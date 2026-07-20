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Qué pasó entre Lisandro Martínez y Donald Trump durante la premiación del Mundial 2026

En redes sociales se viralizó un video que asegura que el defensor argentino evitó saludar al presidente de Estados Unidos. Qué muestra la transmisión oficial

20 de julio 2026 · 06:58hs
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Lisandro Martínez jugó un gran Mundial con Argentina

Lisandro Martínez jugó un gran Mundial con Argentina

Tras la derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026, un video comenzó a viralizarse en redes sociales con una supuesta escena protagonizada por Lisandro Martínez y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las publicaciones aseguran que el defensor argentino le dejó "la mano en el aire" al mandatario durante la ceremonia de premiación.

Sin embargo, la afirmación es falsa. La transmisión oficial del acto realizado en el estadio MetLife muestra que el futbolista sí saludó a Trump antes de recibir la medalla de subcampeón. El video que circula en redes está recortado y omite ese momento.

Qué muestra el video completo

La secuencia corresponde a la ceremonia de premiación posterior a la final del Mundial, disputada este domingo en Nueva Jersey.

Como ocurrió con todos los integrantes del plantel argentino, Lisandro Martínez fue avanzando por la fila de autoridades dispuesta sobre el escenario para recibir la medalla.

Las imágenes oficiales muestran que, al llegar frente a Donald Trump, el defensor le estrecha la mano, luego recibe la medalla correspondiente y continúa caminando para completar el protocolo establecido por la FIFA.

La escena dura apenas unos segundos y forma parte del recorrido que realizaron todos los futbolistas argentinos.

Por qué se viralizó la versión falsa

El video que comenzó a compartirse en X, Instagram y otras redes sociales empieza unos segundos después del saludo entre Martínez y Trump.

Al eliminar el inicio de la secuencia, el recorte da la impresión de que el jugador evita darle la mano al presidente estadounidense, cuando en realidad ese saludo ya había ocurrido.

La edición parcial del video generó una interpretación equivocada que rápidamente fue replicada por cientos de usuarios e incluso compartida por dirigentes políticos.

La transmisión oficial desmiente el rumor

La grabación completa de la ceremonia permite reconstruir el recorrido de cada jugador argentino y verificar que Lisandro Martínez cumplió exactamente el mismo protocolo que el resto del plantel.

En las imágenes puede verse con claridad el momento en que saluda a Donald Trump antes de recibir la medalla entregada por las autoridades presentes en el escenario.

Por ese motivo, la versión que sostiene que el defensor argentino ignoró al mandatario estadounidense durante la premiación del Mundial 2026 no se corresponde con lo que muestran las imágenes oficiales.

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