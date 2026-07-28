Presentaron el sistema 911 de emergencias y denuncias para el departamento San Martín

La nueva herramienta incorpora geolocalización en tiempo real de los móviles policiales y permitirá realizar denuncias penales por teléfono

Autoridades provinciales, municipales y comunales participaron en San Jorge de la presentación del Sistema 911 de Emergencias y Denuncias para el departamento San Martín.

El Sistema 911 de Emergencias y Denuncias para el departamento San Martín fue presentado oficialmente este martes en un acto realizado en el Complejo Cultural Eva Perón de la ciudad de San Jorge. La herramienta representa un importante avance en materia de seguridad pública, atención de emergencias y acceso a la Justicia para los vecinos de toda la región.

La actividad contó con la presencia del senador departamental Esteban Motta; el intendente de San Jorge, Juan Pablo Pellegrino; el subsecretario de Monitoreo de Programas Estratégicos del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Juan Manuel Musuruana; el subjefe de la Unidad Regional XVIII, César Maldonado; intendentes y presidentes comunales del departamento.

Durante la presentación, Motta destacó la incorporación de nueva tecnología al sistema y remarcó que “hoy ponemos en marcha oficialmente el sistema 911, con tecnología Tetra (Terrestrial Trunked Radio) -un sistema de comunicación digital de radio móvil seguro y rápido diseñado especialmente para la policía, bomberos y servicios de emergencia- y una antena instalada en el predio de la Municipalidad de San Jorge”, expresó, al remarcar la importancia de seguir fortaleciendo la infraestructura de seguridad en el departamento.

Por su parte, Musuruana explicó que el nuevo sistema incorpora la geolocalización en tiempo real de los móviles policiales. “El 911 ya está vigente a través del llamado telefónico. Ahora se le agregó la ubicación en tiempo real de los móviles y el despachador podrá asignar el patrullero más cercano para intervenir. Es una herramienta preventiva que mejora la capacidad de respuesta”, sostuvo.

Además, anunció la puesta en funcionamiento del Centro de Denuncias 911, que brindará atención a los ciudadanos de San Jorge y El Trébol. A través de una llamada telefónica, cualquier vecino podrá radicar una denuncia penal sin necesidad de trasladarse a una dependencia policial.

“Con la comodidad del llamado telefónico, el ciudadano podrá realizar una denuncia desde su domicilio y será atendido por operadores profesionales de la abogacía”, explicó el funcionario.

La implementación del Sistema 911 de Emergencias y Denuncias forma parte del proceso de modernización que lleva adelante el gobierno de Santa Fe, incorporando herramientas tecnológicas que permitirán optimizar los tiempos de respuesta, mejorar la coordinación de los recursos y brindar un servicio más eficiente ante situaciones de emergencia en todo el departamento San Martín.

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