El plantel de la selección argentina viajará a Buenos Aires este mismo domingo a la noche

Se espera que haya un recibimiento multitudinario en Ezeiza, por lo cual se prepara un operativo de seguridad

El plantel de la selección argentina , que perdió la final del Mundial 202 ante España por 1 a 0 en tiempo suplementario, regresará en las próximas horas al país. Según la mayoría de las previsiones, los jugadores y el cuerpo técnico tendrán un gran recibimiento de los argentinos, a pesar de la derrota.

Según la agencia Noticias Argentinas, funcionarios del gobierno nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires diagraman un operativo de seguridad para el recibimiento del plantel apenas llegue a Ezeiza, ya que más allá de la derrota, se espera un estruendoso y multitudinario recibimiento.

En ese sentido, Ciudad y Nación aguardan lo que resuelvan los jugadores de la selección junto con el entrenador Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

"La idea es que cuando lleguen a Ezeiza sean trasladados en helicópteros, ya sea de la Policía Federal, de la Policía de la Ciudad o de otra fuerza, para no repetir el caos que se generó en 2022 cuando intentaron llegar en micro. Todavía no sabemos a qué lugar irían los jugadores porque depende de ellos. Las opciones son Casa Rosada, como ya lo había anticipado el presidente Javier Milei, el Campo Argentino de Polo o donde se hizo la exhibición del piloto Franco Colapinto en Avenida del Libertador y República de la India", sostuvo a NA un vocero del Ejecutivo nacional.