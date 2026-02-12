La Capital | Ovación | Apertura

Comienza la quinta fecha del torneo Apertura: la programación completa de todos los partidos

Este jueves, desde las 19, arranca la quinta jornada de la Liga Profesional y se extenderá hasta el lunes. En esta nota, los partidos, días, horarios y árbitros

12 de febrero 2026 · 13:51hs
Newells viene de perder ante Defensa y Justicia

Newell's viene de perder ante Defensa y Justicia, mientras que Central empató sobre la hora con Aldosivi

La Liga Profesional de Fútbol confirmó la información completa de los días, horarios y árbitros designados para cada encuentro de la fecha 5 del Torneo Apertura. Este jueves por la tarde se dará inicio con el encuentro en el que Tigre recibirá en Victoria a Aldosivi a partir de las 19.

El condimento especial para esta jornada del torneo estará puesto en el clásico de La Plata que se jugará este domingo entre Gimnasia y Estudiantes.

Con respecto a los cuadros rosarinos, Newell's visitará el lunes a Deportivo Riestra con Luis Lobo Medina de árbitro principal, mientras que Central recibirá el domingo a Barracas en el Gigante de Arroyito con el arbitraje de Pablo Echavarría.

Hasta el momento, las realidades de ambos clubes de la ciudad son diferentes. La Lepra solo cosechó un punto en los primeros cuatro encuentros, mientras que el Canalla viene de conseguir la clasificación a los 16avos de final de la Copa Argentina y sumar cinco unidades de 12 posibles en el campeonato local.

>> Leer más: Newell's o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios

Cronograma de la fecha 5 del Torneo Apertura

Jueves 12 de febrero

19.00: Tigre vs. Aldosivi (Zona B). Árbitro: Bryan Ferreyra

21.15: Argentinos vs. River (Zona B). Árbitro: Andrés Merlos

Viernes 13 de febrero

20.00: Independiente vs. Lanús (Zona A). Árbitro: Facundo Tello

22.15: Unión vs. San Lorenzo (Zona A). Árbitro: Ariel Penel

22.15: Defensa y Justicia vs. Vélez (Zona A). Árbitro: Fernando Echenique

Sábado 14 de febrero

17.30: Banfield vs. Racing (Zona B). Árbitro: Pablo Dóvalo

19.45: Talleres vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A). Árbitro: Darío Herrera

19.45: Huracán vs. Sarmiento (Zona B). Árbitro: Sebastián Martínez

22.00: Atlético Tucumán vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B). Árbitro: Daniel Zamora

22.00: Independiente Rivadavia vs. Belgrano (Zona B). Árbitro: Nazareno Arasa

Domingo 15 de febrero

17.00: Gimnasia vs. Estudiantes (Interzonal). Árbitro: Yael Falcón Pérez

19.30: Boca vs. Platense (Zona A). Árbitro: Sebastián Zunino

22.00: Rosario Central vs. Barracas Central (Zona B). Árbitro: Pablo Echavarría

22.00: Instituto vs. Central Córdoba (Zona A). Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Lunes 16 de febrero

19.00: Deportivo Riestra vs. Newell’s (Zona A). Árbitro: Luis Lobo Medina

aldosivi vs rosario central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

El único triunfo que logró Central en el Apertura fue ante Racing, en el Cilindro de Avellaneda.

Central, con un arranque más pobre en puntos pero con mejores expectativas

Los pibes de Newells y Central comenzaron su camino en el Torneo Proyección.

Reserva: debutaron Newell's y Central en el Apertura 2026 del torneo Proyección

La primera división de Japón implementó las tandas de penales en los partidos igualados.

El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino

El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino

Otro fracaso de Jorge Sampaoli en Brasil: renunció en Atlético Mineiro por los malos resultados

Otro fracaso de Jorge Sampaoli en Brasil: renunció en Atlético Mineiro por los malos resultados

¿A qué juega Losada?

¿A qué juega Losada?

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual

La película "El enigma de Franca Fermín" obtuvo fondos mediante pagarés bursátiles negociados en Rosario, en un nuevo esquema para el cine argentino

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual
Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos
La ciudad

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave
economia

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas
Salud

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas

