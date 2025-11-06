La Capital | Ovación | Berti

El Loco Berti se cruzó con el árbitro en la final de la Copa Argentina: "Sos un bocón"

El entrenador de Independiente (M), que se coronó campeón tras vencer a Argentinos Juniors, tuvo un duro enfrentamiento con Nicolás Ramírez

6 de noviembre 2025 · 08:41hs
Alfredo Berti reaccionó ante su  expulsión y lo cruzó al árbitro Nicolás Ramírez.

Alfredo Berti reaccionó ante su  expulsión y lo cruzó al árbitro Nicolás Ramírez.

La victoria y consagración de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina tuvo de todo, incluso un momento tenso de Alfredo Berti con un jugador de Argentinos Juniors y el propio árbitro Nicolás Ramírez. El extécnico de Newell's perdió la compostura, se peleó con Hernán López Muñoz y luego se enfrentó con el juez al que le disparó: "Sos un botón. Son unos hijos de p... Ladrones de mierda”. El exvolante vio la roja en el medio de un conflicto que se generó en el juego con alta tensión.

El momento clave se produjo en la segunda mitad, a los 75' y con triunfo parcial de los mendocinos por 2 a 1, cuando un rechazo defensivo de Independiente llevó el balón hacia la zona del banco. Mientras Berti daba indicaciones, López Muñoz se apresuró para ejecutar un lateral ya que su equipo estaba en desventaja. En ese instante, el DT extendió la pierna, lo que provocó que el mediocampista cayera al suelo. De inmediato, Berti reaccionó con un gesto de sorpresa y molestia, y le dirigió un insulto al jugador. Y ahí se generó un tumulto.

Ramírez intervino rápidamente y expulsó a Berti, quien reaccionó y lo enfrentó con un tenso diálogo. “Sos un botón”, le dijo mirándolo directamente y todo se acrecentó cuando apareció en escena el cuarto árbitro Fabrizio Llobet: “Son unos hijos de p... Ladrones de mierda”.

>>Leer más: Independiente Rivadavia venció en al final y se quedó con la Copa Argentina

El exentrenador de Newell's estaba sacado y no se quedó callado, todo lo contrario. Le disparó una ola de duras frases: “Te cagaría a trompadas, no tenés vergüenza, maleducado de mierda. Hijo de mil p..., te voy a ir a buscar a tu casa, la c... de tu madre”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1986252124359950675&partner=&hide_thread=false

“De Ramírez no quiero hablar. El chico de Argentinos me pisa y yo no le hago nada, esa es la realidad. Me echan, pero no hubo nada. Se tropieza con mi pie y cae, pero no era mi intención de nada. La cancha tiene muy poco límite entre el juego y el banco. Eso pasó. A dar vuelta de página y disfrutar con esta gente. Ya pasó, es historia. A veces las pulsaciones son altas para todos. Es algo que tengo que corregir, sin dudas. No extralimitarme”, sostuvo Berti ya con el título en la mano y con el fin de bajarle el tono a la situación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1986253846327534045&partner=&hide_thread=false

“Fue un partido muy intenso. Lo fuimos a buscar desde el primer minuto y las expulsiones nos condicionaron un poco. Argentinos tiene un muy buen equipo y nos hizo un gol rápido. Después otra expulsión y nos tuvimos que refugiar. Los muchachos mostraron mucho carácter y precisión”, continuó molesto por el arbitraje y tras el triunfo por penales 5 a 3 (2 a 2 terminó el cotejo).

Este choque no fue el primero que tiene Berti con Ramírez ya que en un encuentro anterior entre Argentinos e Independiente Rivadavia, el mismo juez expulsó al DT por insultar al cuarto árbitro. En aquella ocasión el Loco expresó: “Se cree que es Castrilli el boludo este”.

Noticias relacionadas
Jerónimo Gómez Mattar, el pibe de Newells, es una opción en la selección argentina.

Con un pibe de Newell's como relevo, Argentina choca con Túnez en el Mundial sub-17

El entrenador estuvo al frente de Atlético Tucumán en la derrota ante Independiente por 3 a 0.

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Ariel Holan se mostró distendido de principio a fin de la conferencia,. Hizo un balance de lo que fue, hasta aquí, el año de Central.

Central y una conferencia en la que no fueron necesarias las palabras para graficar la calma

independiente rivadavia vencio en al final y se quedo con la copa argentina

Independiente Rivadavia venció en al final y se quedó con la Copa Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

El desplante a Newells del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

El desplante a Newell's del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

En Newells, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

En Newell's, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

Lo último

¿Desempleado? Anses brinda una ayuda económica: cómo tramitarla en noviembre

¿Desempleado? Anses brinda una ayuda económica: cómo tramitarla en noviembre

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar

La reconstrucción de la pista principal alcanza casi la mitad del proyecto y en los próximos días comenzarán trabajos clave para llegar a la fecha de reapertura
Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar
Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Colectividades: el mapa interactivo para tener a mano y no perderse nada
La Ciudad

Colectividades: el mapa interactivo para tener a mano y no perderse nada

En Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección
La Región

En Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?
Economía

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?

