La confesión de Bernie, el enojo y la verdad desnuda

Ecclestone avivó fantasmas con un relato indignante pero que no pudo influir en la definición del título del 81, que Reutemann perdió. Más que afuera, las explicaciones siempre estuvieron dentro del equipo Williams.

Piquet ya se mandó y Reutemann no puede hacer nada, tampoco una maniobra adrede. Es la definición del campeonato de 1981 aunque faltaba una eternidad para el final.

Es entendible el enojo de Cora Reutemann . Indigna ver la imagen de Bernie Ecclestone afirmando en la serie documental Lucky (afortunado), dedicada a su persona, que en la definición del campeonato mundial de Fórmula 1 de 1981 en Las Vegas , sobornó a una masajista que se supone atendía a todo aquel piloto que se lo pidiera en los boxes, para que no se ocupe de su papá, el inolvidable Lole, y sí lo haga con su principal contrincante al título, el brasileño Nelson Piquet. Si el entonces dueño del equipo Brabham donde corría el carioca era capaz de actuar así en lo que parecía una nimiedad, bien pudo intentar cosas mayores. Pero aunque era el presidente de la incipiente Foca, que agrupaba a los constructores y le disputaba el poder de la F-1 al polémico Jean-Marie Balestre, de la Fisa, que aglutinaba a las terminales, difícilmente haya podido entonces inmiscuirse en la problemática del equipo Williams, que fue el principal argumento por el cual el santafesino no llegó a la conquista de su anhelado título mundial.

La referencia de Ecclestone, que no fue repreguntada ni nada en la serie y habrá que ver si con el revuelo que se armó amerita alguna aclaración del magnate inglés, de 92 años, estuvo vinculada al espantoso armado del circuito de Las Vegas (curiosamente, vuelve al calendario esta temporada de la F-1) en la gran playa de estacionamiento del Caesar Palace que generaban una gran fuerza G a los pilotos con sus curvas más veloces hacia la izquierda y su consecuente afectación en el cuello. Pero está claro que Reutemann no perdió el campeonato por ese detalle ni mucho menos, pese a que el carioca llevó durante toda la carrera un cabezal suplementario en el cockpit para apoyar la cabeza en dichas curvas.

Es más, aquel 17 de octubre llegó a la definición del campeonato a los 39 años en un estado físico impecable, tal cual era su habitual impresión pero mejor que nunca en vistas de que hizo todos los sacrificios habidos y por haber por obtener su gran sueño y el de todos los argentinos. Del otro lado, el joven Nelson Piquet Souto Maior, de 29 años recién cumplidos (para esa época lo era más aún) terminó desplomado en la butaca de su Brabham , ayudado a salir del cockpit al punto del desmayo (se corrió con 33º grados) y acompañado hasta el podio porque no podía mantenerse en pie. Ya en esas últimas vueltas de las 75 en Las Vegas sacó el pie del acelerador, empezó a ser superado por varios rezagados y a marcha lenta cruzó la meta en el 5º puesto que le dio 2 puntos y el título. Contaba, claro, con que Reutemann había perdido un giro a manos de su compañero de equipo, Alan Jones, en la vuelta 49 y que hasta podía llegar 6º y ser campeón, porque superó a Lole por una unidad (el 6º puesto daba 1 punto) pero si terminaban igualados lo superaba por cantidad de premios ganados: 3 contra 2.

El efecto-suelo, el genial invento de Colin Chapman aplicado al Lotus 79 con el cual Mario Andretti arrasó en 1978, fue copiado por todos en 1979 pero prohibido a fines de 1980. Las polleritas fijas que rozaban el asfalto para lograr ganar en velocidad fueron erradicadas para 1981, pero otro ingeniero extraordinario de esa época, el sudafricano Gordon Murray que estaba en Brabham (desde los tiempos del Lole en ese equipo, a comienzos de los 70), inventó las polleritas móviles, capaces de tocar el piso en movimiento pero de subir a los pontones a la hora de la técnica, donde se medían que estuvieran por encima de los 6 centímetros del suelo. Fueron las suspensiones hidroneumáticas, las que debutaron en Brasil pero que por la lluvia y una mala elección de gomas al momento de largar no pudieron explotar ahí, sino para los GP siguientes de Argentina y San Marino, ganados por Piquet.

