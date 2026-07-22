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Cuándo corre Franco Colapinto en el GP Hungría: días y horarios de la Fórmula 1

El argentino intentará repetir lo logrado en Bélgica el domingo pasado, donde protagonizó una maniobra para el recuerdo y sumó un punto importante

22 de julio 2026 · 10:21hs
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Franco Colapinto sonrió en Spa Francorchamps y buscará repetir en el GP de Hungría.

Franco Colapinto sonrió en Spa Francorchamps y buscará repetir en el GP de Hungría.

Franco Colapinto correrá este fin de semana la última carrera antes del receso de media temporada de la Fórmula 1, con el Gran Premio de Hungría en el circuito Hungaroring. Luego de sumar un importante 10º puesto en el GP de Bélgica, con una maniobra que quedará para el recuerdo, el argentino buscará nuevamente meterse en la zona de puntos.

No obstante, el pilarense tendrá que ceder su monoplaza a Paul Aron únicamente para la primera práctica libre, debido a la reglamentación que obliga a todas las escuderías a que cada piloto ceda su auto a un rookie al menos dos veces para una primera sesión de entrenamientos.

De igual manera, Colapinto llegará a Hungría con buenas expectativas después de su brillante actuación en Spa-Francorchamps, uno de los circuitos más icónicos de la máxima categoría del automovilismo. Alpine necesita que el argentino sume puntos, ya que el equipo francés está igualado con Racing Bulls en el 5º lugar del Campeonato de Constructores.

Por otro lado, el piloto de 23 años buscará dar un voto de confianza para Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, y Steve Nielsen, director del equipo, de cara a un mes de descanso en el que podría inclinarse la balanza a su favor para que la escudería francesa confirme su continuidad en 2027.

El argentino Franco Colapinto en el asfalto de Spa Francorchamps, uno de los más desafiantes del calendario de la Fórmula 1.

El argentino Franco Colapinto en el asfalto de Spa Francorchamps, uno de los más desafiantes del calendario de la Fórmula 1.

Cuándo se disputa el GP de Hungría

El Gran Premio de Hungría se disputará desde el viernes 24 al domingo 26 de julio en el circuito Hungaroring, en Mogyoród, a 30 kilómetros del centro de Budapest.

La primera jornada contará con las dos primeras prácticas libres, mientras que el segundo día será el turno de la tercera sesión y luego la clasificación. Finalmente, el domingo será el turno de la carrera principal, en la que se disputará el GP de Hungría.

>> Leer más: Una de Messi y Maradona de Franco Colapinto para sacarle el punto del buche a su compañero de Alpine

Toda la actividad del fin de semana en el circuito Hungaroring será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Hungría

Viernes 24 de julio

Práctica Libre 1: 8.30

Clasificación sprint: 12

Sábado 25 de julio

Carrrera sprint: 7.30

Clasificación: 11

Domingo 26 de julio

Carrera: 10

* Horario en Argentina

Cómo es el circuito de Hungaroring

El circuito Hungaroring fue construido en 1986 y es reconocido como el "Mónaco sin barreras" por su similitud con el estrecho trazado de Montecarlo.

La comparación con Mónaco no es casualidad, esta pista es famosa por ser estrecha y sin rectas largas, por lo que para los pilotos es una de las más difíciles para adelantar, así como también porque exige al máximo tanto los neumáticos como los frenos.

Con unos 4,3 kilómetros de longitud y 14 curvas en total, este circuito contará con un total de 70 vueltas en la carrera del domingo, que completarán poco más de 306 kilómetros recorridos para los pilotos. El récord histórico de vuelta en esta pista lo registró nada más ni nada menos que Max Verstappen en 2019, con un tiempo de 1:17.103.

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