Día del Bancario: no abren los bancos y los empleados reciben un bono millonario
La Ciudad

Día del Bancario: no abren los bancos y los empleados reciben un bono millonario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El desplante a Newells del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

El desplante a Newell's del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

En Newells, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

En Newell's, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

En Central hay olor a más de un cambio para recibir el viernes a San Lorenzo

En Central hay olor a más de un cambio para recibir el viernes a San Lorenzo

Ovación
La dura reflexión de Vella sobre Newells: La gestión más nefasta de la historia

Por Luis Castro
Ovación

La dura reflexión de Vella sobre Newell's: "La gestión más nefasta de la historia"

La dura reflexión de Vella sobre Newells: La gestión más nefasta de la historia

La dura reflexión de Vella sobre Newell's: "La gestión más nefasta de la historia"

Con un pibe de Newells como relevo, Argentina choca con Túnez en el Mundial sub-17

Con un pibe de Newell's como relevo, Argentina choca con Túnez en el Mundial sub-17

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Policiales
Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista
POLICIALES

Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista

Microtráfico de drogas: incautaron medio kilo de cocaína en barrio La Granada

Microtráfico de drogas: incautaron medio kilo de cocaína en barrio La Granada

Balearon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas

Balearon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

La Ciudad
Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar
la ciudad

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar

Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes

Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes

Colectividades: el mapa interactivo para tener a mano y no perderse nada

Colectividades: el mapa interactivo para tener a mano y no perderse nada

Este viernes, La Florida inaugura la temporada: cuánto sale la entrada y qué promos hay

Este viernes, La Florida inaugura la temporada: cuánto sale la entrada y qué promos hay

Les robaron una camiseta de Newells autografiada por Maradona
Ovación

Les robaron una camiseta de Newell's autografiada por Maradona

Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión
La Ciudad

Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión

Escribanos salen a asesorar gratis a la comunidad en temas notariales
La Región

Escribanos salen a asesorar gratis a la comunidad en temas notariales

Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista
POLICIALES

Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista

La CGT eligió nueva conducción y se pone en alerta por la reforma laboral
Política

La CGT eligió nueva conducción y se pone en alerta por la reforma laboral

Presupuesto nacional: mucho por discutir para Santa Fe en poco tiempo
Política

Presupuesto nacional: "mucho por discutir" para Santa Fe en poco tiempo

La presidenta de México denunció a un hombre que la acosó en la calle
Información General

La presidenta de México denunció a un hombre que la acosó en la calle

Japón sufre cada vez más ataques de osos: suma 12 muertos desde abril
Información General

Japón sufre cada vez más ataques de osos: suma 12 muertos desde abril

La producción automotriz volvió a marcar una baja: cayó 10 % en octubre
Economía

La producción automotriz volvió a marcar una baja: cayó 10 % en octubre

Nuevo test: el Tesoro logró renovar más del 100 % de sus vencimientos
Economía

Nuevo test: el Tesoro logró renovar más del 100 % de sus vencimientos

Santa Fe vivió uno de los meses con más donantes de órganos de su historia
La Ciudad

Santa Fe vivió uno de los meses con más donantes de órganos de su historia

Balearon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas
Policiales

Balearon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas

Tos convulsa o coqueluche: Santa Fe ya confirmó 19 casos y aumenta la vigilancia
Salud

Tos convulsa o coqueluche: Santa Fe ya confirmó 19 casos y aumenta la vigilancia

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle
POLICIALES

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

El puente a Victoria tendrá nueva concesión: cuánto costará el peaje
La Ciudad

El puente a Victoria tendrá nueva concesión: cuánto costará el peaje

Los últimos cinco crímenes a balazos en Rosario fueron en las zonas sur y sudoeste

Por Martín Stoianovich

Policiales

Los últimos cinco crímenes a balazos en Rosario fueron en las zonas sur y sudoeste

Quién es Zohran Mamdani, el intendente electo de Nueva York
Información General

Quién es Zohran Mamdani, el intendente electo de Nueva York

Rosario de la A a la Z: se presentó el Diccionario rosarino ilustrado
La Ciudad

Rosario de la A a la Z: se presentó el "Diccionario rosarino ilustrado"

Adorni se reunió con Francos para coordinar la transición en Gabinete
Politica

Adorni se reunió con Francos para coordinar la transición en Gabinete

Eduardo Spuler comunicó su retiro de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Eduardo Spuler comunicó su retiro de la Corte Suprema de Santa Fe