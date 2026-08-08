Defensa y Justicia vs. Newell's por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones La Lepra buscará romper su maleficio ante el Halcón en Florencio Varela, donde nunca ganó. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido 8 de agosto 2026 · 14:04hs

Defensa y Justicia recibirá a Newell's por la cuarta fecha del torneo Clausura 2026.

Newell's visitará a Defensa y Justicia en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello de Florencio Varela por la 4ª fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Halcón y la Lepra de este domingo por la tarde.

A qué hora juegan Defensa y Justicia vs. Newell's El partido correspondiente a la Zona A entre Defensa y Justicia y Newell's será este domingo 9 de agosto, desde las 17.45, en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello con el arbitraje principal de Álvaro Carranza, mientras que José Carreras estará en el VAR.

Dónde ver Defensa y Justicia vs. Newell's La transmisión del encuentro entre el Halcón y la Lepra será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El último enfrentamiento entre Defensa y Justicia y Newell's fue victoria 3-2 del Halcón en el Coloso. Virginia Benedetto / La Capital >> Leer más: Horas decisivas para definir si Gonzalo Ríos llega como refuerzo a Newell's

Posibles formaciones de Defensa y Justicia y Newell's Defensa y Justicia: El entrenador Julio Vaccari no dio indicios del once titular del Halcón. Newell's: El entrenador Frank Darío Kudelka no dio indicios del once titular de la Lepra.