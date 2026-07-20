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El futuro de la selección argentina: cuándo vuelve a jugar después de la final del Mundial 2026

La Albiceleste perdió ante España y ya tiene en el calendario sus próximas ventanas internacionales, aunque aún sin rivales confirmados hasta el momento

20 de julio 2026 · 10:30hs
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La selección argentina volverá a reencontrarse este mismo año luego del subcampeonato mundial

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La selección argentina perdió 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 con gol de Ferran Torres al inicio del segundo tiempo del alargue. Los dirigidos por Lionel Scaloni no pudieron conseguir el bicampeonato y ahora afrontarán una nueva etapa, con varios interrogantes por resolver.

La delegación nacional regresará al país este lunes por la tarde en dos aviones, según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La entidad también aclaró que algunos jugadores viajarán directamente desde Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o comenzar su período de descanso, por lo que no estarán todos presentes.

Según el calendario de la Fifa, la Albiceleste volverá a tener actividad oficial durante la próxima ventana internacional, que se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026.

La Fifa unificó las fechas de septiembre y octubre para ampliar el descanso de los futbolistas. Durante ese período, la selección argentina podrá disputar hasta cuatro partidos amistosos, aunque todavía no confirmó a sus posibles rivales.

Además, habrá otra ventana internacional a finales de 2026, también de amistosos que tendrá lugar entre el 9 y el 17 de noviembre.

>> Leer más: La selección ya vuela hacia Argentina tras perder la final del Mundial: quiénes regresan y quiénes no

El futuro de Messi y Scaloni en la selección argentina

El nuevo ciclo tiene dos grandes incógnitas: la continuidad de Lionel Messi y la permanencia de Lionel Scaloni como entrenador.

Messi, de 39 años, podría haber disputado su último Mundial tras la derrota ante España. El capitán todavía no confirmó si continuará en el equipo nacional.

Scaloni, por su parte, puso en duda su continuidad después de la final. El contrato del entrenador vence a finales de 2026 y el técnico explicó que primero conversará con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, antes de anunciar una decisión.

"Yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato hasta diciembre y después veo", declaró Scaloni en la conferencia de prensa posterior a la final.

Qué pasa con la Finalissima

Otro de los interrogantes que se deberá resolver es la disputa de la Finalissima, el torneo que enfrenta al campeón de la Copa América con el ganador de la Eurocopa.

Argentina y España debían enfrentarse el 19 de marzo de 2026 en Qatar. Sin embargo, el partido se canceló por el conflicto bélico en Medio Oriente y aun las federaciones no alcanzaron un acuerdo para modificar la sede y la fecha del encuentro, por lo que todavía no hay certezas de que el partido vaya a disputarse finalmente.

Por otro lado, a falta de confirmación oficial de la Conmebol, las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030 comenzarían en marzo de 2027.

Sin embargo, Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen su lugar asegurado en la próxima Copa del Mundo porque organizarán el torneo junto con España, Portugal y Marruecos. Por ese motivo, la Conmebol todavía debe definir el formato y el sistema de clasificación para la próxima edición.

Por último, la selección nacional tiene previstas distintas ventanas internacionales para los próximos años.

En 2027, el calendario contempla actividad en marzo, junio, septiembre/octubre y noviembre. La Conmebol todavía debe informar si esas fechas incluirán partidos amistosos, encuentros oficiales o una eventual competencia clasificatoria para el Mundial 2030.

En 2028 están programadas ventanas durante los meses de marzo y mayo, antes de la próxima Copa América, que se disputará entre mediados de junio y mediados de julio.

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