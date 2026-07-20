Rugby: Los Pumas no mostraron su mejor versión en el inicio del Nations Championship

Los Pumas vencieron a Gales y cayeron ante Escocia e Inglaterra en los tres primeros partidos jugados de local. En noviembre jugarán en Europa

En Santiago del Estero, ante Inglaterra, el seleccionado argentino salió a la cancha con una camiseta homenaje a la selección de fútbol campeona del mundo en México 1986.

La primera parte del Nations Championship llegó a su fin el pasado fin de semana, oportunidad en la que Los Pumas cayeron ante Inglaterra 31-24 en un polémico final en el que le anularon un try a Bautista Delguy, a instancias del TMO, que podría haber significado un agónico empate.

El balance que dejaron los tres primeros encuentros para el seleccionado argentino es magro , con apenas un triunfo (ante Gales) y dos derrotas (ante Escocia e Inglaterra) y eso es algo que hace ruido dentro del mismo equipo, que sabe que “estamos lejos de los estándares que queremos como equipo, desde lo más básico hasta lo más complicado. Tenemos que dar vuelta la tuerca y comenzar a construir una identidad más sólida de cara a los próximos desafíos internacionales” , como revelaron varios integrantes del plantel tras el partido ante los ingleses.

Pero el calendario continúa y no da respiros. El equipo conducido por Felipe Contepomi buscará recuperarse ante un rival de máxima jerarquía como es Sudáfrica, el último campeón mundial. El 8 de agosto, Los Pumas recibirán a los Springboks en el José Amalfitani para disputar un amistoso, antes de una serie con los Wallabies australianos, el 29 del mismo mes y el 5 de septiembre en Jujuy y Mendoza, respectivamente.

En noviembre, en tanto Los Pumas retomarán el Nations Championship con cuatro partidos en Europa: Italia, Irlanda y Francia, (que definirán su posición en la tabla) más el duelo restante por las finales del torneo.

Los Pumas terminaron la primera parte del torneo con una victoria frente a Gales por 35-21 y dos derrotas: Escocia por 47-38 e Inglaterra por 31-24, resultados con los que quedaron ubicados en el cuarto lugar de la tabla con siete puntos y una diferencia de -2.

En esta pulseada entre hemisferios, haciendo un prematuro análisis global del torneo, solamente dos equipos del Sur, Sudáfrica y Nueva Zelanda, ganaron en sus tres presentaciones y marchan invictos en la competencia. Los Boks ocupan el primer lugar por mejor diferencia. Suman una diferencia de +81 frente a los +51 de los All Blacks. Por el lado del Norte, ningún equipo terminó sin derrotas.

Además, tanto Italia como Fiji son los dos peores equipos de la competencia hasta el momento, con tres caídas en igual cantidad de partidos jugados. Los Azzurros de Gonzalo Quesada no sumaron puntos y tienen una diferencia de -94, mientras que los isleños tampoco sumaron puntos y tienen una diferencia de -96.

Las posiciones del Nations Championship

Con partidos de rugby de alto vuelo, las posiciones en las diferentes zonas disputadas las tres primeras fechas quedaron así:

Hemisferio Sur: 1) Sudáfrica, 15 puntos; 2) Nueva Zelanda, 15; 3) Australia, 8; 4) Argentina, 7; 5) Japón, 4; y 6) Fiji, 0.

Hemisferio Norte: 1) Francia, 12 puntos; 2) Escocia, 11; 3) Inglaterra, 10; 4) Irlanda, 10; 5) Gales, 5; 6) Italia, 0.

Lo que viene

En la segunda parte del torneo, Los Pumas visitarán a Irlanda en Aviva Stadium de Dublín el 6 de noviembre; a Italia, en el Stadio Ferraris, en Génova, el 14 de noviembre y una semana semana después, el 21 de noviembre, enfrentarán a Francia en el Stade de France de París.

Un vez terminadas las seis jornadas de la fase regular se jugará entre el 27 y 29 de noviembre en Twickenham la etapa final, donde cada seleccionado enfrentará al equipo que ocupe su misma posición en el otro hemisferio. De esta manera, el 1º del Norte jugará contra el 1º del Sur por el campeonato, el 2º contra el 2º por el siguiente puesto y así sucesivamente. Así si el torneo hubiera finalizado este fin de semana a Los Pumas les tocaría enfrentar a Irlanda.

Los números

Transcurridas las tres primeras fechas el choque de hemisferios no arrojó un ganador: Hubo nueve victorias por lado. Sin embargo, hubo diferencias: el Sur logró 573 puntos contra los 536 del Norte, y también apoyó más tries (83 Sur y 78 Norte).

En cuánto a los balances individuales, el goleador del torneo es el francés Maxime Lucu con 37 puntos, seguido del japonés Takuro Matsunaga (32), el neocelandés Ruben Love (31) y el también neocelandés Will Jordan junto al argentino Tomás Albornoz (30). Además, el wing de los All Blacks, Will Jordan, también se ubica entre los artilleros con 30 unidades producto de sus sies tries, siendo el máximo tryman de la competencia hasta el momento. Lo siguen el australiano Josh Canaham con cuatro, el inglés Henry Pollock, el argentino Joaquín Oviedo y el neocelandés Cam Roigard, con tres.

Mientras que entre los tackleadores, se destacó Ross Vintcent de Italia con 64 tackles. En segundo lugar está Jac Morgan con 63 y completa el podio el italiano Michelle Lamaro con 53 junto al inglés Alex Coles. Finalmente, con 52 se ubicó el irlandés Jack Conan.