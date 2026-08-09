Newell's cayó 2-1 ante Defensa y volvió a sufrir en una cancha "maldita"

El equipo de Kuldelka sufrió la expulsión de Jerónimo Russo y perdió ante el Halcón de Florencio Varela.

El Colo Ramírez, delantero de Newell's, no puede con un defensor de Defensa y Justicia.

Newell’s cayó 2 a 1 ante Defensa y Justicia por la cuarta fecha de Clausura. Sufrió la expulsión de Jerónimo Russo en el primer tiempo y se quedó con las manos vacías en Florencio Varela.

83' Gol de Newell's: Cabrera de cabeza para el 2 a 1.

67' gol de Defensa: Tomás Pérez para el 2 a 0.

Inició el complemento y el partido tiene poco ritmo.

Terminó el primer tiempo

40' roja a Jerónimo Russo por doble amarilla.

37' se salvó Newell's

¿CÓMO NO FUE GOL DE DEFENSA? ¡LA PELOTA RODÓ SOBRE LA LÍNEA Y GUTIÉRREZ SE QUEDÓ CON LAS GANAS DE GRITAR EL 2-0 ANTE NEWELL'S!



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35' gol de Román para Defensa y Justicia

EL LABORATORIO DE VACCARI. El tiro libre del mágico Barbona, el remate de Pérez y GOL del paraguayo Román para el 1-0 de Defensa y Justicia ante Newell's. Hermosa jugada preparada...



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24' lo perdió el Colo Ramírez

Del insólito blooper del fondo de Defensa y Justica al ATAJADÓN de Borgogno para evitar el gol del Colo Ramírez... ¡No se puede creer como no llegó el 1-0 Leproso!



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3' Newell's quedó mal parado en el fondo, se regaló y casi convierte de cabeza Leandro Fernández, cuyo cabezazo dio en el palo.

¡¡PALO BONITO, PALO ES!! No se puede creer como la palomita de Leandro Fernández, luego de un jugadón de Barbona, no terminó en el 1-0 de Defensa y Justicia ante Newell's...



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La lepra tiene un desafío muy difícil: en Florencio Varela no ganó nunca. A Defensa y Justicia lo visitó en nueve ocasiones, con un balance muy negativo para los rojinegros, ya que perdieron ocho veces y empataron una vez. Y, en nueve partidos sólo marcaron dos goles en la casa del Halcón de Florencio Varela.

Por ahora en este Clausura el rojinegro tiene 4 puntos en las tres primeras fechas, que no son para menospreciar, aunque numéricamente parezcan poco.

Los cuatro cambios

Cuatro son los cambios en la Lepra para visitar al Halcón de Varela. Kudelka designó a Bruno Cabrera y Juan Ignacio Ramírez para reemplazar a Nicolás Goitea y Matías Cóccaro, descartados por distintas dolencias.

El cambio que llama la atención es la salida de Franco Escobar. El lateral derecho fue figura la fecha pasada contra Boca. Le dejará su puesto a Martín Ortega.

La restante variante es el ingreso de Jéronimo Gómez Mattar, recuperado de una distensión que sufrió en la primera fecha, por David Sotelo.

Leer más: Cuatro cambios en Newell's para visitar a Defensa, con una sorpresa inesperada

Los titulares de Newell's

Los titulares del conjunto de Kudelka son: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lautaro Giannetti y Jerónimo Russo; Jerónimo Gómez Mattar y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Thomas Ríos; Juan Ignacio Ramírez.

Las estadísticas de Defensa y Newell's