La AFA, los malos arbitrajes y el silencio dirigencial por temor a represalias

"La pelota no se mancha", dijo una vez Diego Armando Maradona inmortalizando una frase dentro del fútbol. Pero una cosa es decirlo y otra llevarlo a cabo porque la realidad indica que en el fútbol argentino parecería estar manchada. Los manejos oscuros, desaciertos y dudas en cuanto a decisiones desde la AFA como de los arbitrajes conducen a percibir que no todo transita por el camino del decoro. Y el que se queja las paga. Ni siquiera el VAR llegó para entregar justicia, sino que tampoco solucionó las dudas por ser mal utilizado. Como ocurría con Julio Grondona en el poder, Arsenal era intocable y ahora con Claudio Tapia es -al menos eso parece- Barracas Central el "cuidado" y beneficiado por los árbitros.

El último fin de semana hubo una polémica y fue el exárbitro Javier Castrilli el que salió a escena a lanzar un duro cuestionamiento. "Sebastián Zunino, uno de los Beliboy’s secanucas no sancionó este penal para Platense contra… BARRACAS CENTRAL…basta googlear a Zunino para ver sus escándalos y lo mandaron a acostar a Platense. ¿Hasta cuándo los presidentes de los clubes aceptarán esto?" , publicó en su cuenta de X.

La pregunta del exreferí no es desatinada, aunque tiene una respuesta concreta. Pocos se animan a alzar la voz en contra de la AFA y, particularmente, a Chiqui Tapia. El temor a sufrir las consecuencias es alto y por eso toda idea que instale el titular afista no encuentra oposición. Sucede con el caso de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), donde el propio Tapia "ordenó" a los clubes manifestarse en contra sin chance de que los socios elijan. Los dirigentes no son los dueños -más allá de que lo crean cuando están en el poder-, sino que deben responder a los socios.

Relaciones disímiles

En el ámbito local se sabe la buena relación existente entre Central con la AFA. Hay un buen diálogo y respaldo a las medidas que se adoptan. En el caso de Newell's, siempre se rumoreó que el vínculo no es del todo bueno más allá de que se nade a favor de la corriente afista con el fin de no ser perjudicado.

Nadie puede gritar manifestando una disconformidad por algunos fallos arbitrales (como el domingo a San Telmo, del ascenso, y que derivó en un gran enojo y denuncia pública) porque habrá consecuencias. Carlos Tevez lo hizo al frente de Independiente y en la actualidad se encuentra sin dirigir cuando es muy común que los entrenadores afines a un representante y a la AFA van pasando de un club a otro como nómades. Y el que sale a escena para fustigar al que se anime a criticar es el tesorero Pablo Toviggino, mano derecha de Tapia. Algo que seguramente lo hace con la venia de su superior.

Julio Humberto Grondona manejaba todo a su antojo y los dirigentes prácticamente le besaban el anillo, ese con la inscripción de "todo pasa". Tapia parece emular al histórico dirigente y busca aferrarse al poder eterno instalando su idea: "todo cambia".