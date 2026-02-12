Comienza la quinta fecha del torneo Apertura: la programación completa de todos los partidos Este jueves, desde las 19, arranca la quinta jornada de la Liga Profesional y se extenderá hasta el lunes. En esta nota, los partidos, días, horarios y árbitros 12 de febrero 2026 · 13:51hs

Newell's viene de perder ante Defensa y Justicia, mientras que Central empató sobre la hora con Aldosivi

La Liga Profesional de Fútbol confirmó la información completa de los días, horarios y árbitros designados para cada encuentro de la fecha 5 del Torneo Apertura. Este jueves por la tarde se dará inicio con el encuentro en el que Tigre recibirá en Victoria a Aldosivi a partir de las 19.

El condimento especial para esta jornada del torneo estará puesto en el clásico de La Plata que se jugará este domingo entre Gimnasia y Estudiantes.

Con respecto a los cuadros rosarinos, Newell's visitará el lunes a Deportivo Riestra con Luis Lobo Medina de árbitro principal, mientras que Central recibirá el domingo a Barracas en el Gigante de Arroyito con el arbitraje de Pablo Echavarría.

Hasta el momento, las realidades de ambos clubes de la ciudad son diferentes. La Lepra solo cosechó un punto en los primeros cuatro encuentros, mientras que el Canalla viene de conseguir la clasificación a los 16avos de final de la Copa Argentina y sumar cinco unidades de 12 posibles en el campeonato local.

>> Leer más: Newell's o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios Cronograma de la fecha 5 del Torneo Apertura Jueves 12 de febrero 19.00: Tigre vs. Aldosivi (Zona B). Árbitro: Bryan Ferreyra 21.15: Argentinos vs. River (Zona B). Árbitro: Andrés Merlos Viernes 13 de febrero 20.00: Independiente vs. Lanús (Zona A). Árbitro: Facundo Tello 22.15: Unión vs. San Lorenzo (Zona A). Árbitro: Ariel Penel 22.15: Defensa y Justicia vs. Vélez (Zona A). Árbitro: Fernando Echenique Sábado 14 de febrero 17.30: Banfield vs. Racing (Zona B). Árbitro: Pablo Dóvalo 19.45: Talleres vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A). Árbitro: Darío Herrera 19.45: Huracán vs. Sarmiento (Zona B). Árbitro: Sebastián Martínez 22.00: Atlético Tucumán vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B). Árbitro: Daniel Zamora 22.00: Independiente Rivadavia vs. Belgrano (Zona B). Árbitro: Nazareno Arasa Domingo 15 de febrero 17.00: Gimnasia vs. Estudiantes (Interzonal). Árbitro: Yael Falcón Pérez 19.30: Boca vs. Platense (Zona A). Árbitro: Sebastián Zunino 22.00: Rosario Central vs. Barracas Central (Zona B). Árbitro: Pablo Echavarría 22.00: Instituto vs. Central Córdoba (Zona A). Árbitro: Leandro Rey Hilfer Lunes 16 de febrero 19.00: Deportivo Riestra vs. Newell’s (Zona A). Árbitro: Luis Lobo Medina