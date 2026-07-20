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Lionel Messi llega a Rosario tras el Mundial 2026: a qué hora aterriza este martes

Tras el final del Mundial 2026, el capitán de la selección viajó desde Nueva York a Miami, y desde allí tomará este lunes un vuelo privado directo a la ciudad junto a toda su familia.

20 de julio 2026 · 16:06hs
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Messi volverá a Rosario para pasar tiempo con sus afectos. 

AP

Messi volverá a Rosario para pasar tiempo con sus afectos. 

El capitán argentino viajó este domingo rumbo a Miami tras la final de la Copa del Mundo ante España y este lunes volará en un avión privado junto a su familia directamente hacia Rosario. Su llegada está prevista para este martes a las 6 de la mañana en el aeropuerto local y pasará unos días en su casa de Funes antes de reincorporarse a Inter Miami.

Lionel Messi no regresa al país junto al resto de la delegación de la selección argentina después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. El capitán eligió un itinerario diferente: viajó este domingo primero a Miami y desde allí partirá este lunes junto a su familia en un vuelo privado con destino directo a Rosario.

La llegada de Messi al Aeropuerto Internacional de Rosario está prevista para este martes alrededor de las 6 de la mañana. Desde allí se trasladará hacia su casa en el barrio privado Kentucky, ubicado en Funes, donde pasará algunos días rodeado de sus afectos antes de retomar sus compromisos profesionales con Inter Miami.

El regreso del rosarino se producirá apenas dos días después de la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde Argentina perdió 1 a 0 ante España en tiempo suplementario y no pudo conseguir el bicampeonato mundial.

Messi tomó un camino diferente al resto de la selección

Messi fue uno de los futbolistas que no abordaron el avión que trasladó a buena parte de la delegación argentina desde Nueva York hacia Buenos Aires.

Mientras el vuelo de Aerolíneas Argentinas con integrantes del plantel y el cuerpo técnico despegó este lunes a las 8.17, hora argentina, con arribo previsto a Ezeiza cerca de las 18.30, el capitán tomó otro rumbo.

Tras dejar Nueva York, Messi viajó hacia Miami. Desde allí emprenderá este lunes el último tramo del recorrido junto a su familia para aterrizar directamente en Rosario durante las primeras horas del martes.

Rodrigo De Paul también siguió un itinerario diferente y no regresó con la delegación. Tampoco abordaron el vuelo hacia Buenos Aires Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Franco Rulli, Nico Paz, Lautaro Martínez y Enzo Fernández, entre otros futbolistas que comenzaron sus vacaciones o emprendieron viajes vinculados con sus respectivos clubes.

Messi pasará unos días con su familia en Funes

Una vez en Rosario, Messi tiene previsto permanecer algunos días junto a su familia para descansar después del desgaste físico y emocional que significó su participación en la Copa del Mundo.

La estadía en Funes tendrá además un componente especialmente familiar. Durante el Mundial, luego del debut de Argentina, Messi había reconocido públicamente que atravesaba días difíciles por una situación "ajena a lo deportivo".

Posteriormente, su familia confirmó que Jorge Messi, padre del capitán argentino, atraviesa desde hace un tiempo un problema de salud. Esa situación le impidió viajar al Mundial 2026, a diferencia de lo ocurrido cuatro años antes en Qatar, cuando acompañó al futbolista durante el torneo que terminó con la consagración argentina.

En ese contexto, el regreso directo a Rosario le permitirá al capitán pasar unos días junto a sus afectos antes de volver a Estados Unidos.

Tras ese período de descanso, Messi deberá reincorporarse a los entrenamientos de Inter Miami para continuar con los compromisos de la temporada.

La selección argentina regresa sin festejos

Mientras Messi prepara su llegada a Rosario, una parte de la selección argentina regresa este lunes al país después de haber disputado por segunda vez consecutiva una final de la Copa del Mundo.

El vuelo con parte de la delegación tiene previsto aterrizar durante la tarde en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Esta vez, sin embargo, el escenario será muy diferente al vivido después de Qatar 2022. No está prevista una celebración multitudinaria ni un recorrido de los jugadores por las calles.

Tampoco se programó una visita a la Casa Rosada. El regreso será mucho más sobrio después de la derrota por 1 a 0 ante España, que impidió que el equipo dirigido por Lionel Scaloni consiguiera el segundo título mundial consecutivo.

Para Messi, en cambio, el regreso a la Argentina tendrá a Rosario como destino directo. Su avión privado tiene previsto aterrizar este martes alrededor de las 6 de la mañana, antes de que el capitán se traslade a Funes para reencontrarse con su familia.

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