Otamendi. El jugador del Benfica lo ejecutó muy bien y selló el 3 a 0 cuando el partido tenía ya definitivamente el cariz de una práctica.

El detalle del capitán de la selección nacional invitando a Otamendi a patear el penal marcó un poco el clima del partido y también sirvió como una suerte de homenaje de Messi y el equipo argentino al zaguero campeón del mundo en Qatar 2022. Es que el defensor surgido en Vélez ya dijo más de una vez que después del Mundial 2026 no jugará más en la selección, con lo cual pudo despedirse de los argentinos en el país marcando un gol. Su próximo partido será en el Mundial.

El partido debe haberle servido a Lionel Scaloni y su cuerpo técnico para tomar decisione s, aunque es difícil imaginar cuáles. Como Mauritania, el viernes pasado, Zambia fue un rival muy débil para un equipo que aspira a lograr el bicampeonato en Estados Unidos, México y Canadá.

Argentina frente a rivales menores

Por alguna razón, el entrenador nacido en Pujato prefirió a estos rivales antes que a otros más fuertes y él sabrá por qué, aunque una de las lecturas posibles es que probablemente ya tenga claro qué jugadores llevará al Mundial y sólo utilizó estos dos partidos para sacarse alguna mínima duda.

Zambia, el rival de anoche, intentó ser ordenado desde en el primer tiempo, pero las dos veces que Argentina apretó el acelerador y tuvo precisión dejó claras las diferencias de jerarquía individual y colectiva. Y en ese marco se destacó Messi, que asistió a Álvarez en el primer gol y definió en el segundo.

El penal a Almada que Otamendi cambió por gol también llegó después de un largo y certero pase del rosarino. Después el partido se desnaturalizó por los cambios y la superioridad argentina y terminó como era previsible, en goleada.

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Messi habla sin hablar

Messi hasta ahora no confirmó que jugará el Mundial, después de asegurar más de una vez que iría día a día hasta tomar una decisión. En el mundo futbolístico no debe haber a esta altura nadie que lo ponga en duda, ya que está intacto y lúcido como en sus mejores épocas. Es el capitán de la selección campeona mundial y juega como tal. Anoche lo ratificó y después de verlo jugar no hace falta una declaración para saber cuál será (es) su decisión.

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