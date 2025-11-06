El Loco Berti se cruzó con el árbitro en la final de la Copa Argentina: "Sos un bocón"

La victoria y consagración de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina tuvo de todo, incluso un momento tenso de Alfredo Berti con un jugador de Argentinos Juniors y el propio árbitro Nicolás Ramírez. El extécnico de Newell's perdió la compostura, se peleó con Hernán López Muñoz y luego se enfrentó con el juez al que le disparó: "Sos un botón. Son unos hijos de p... Ladrones de mierda”. El exvolante vio la roja en el medio de un conflicto que se generó en el juego con alta tensión.

El momento clave se produjo en la segunda mitad, a los 75' y con triunfo parcial de los mendocinos por 2 a 1, cuando un rechazo defensivo de Independiente llevó el balón hacia la zona del banco. Mientras Berti daba indicaciones, López Muñoz se apresuró para ejecutar un lateral ya que su equipo estaba en desventaja. En ese instante, el DT extendió la pierna, lo que provocó que el mediocampista cayera al suelo. De inmediato, Berti reaccionó con un gesto de sorpresa y molestia, y le dirigió un insulto al jugador. Y ahí se generó un tumulto.

Ramírez intervino rápidamente y expulsó a Berti, quien reaccionó y lo enfrentó con un tenso diálogo. “Sos un botón” , le dijo mirándolo directamente y todo se acrecentó cuando apareció en escena el cuarto árbitro Fabrizio Llobet: “Son unos hijos de p... Ladrones de mierda”.

El exentrenador de Newell's estaba sacado y no se quedó callado, todo lo contrario. Le disparó una ola de duras frases: “Te cagaría a trompadas, no tenés vergüenza, maleducado de mierda. Hijo de mil p..., te voy a ir a buscar a tu casa, la c... de tu madre”.

¡SE PICÓ EN LA FINAL!: BERTI SE CRUZÓ CON LÓPEZ MUÑOZ Y EL DT SE FUE EXPULSADO

“De Ramírez no quiero hablar. El chico de Argentinos me pisa y yo no le hago nada, esa es la realidad. Me echan, pero no hubo nada. Se tropieza con mi pie y cae, pero no era mi intención de nada. La cancha tiene muy poco límite entre el juego y el banco. Eso pasó. A dar vuelta de página y disfrutar con esta gente. Ya pasó, es historia. A veces las pulsaciones son altas para todos. Es algo que tengo que corregir, sin dudas. No extralimitarme”, sostuvo Berti ya con el título en la mano y con el fin de bajarle el tono a la situación.

"SON UNOS HIJOS DE P*TA, LADRONES DE MI*RDA. SOS UN BOTÓN, TE CAGARÍA A TROMPADAS".

Alfredo Berti al árbitro.



Alfredo Berti al árbitro. pic.twitter.com/BdK6V6Dt2S https://t.co/rty2EEnfCA — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 6, 2025

“Fue un partido muy intenso. Lo fuimos a buscar desde el primer minuto y las expulsiones nos condicionaron un poco. Argentinos tiene un muy buen equipo y nos hizo un gol rápido. Después otra expulsión y nos tuvimos que refugiar. Los muchachos mostraron mucho carácter y precisión”, continuó molesto por el arbitraje y tras el triunfo por penales 5 a 3 (2 a 2 terminó el cotejo).

Este choque no fue el primero que tiene Berti con Ramírez ya que en un encuentro anterior entre Argentinos e Independiente Rivadavia, el mismo juez expulsó al DT por insultar al cuarto árbitro. En aquella ocasión el Loco expresó: “Se cree que es Castrilli el boludo este”.