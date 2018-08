La falta de gol es el karma de River

No hay caso. No puede meterla. Y en River eso es preocupante. Ya son cuatro partido al hilo con el mismo final: 0 a 0. Tres en la Superliga, uno en la Copa Libertadores. Lo único positivo, y muy valioso por cierto, es que Franco Armani agiganta su leyenda con 889 minutos con la valla invicta. Está a poco más de dos partidos (186') de superar a Carlos Barisio, el arquero récord de primera división en el profesionalismo. Pero no alcanza en vísperas de la revancha con Racing del miércoles.

River igualó en un desastroso césped del Ducó ante Huracán, luego empató en el Cilindro, después peloteó a Belgrano en el Monumental y anoche, nuevamente de local, no pudo con Argentinos Juniors. El Bicho, como el Pirata, se hizo fuerte en las manos de su arquero, Lucas Cháves, aunque esta vez el equipo de Gallardo dio un paso atrás en el juego y en situaciones de gol.

De hecho, la más clara fue en el segundo tiempo, en un cabezazo de Pratto en el travesaño y en una inmediata asistencia suya a Ignacio Fernández que no pudo conectar. También Cháves le sacó el gol al propio Oso y en el final a Quintero en un tiro libre. Pero Argentinos, que jugó pensando en el cero en su arco, casi lo gana cuando Matías Romero entró sólo por derecha, su derechazo superó a Armani y Pinola evitó el gol con fortuna, ya que al rechazar la pelota dio en el travesaño.

Con un Gonzalo Martínez otra vez muy apagado (¿y lesionado?) Gallardo se preocupa en serio porque a la vuelta de la esquina está el sueño de avanzar a 4º de la Libertadores. Sin gol, será difícil.