Ante la habilitación del sistema porque aprovechaba los grises del reglamento, para Bélgica ya lo tenían todos copiado y Reutemann ganaría en el trágico Zolder su última carrera en F-1, llegando a su máxima ventaja en el campeonato y empezando a torcer a su compañero, el campeón Jones, en los números aunque no así en la decisión de Williams de volcarle su apoyo, lo que quedó claramente al desnudo en Las Vegas.

Luego de Mónaco y España, con magros resultados (Reutemann nunca pudo superar a la Ferrari turbo de Gilles Villenueve en la punta y al final quedó 4º), Williams y Brabham volvieron a usar las Goodyear. El fabricante estadounidense había dejado la F-1 a fines de 1980 y el campo libre a las francesas Michelin, pero al decidir el sorpresivo retorno, los equipos fuertes de la Foca cambiaron de caucho, según el propio Lole, porque Ecclestone creía que Michelin favorecía a Renault, con serias aspiraciones al título en 1981.

Es cierto que el auto de Lole no volvería a tener la misma contundencia y que, sobre todo, Good Year perdía claramente con Michelin con gomas de lluvia, pero también lo es que Brabham se adaptó mejor, que casi gana con Piquet el domingo del retorno en Dijon ante el mismo Prost y que ese día por la mañana los Williams habían dominado la prueba de tanques llenos. Es más, a la fecha siguiente en Inglaterra Reutemann lograba un magnífico 2º puesto detrás de John Watson, en Alemania si el equipo le daba el mejor motor (se lo dio a Jones, que aspiraba a ganar y volver a meterse en la lucha) podía haber terciado por la victoria, en Italia hizo acaso la mejor carrera del año disputando de igual a igual en el veloz Monza con la potencia de los Renault turbo hasta que una llovizna lo retrasó (fue 2º igual, por la rotura de motor de Piquet en la penúltima vuelta) y en Canadá, bajo un diluvio universal, no tuvo chances por las gomas, aunque Piquet se las arregló para llegar 5º, mientras Jacques Laffite se colgaba el rótulo de candidato al ganar con las Michelin.

Pero lo dicho, las gomas fueron un problema pero mucho más para Williams que para Brabham que compartían caucho (y difícil que hubiera preferencias), y no fue tampoco absolutamente determinante. Sino Alan Jones no hubiera ganado con la tremenda autoridad que lo hizo en Las Vegas o antes el Lole no hubiera hecho su brillante pole position, la última en la F-1, además de que los usuarios de Michelin sufrieron mucho más esa carrera en el estacionamiento.

Un amigo de Lole que lo acompañaba habitualmente y estuvo junto a él en Las Vegas (Flavio Luis Peluffo) dijo hace poco que un mecánico amigo de Williams le confesó la noche anterior que habían alterado la caja de cambios, concretamente la 3ª y 5ª marcha, como la comba de las cubiertas, que le habían ordenado eso porque debía ganar Jones y que Reutemann no saliera campeón. Verdad o no, la caja de cambios fue un suplicio para el santafesino, el auto fue incontrolable desde el vamos y Jones lo humilló.

Esa tarde Reutemann eligió mal el sitio de largada, del lado de afuera, y partió mal, pero hubiera podido recuperarse con el chasis 012 usado en los entrenamientos y que dañó en un choque con el brasileño, pero el 017 que usó en carrera no fue lo mismo, ni siquiera ante un Piquet que también salió defectuosamente y cayó hasta el 8º lugar, hasta que lo superó en el giro 18, entonces luchando por la 7ª posición sin puntos, que le daba el título al Lole.

La frustración de Cora fue la de todos los argentinos ese triste sábado de octubre del 81, en la cual este cronista se incluye. Salvo nuevos aportes, difícilmente la masajista haya hecho la diferencia. Reutemann fue un gran campeón, sin corona como Stirling Moss. Y aún cuando estuvo claro que Williams debió darle el trato de piloto número uno, sobre todo después de Alemania, Lole continuó en el equipo dos carreras más en el 82, algo que no hubiera pasado si estaba seguro de una confabulación que nunca denunció. No hubo mejor atención por parte del team inglés que la del contrato como piloto 2 que firmó, que obedeció en la primera carrera de Long Beach y desobedeció en la siguiente de Jacarepaguá. Todas circunstancias, más allá del GP de Sudáfrica ganado sin puntos, las polleritas móviles y los neumáticos, en las que fue fabricando su gran candidatura al título y que desembocaron en la gran desilusión de Las Vegas.