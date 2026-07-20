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Ansés en agosto: de cuánto será el aumento de AUH

Ansés confirmó los montos actualizados para el octavo mes del año. De cuánto es el aumento y las fechas clave para el cobro

20 de julio 2026 · 21:46hs
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Anses confirmó el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para agosto

Foto: Archivo / La Capital.

Anses confirmó el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para agosto

Con el séptimo mes del año ya llegando a su final, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se preguntan cuánto cobrarán en agosto y qué día específico encontrarán en sus cuentas los pagos por parte de Ansés. Por su parte, el organismo se encargó de difundir toda la información pertinente al pago de haberes de agosto.

Los beneficiarios de AUH recibirán un aumento del 1,9 % en el mes de agosto, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. El porcentaje replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio de 2026, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con este incremento, los haberes de la AUH alcanzarán los $150.861,90 por hijo. De todas maneras, cabe aclarar que el organismo abona únicamente el 80% del beneficio ($120.689,52), ya que el 20% restante se mantiene retenido hasta que los titulares presenten la Libreta AUH con los datos de salud, vacunación y escolaridad completos.

>> Leer más: Ansés: cómo presentar online la libreta de AUH

Cuándo se cobra AUH en agosto

Ansés también compartió las fechas en las que los beneficiarios recibirán el pago de los haberes en sus cuentas. El cronograma, como siempre, se organiza en función del último dígito del Documento Nacional de Identidad.

  • DNI terminados en 0: 10 de agosto.
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto.
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto.
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto.
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto.
  • DNI terminados en 5: 17 de agosto.
  • DNI terminados en 6: 18 de agosto.
  • DNI terminados en 7: 19 de agosto.
  • DNI terminados en 8: 20 de agosto.
  • DNI terminados en 9: 21 de agosto.

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