La burocracia no se condice con los tiempos del fútbol

El fideicomiso en Newell’s sigue en trabajo de parto. Si bien está cada vez más cerca de nacer aún no entró en vigencia y las personas interesadas en aportar dinero para la contratación de refuerzos en este receso no tienen habilitada la cuenta para depositar la plata para ese fin. El calendario corre a paso firme y en tres semanas y media arrancará la próxima Superliga en la que Newell’s se jugará ni más ni menos que la permanencia en primera división, ya con la confirmación de que nada cambiará en cuanto al esquema de cuatro descensos y la mantención del promedio. Por eso cada dólar que se sume a la causa para realizar contrataciones será bienvenido. Pero la concreción de este proyecto se dilató más de la cuenta. Incluso para la dirigencia del Parque los tiempos se hicieron muy largos y el pedido que se le realizó a BMR Mandatos (la entidad encargada de monitorear la iniciativa) sobre la premura de que el fideicomiso salga lo antes posible no se cumplió. Ahora el proceso de habilitación de la cuenta está en la etapa final, pero lamentablemente la burocracia superó los tiempos del fútbol.

La iniciativa del fideicomiso fue una alternativa consensuada entre el arco opositor leproso, que militó la idea, y el oficialismo para imprimirle una inyección de dinero a la tesorería rojinegra exclusivamente para contratar refuerzos para el plantel profesional. Y el pasado 6 de junio el club informó a través de su página oficial que “el juez Bellizia (responsable del paraguas judicial) dio conformidad para que Newell’s participe en el fideicomiso elaborado por el Banco Municipal, acordado con representantes de agrupaciones opositoras y aprobado en comisión directiva”. La creación del sistema posibilitará que hinchas, socios y dirigentes aporten dinero (con un monto mínimo de 1.000 dólares) para refuerzos.

Pero los plazos de la pelota no son los mismos que la letra chica y la catarata de requisitos que fue requiriendo BMR Mandatos para activar la iniciativa. Así en el Parque creen que la burocracia, si bien debe ser normal y lógica para este tipo de procedimientos económicos, para lo que son los tiempos del fútbol fue demasiado encarajinada. Hasta le pidieron al club el acta de la junta electoral en la que se proclamó como presidente a la lista de Eduardo Bermúdez, que data de 2016 (ver aparte).

Por eso en Newell’s aguardan a que finalmente se concrete cuanto antes el bendito fideicomiso, algo que dan por descontado que se realizará, pero que si se habilita sobre el comienzo del torneo no generará los recursos que se pensaron en un primer momento y tampoco habrá tanto margen para que sea destinado a los refuerzos de este mercado de pases, el objetivo único que tiene este proyecto.

Newell’s entiende que debe haber requisitos básicos para habilitarlo, pero consideran que avisaron que era un caso puntual y que se necesitaba de premura en la implementación por parte del BMR y los plazos se excedieron. Además, hay un juez que fiscaliza cada uno de los pasos del club y por ello está todo claro y no hay ningún misterio. Incluso Newell’s ya tiene las cuentas en el Banco Municipal y todo está controlado por el juez Fabián Bellizia.

Desde Newell’s aseguran que entregaron todo lo que solicitó BMR Mandatos en esta última etapa al escribano actuante. Todo certificado como corresponde. Ahora el banco debe dar el puntapié inicial para que arranque la convocatoria a los aportantes.

Hasta el acta de las elecciones

Newell's se preocupó desde el primer momento por cumplir con todos los requisitos solicitados por BMR Mandatos para activar lo antes posible el fideicomiso tendiente exclusivamente a reforzar al plantel de primera división. Entre todo lo solicitado por la repartición del Banco Municipal llamó la atención que el martes a la tarde le hayan requerido a la dirigencia leprosa el acta de la junta electoral en la que se proclamó la fórmula de Eduardo Bermúdez como ganadora de las elecciones en 2016.

Y ayer Newell's cumplió con la entrega de lo que “sería” este último requisito para darle vida al proyecto.