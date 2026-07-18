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Franco Colapinto largará 11º en Spa Francorchamps y espera una buena cosecha antes de la final del Mundial

El argentino clasificó 13º, apenas detrás de Pierre Gasly, pero las sanciones a otros pilotos lo hicieron avanzar para largar el GP de Bélgica en Spa Francorchamps.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

18 de julio 2026 · 11:48hs
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Franco Colapinto y el Alpine

Franco Colapinto y el Alpine, en la difícil pista de Spa Francorchamps, donde el domingo se corre la décima de la Fórmula 1.

Franco Colapinto no pudo repetir la gran performance del viernes y clasificó 13º en Spa Francorchamps, con un tiempo casi calcado a su compañero de Alpine Pierre Gasly. Pero avanzó dos lugares por sanciones a otros pilotos y partirá 11º. El GP de Bélgica se larga a las 10, por Fox Sports y Disney+.

Para la Q3, lo que le importaba a los Alpine era saber dónde quedaría Lando Norris , penalizado con 10 lugares por cambios en la unidad de potencia que excedieron el límite reglamentario. Si quedaba debajo del tercer puesto. los Alpine subirían dos posiciones, ya que Isack Hadjar, que pasó al último corte, parte desde el fondo porque cambió aún más elementos.

En el primer intento de todos, Norris fue el primero, seguido de Antonelli, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Russell, Piastri, Lidblad, Bortoletto y Hadjar, que se dedicó a hacerle el trabajo a Verstappen de succión.

FInalmente, Kimi Antonelli hizo la pole seguido de Max Verstappen, quedando Norris tercero, por lo que retrocede 10 lugares, Gasly sube al 10º y Colapinto al 11º. Russell quedó tercero, Leclerc 4º, Hamilton 5º, Piastri 6º, Lindblad 7º, Bortoletto 8º y Lawson 9º

La Q2 en Spa Francorchamps

El primer intento de Colapinto fue malo, quedando a casi 7 décimas de Gasly: 1m 47,086s contra 1m 46,382s. Apenas fue más rápido que Sainz y Ocon y su tiempo fue peor que el de la Q1.

Al completarlos todos, Lawson, Gasly, Hulkenberg. Colapinto, Sainz y Ocon quedaban afuera.

Para el segundo tiempo los Alpine mejoraron los dos, pero quedaron afuera igual que los mismos del primer intento. Fue 1m 46,311s para Gasly 1m 46,392s para el argentino. Fueron 12º y 13º pero pueden avanzar hasta dos puestos por las sanciones a Norris y Hadjar.

Por 38 milésimas, Bortoletto dejó afuera a Lwason, que quedó 11º. Detrás de los Alpine, Hulkenberg, Sainz y Bearman.

>>Leer más: Colapinto mira al 2027: rumores, traspasos y la espera del anuncio de Alpine

La Q1 en Spa Francorchamps

Hamilton finalmente pudo salir a pista, tras el golpazo en la FP3. Gasly hizo 1m 47,539s y Colapinto 1m 47,731s, pero Bearman se metió en el medio de los Alpine y los Racing Bulls le sacaron más de un segundo. El argentino había sido casi dos décimas más rápido en el primer sector que el francés, que le mejoró en los otros dos.

Bortoletto también fue más rápido que ambos Colapinto, en el primer intento para todos, quedó 17º, afuera, apenas por delante de Ocon, los Cadillac y los Aston Martin.

Como el circuito es muy largo, solo hubo tiempo para dos intentos. Y de nuevo los tiempos de los Alpine fueron calcados, apenas mejor Gasly. Fueron 12º y 13º y pasaron. El francés hizo 1m 46,679s y el argentino 1m 46,795s. Fueron unas 5 décimas más rápidos que el 17º tiempo de Alex Albon.

Los Alpine no estuvieron lejos del 10º, que fue Lawson, , que hizo 1m 46,501s. Y terminaron dentro del segundo de la punta. No tan mal.

Quedaron afuera Albon, Ocon, Bottas, Pérez, Alonso y Stroll.

>>Leer más: Gran domingo de Franco Colapinto, que terminó noveno en Silverstone con victoria de Leclerc

La FP3 en Spa Francorchamps

La FP2 de Spa Francorchamps

La FP1 de Spa Francorchamps

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