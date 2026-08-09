Newell's cayó 2-1 ante Defensa y volvió a sufrir en una cancha "maldita"

Newell’s cayó 2 a 1 ante Defensa y Justicia por la cuarta fecha de Clausura. Sufrió la expulsión de Jerónimo Russo en el primer tiempo y se quedó con las manos vacías en Florencio Varela.
El equipo de Kuldelka sufrió la expulsión de Jerónimo Russo y perdió ante el Halcón de Florencio Varela.
Newell’s cayó 2 a 1 ante Defensa y Justicia por la cuarta fecha de Clausura. Sufrió la expulsión de Jerónimo Russo en el primer tiempo y se quedó con las manos vacías en Florencio Varela.
83' Gol de Newell's: Cabrera de cabeza para el 2 a 1.
67' gol de Defensa: Tomás Pérez para el 2 a 0.
54' lo perdió Mazzantti con un tiro suave.
Inició el complemento y el partido tiene poco ritmo.
Terminó el primer tiempo
40' roja a Jerónimo Russo por doble amarilla.
37' se salvó Newell's
35' gol de Román para Defensa y Justicia
24' lo perdió el Colo Ramírez
3' Newell's quedó mal parado en el fondo, se regaló y casi convierte de cabeza Leandro Fernández, cuyo cabezazo dio en el palo.
La lepra tiene un desafío muy difícil: en Florencio Varela no ganó nunca. A Defensa y Justicia lo visitó en nueve ocasiones, con un balance muy negativo para los rojinegros, ya que perdieron ocho veces y empataron una vez. Y, en nueve partidos sólo marcaron dos goles en la casa del Halcón de Florencio Varela.
Por ahora en este Clausura el rojinegro tiene 4 puntos en las tres primeras fechas, que no son para menospreciar, aunque numéricamente parezcan poco.
Cuatro son los cambios en la Lepra para visitar al Halcón de Varela. Kudelka designó a Bruno Cabrera y Juan Ignacio Ramírez para reemplazar a Nicolás Goitea y Matías Cóccaro, descartados por distintas dolencias.
El cambio que llama la atención es la salida de Franco Escobar. El lateral derecho fue figura la fecha pasada contra Boca. Le dejará su puesto a Martín Ortega.
La restante variante es el ingreso de Jéronimo Gómez Mattar, recuperado de una distensión que sufrió en la primera fecha, por David Sotelo.
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Los titulares del conjunto de Kudelka son: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lautaro Giannetti y Jerónimo Russo; Jerónimo Gómez Mattar y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Thomas Ríos; Juan Ignacio Ramírez.
No repitió ninguno de los atributos de la fecha pasada, sea algo de fútbol o actitud, y se volvió de Florencio Varela con una caída y la roja de Jerónimo Russo