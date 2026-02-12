Comienza la quinta fecha del torneo Apertura: la programación completa de todos los partidos

La Liga Profesional de Fútbol confirmó la información completa de los días, horarios y árbitros designados para cada encuentro de la fecha 5 del Torneo Apertura. Este jueves por la tarde se dará inicio con el encuentro en el que Tigre recibirá en Victoria a Aldosivi a partir de las 19.
El condimento especial para esta jornada del torneo estará puesto en el clásico de La Plata que se jugará este domingo entre Gimnasia y Estudiantes.
Con respecto a los cuadros rosarinos, Newell's visitará el lunes a Deportivo Riestra con Luis Lobo Medina de árbitro principal, mientras que Central recibirá el domingo a Barracas en el Gigante de Arroyito con el arbitraje de Pablo Echavarría.
Hasta el momento, las realidades de ambos clubes de la ciudad son diferentes. La Lepra solo cosechó un punto en los primeros cuatro encuentros, mientras que el Canalla viene de conseguir la clasificación a los 16avos de final de la Copa Argentina y sumar cinco unidades de 12 posibles en el campeonato local.
>> Leer más: Newell's o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios
Cronograma de la fecha 5 del Torneo Apertura
Jueves 12 de febrero
19.00: Tigre vs. Aldosivi (Zona B). Árbitro: Bryan Ferreyra
21.15: Argentinos vs. River (Zona B). Árbitro: Andrés Merlos
Viernes 13 de febrero
20.00: Independiente vs. Lanús (Zona A). Árbitro: Facundo Tello
22.15: Unión vs. San Lorenzo (Zona A). Árbitro: Ariel Penel
22.15: Defensa y Justicia vs. Vélez (Zona A). Árbitro: Fernando Echenique
Sábado 14 de febrero
17.30: Banfield vs. Racing (Zona B). Árbitro: Pablo Dóvalo
19.45: Talleres vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A). Árbitro: Darío Herrera
19.45: Huracán vs. Sarmiento (Zona B). Árbitro: Sebastián Martínez
22.00: Atlético Tucumán vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B). Árbitro: Daniel Zamora
22.00: Independiente Rivadavia vs. Belgrano (Zona B). Árbitro: Nazareno Arasa
Domingo 15 de febrero
17.00: Gimnasia vs. Estudiantes (Interzonal). Árbitro: Yael Falcón Pérez
19.30: Boca vs. Platense (Zona A). Árbitro: Sebastián Zunino
22.00: Rosario Central vs. Barracas Central (Zona B). Árbitro: Pablo Echavarría
22.00: Instituto vs. Central Córdoba (Zona A). Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Lunes 16 de febrero
19.00: Deportivo Riestra vs. Newell’s (Zona A). Árbitro: Luis Lobo Medina