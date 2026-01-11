Real Madrid no pudo y Barcelona fue campeón de la Supercopa española por 16ª vez

Al igual que en la final del año pasado, el Barça se impuso al merengue con dos goles de Raphina

Con dos goles de Raphinha, Barcelona derrotó 3 a 2 al Real Madrid en la final de la Supercopa de España jugada en Arabia Saudí.

El gol de la victoria de Raphinha a los 73 minutos llegó de manera fortuita, después de que se resbaló al rematar y el disparo se desvió en el defensor Raúl Asencio, engañando al arquero Thibaut Courtois.

Fue una final "repetida", luego de que el Barça venciera al conjunto merengue el año pasado, también con dos goles de Raphinha, aunque el resultado final fue más abultado: 5 a 2.

Este nuevo título de Supercopa es el número 16º para Barcelona, que lidera la lista de ganadores del torneo por sobre Real Madrid, que suma 13.

Kylian Mbappé, quien se había perdido las semifinales debido a un problema de rodilla, entró en el minuto 76, pero no pudo hacer lo suficiente para ayudar a revertir la historia.

A los goles de Raphina se suma uno de Robert Lewandowski, mientras que los tantos del Madrid fueron de Vinícius Júnior y Gonzalo García.

“Dimos todo lo que teníamos. Estaba emocionado al final del partido, necesitábamos una victoria como esta", sostuvo Raphinha.

En la vereda de enfrente, el entrenador del Madrid, Xabi Alonso, llamó a su equipo a "pasar página lo antes posible. Es solo un partido, una competición, y es la menos importante que tenemos. Tenemos que mirar hacia adelante, tratar de reunir a todos, recuperar nuestra moral y seguir adelante".