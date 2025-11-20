Argentina dio una gran batalla ante Alemania pero quedó afuera de la Copa Davis

El dobles estuvo a punto de lograr el triunfo para Argentina y pasar a semifinales de la Copa Davis pero no pudo ser. Alemania ganó y va con España.

La dupla Molteni-Zeballos dio todo para ganar y tuvo hasta dos match points, pero no pudo ante la potencia de Alemania en Bologna. Argentina, afuera de la Copa Davis.

Alegría. Decepción. Tensión. Presión. Finalmente el desencanto. Para Argentina esta serie de Copa Davis ante Alemania fue un tobogán de emociones: Ganó el primer single, perdió el segundo y en el dobles, donde se definió el cruce, peleó hasta el final. La guapeó, pero igualmente fue eliminada por un equipo alemán implacable que se impuso 6/4, 4/6 y 7/6 y el sábado jugará la semifinal ante España.

El conjunto teutón fue un hueso duro de roer desde el comienzo mismo, cuando Tomás Etcheverry le dio el primer punto a la Argentina. El seleccionado nacional se quedó con un disputadísimo partido ante Jan-Lennard Struff por un doble 7/6 y 7/6, resultado que marca a las claras lo que fue el encuentro: una verdadera batalla.

Luego de un arranque con dudas, fue un partido impecable del platense, principalmente desde el servicio, donde concretó 23 aces: “Venía sacando muy bien. En la mayoría de los partidos de la gira indoor metí un montón de aces. Hoy (por lo de ayer) hice algo que nunca hice que fue meter siete seguidos”, reconoció.

Y luego, tras ganar en dos tiebreaks, agregó: “Tuve momentos donde el saque un poquito se me iba y jugué mucho con el segundo pero creo que el momento importante sobre todo ahí al final del segundo encontré ya el ritmo y clavaba la mayoría”.

>>Leer más: ¿Se puede beneficiar Argentina? Carlos Alcaraz no jugará la Copa Davis por lesión

Todo era alegría en el equipo argentino, pero todavía quedaba un camino largo por recorrer, algo que quedó remarcado cuando Alexander Zverev sacó chapa de número 3 del mundo, venció a Fran Cerúndolo, puso la serie 1-1 y estiró el desenlace al partido de dobles.

Zverev jugó un tenis fantástico, de la mano de su servicio: no concedió ni una sola oportunidad de break. En la primera manga, un rápido quiebre le dio la ventaja y no dejó que el argentino se recuperara. Así, estableció el sólido 6-4. En el segundo set, Cerúndolo elevó su nivel, pero no fue suficiente, el alemán apeló a toda su jerarquía en el tiebreak decisivo y se impuso con un contundente 7-3 para nivelar la serie. Luego el dobles, tuvo la última palabra.

Avanzó España a semis de la Copa Davis

España, sin Alcaraz y con susto, dio el primer paso para volver a ser campeón en la Copa Davis. El elenco de David Ferrer ganó el dobles decisivo con Marcel Granollers y Pedro Martínez frente a Jakub Mensik y Tomás Machac (7/6 y 7/6) y avanzaron a las semifinales.

La serie había comenzado con el pie izquierdo para los rojos, ya que Mensik había vencido a Pablo Carreño Busta por 7-5 y 6-4. Sin embargo, cuando España estuvo contra las cuerdas, apareció Jaume Munar para rescatarlos. Derrotó a Jiri Lehecka por 6/3 y 6/4 y le dio la posibilidad a los seis veces campeones de la ensaladera de definir todo en el dobles.

>>Leer más: Final 8 de la Copa Davis: Argentina ya conoce a su rival para volver a soñar con el título

Y ahí, en un partido apretadísimo, donde los checos optaron por no jugar con el especialista Adam Pavlasek y reemplazarlo por Mensik, los ibéricos terminaron quedándose con el encuentro por detalles. Pese a los dos set points que tuvieron los de Europa del Este, no supieron aprovechar sus oportunidades y bajaron a una nación que era realmente candidata al título. Ahora irá por Alemania. En la otra llave Italia jugará contra la cenicienta del torneo: Bélgica.