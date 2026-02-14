Martín Vergara: "El rugby de Rosario necesita crecer y está todo dado para que eso ocurra"

El rugby de la región y especialmente el de Rosario está ante una temporada distinta, en la que el crecimiento golpea su puerta. Comenzó un nuevo año y en lo que no deja de ser la continuidad de un proceso, la Unión de Rugby de Rosario (URR), que renovó sus autoridades en el mes de diciembre, asumiendo Martín Vergara la presidencia , pone manos a la obra.

Vergara, quien fue vicepresidente en la gestión anterior, tiene en su horizonte varios desafíos . Entre ellos, uno es modernizar los estatutos, otro, más ambicioso, es poner en marcha el Centro de Alto Rendimiento en el Hipódromo de Rosario, un proyecto clave para el desarrollo regional, y volver a poner a Rosario en lo más alto del contexto nacional. El hombre del Jockey Club, que estará acompañado por Alejandro García Orsetti como vice, habló con Ovación y se refirió a distintos aspectos que buscará concretar en su mandato.

Creo que la Unión, desde hace unos años a esta parte, viene trabajando como un equipo de trabajo. La transformación es continua. La Unión que recibió González Fresneda no es la misma que dejó en diciembre. Si se ven cosas nuevas es por la crocreción de ideas que venimos gestando desde hace mucho tiempo. Creo que la Unión viene creciendo y cumpliendo con los pasos que tiene que cumplir para alcanzar su objetivo de ser la Unión más grande del interior. Ahora nos toca seguir con ese proceso pero además hacer cosas nuevas.

Cambios para mejorar nuestro rugby

Te toca presidir la URR en un momento especial. Vas a ser el primer presidente con una primera franquicia profesional (Capibaras XV), algo que cambia el paradigma.

Trabajamos mucho ya desde la gestión anterior para que la franquicia se instale en Rosario y en el Litoral, porque creemos que es el camino del crecimiento del rugby de hoy. La palabra profesional hasta hace poco era una mala palabra y hasta hoy sigue siendo chocante. Por eso, cuando comenzás a desandar ese camino, tenés que consultarlo mucho. Creo que tenemos que estar todos arriba del mismo barco, porque si no es para problemas. Hoy la franquicia es una realidad y en ese sentido considero que el crecimiento del rugby de la región es con la franquicia, no en la franquicia. La franquicia va a derramar mucha visibilidad, conocimiento a la gente que prepara a nuestros jugadores en los clubes, pero también va a hacer que los jugadores, antes de irse a jugar afuera, algo que no nos gusta nada, tengan una opción más cerca. Es un paso adelante.

¿Qué impacto crees que puede tener en los clubes?

Eso va a variar mucho de un club a otro. Yo no lo veo como algo que traiga problemas para el rugby de clubes, sino todo lo contrario. Obviamente, alguna aspereza va a haber, pero soy muy optimista de cara al futuro. Algunas cosas están cambiando para mejorar nuestro rugby de clubes. Creo que hoy en día no hay clubes que estén manifiestamente en contra de la franquicia. Y si genera visibilidad, generará más jugadores y también más conocimiento para todo el rugby de la región. Eso va a mejorar a los clubes y, en definitiva, nos va a venir bien a todos. Lo tenemos que saber aprovechar y saber convivir, y aprender a convivir con un equipo de rugby profesional. Hay que aprender de las otras uniones provinciales que tienen más experiencia. Esto sería la primera foto de una película larga.

En Rosario, la ciudad del deporte

Por fin toma cuerpo la idea del Centro de Alto Rendimiento.

La idea de que Unión esté presente en el hipódromo se inició con José Costante en 2010. De ahí en adelante, la relación entre la Municipalidad y la URR fue siempre buena. Esa relación se fue profundizando y surgió la idea de hacer este Centro de Alto Rendimiento en ese lugar para el rugby, aprovechando que la Municipalidad quiere hacer del parque Independencia un núcleo deportivo de la ciudad. Hubo muchas conversaciones, hasta que se llegó a esta ordenanza. Este Centro le va a servir a la mañana a Capibaras XV y a la tarde a todo el rugby de la región. La idea es que el Centro de Formación Rosario entrene allí con un gimnasio y una cancha de césped natural, que vamos a administrar nosotros (la cancha de sintético tiene horarios porque es de la Sociedad del Hipódromo). La idea es traer concentraciones nacionales, femenino. Tener un flujo continuo de deportistas. Usarlo también para capacitar gente para que nuestro deporte crezca.

Los cambios que se avecinan

¿Dónde pensás poner foco en tu gestión?

En varios puntos, por ejemplo, queremos modernizar nuestro estatuto y estamos en vías de hacerlo. Hace mucho tiempo que estamos dando vueltas con eso. Está casi terminado, pero hay que aggiornarlo. Buscaremos también profundizar en la capacitación de los árbitros, porque creemos que eso influye directamente en el juego. Mejora el arbitraje, mejora el juego. Por eso entendemos que tenemos que sacar más y mejores arbitros. Estamos generando una figura para que los califique todos los partidos y ya tienen un preparador físico nuevo. También vamos a focalizar nuestro apoyo en los clubes de Segunda División, porque vemos que necesitan crecer un poco más de lo que están creciendo. A grandes rasgos, el objetivo macro de toda la gestión, va a ser profesionalizar sus estructuras y crecer. El rugby de Rosario necesita crecer y está todo dado para que eso ocurra. La Unión quiere trabajar junto con los clubes, darles la mano que se le pueda dar, arbitrar los medios para facilitarles herramientas para que a los clubes les vaya bien, pero después dependerá de cada club.