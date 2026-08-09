La Capital | Ovación | Newell's

Newell's cayó 2-1 ante Defensa y volvió a sufrir en una cancha "maldita"

El equipo de Kuldelka sufrió la expulsión de Jerónimo Russo y perdió ante el Halcón de Florencio Varela.

9 de agosto 2026 · 17:46hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Colo Ramírez

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El Colo Ramírez, delantero de Newell's, no puede con un defensor de Defensa y Justicia.

Newell’s cayó 2 a 1 ante Defensa y Justicia por la cuarta fecha de Clausura. Sufrió la expulsión de Jerónimo Russo en el primer tiempo y se quedó con las manos vacías en Florencio Varela.

Las incidencias del partido

83' Gol de Newell's: Cabrera de cabeza para el 2 a 1.

67' gol de Defensa: Tomás Pérez para el 2 a 0.

54' lo perdió Mazzantti con un tiro suave.

Inició el complemento y el partido tiene poco ritmo.

Terminó el primer tiempo

40' roja a Jerónimo Russo por doble amarilla.

37' se salvó Newell's

35' gol de Román para Defensa y Justicia

24' lo perdió el Colo Ramírez

3' Newell's quedó mal parado en el fondo, se regaló y casi convierte de cabeza Leandro Fernández, cuyo cabezazo dio en el palo.

La lepra tiene un desafío muy difícil: en Florencio Varela no ganó nunca. A Defensa y Justicia lo visitó en nueve ocasiones, con un balance muy negativo para los rojinegros, ya que perdieron ocho veces y empataron una vez. Y, en nueve partidos sólo marcaron dos goles en la casa del Halcón de Florencio Varela.

Por ahora en este Clausura el rojinegro tiene 4 puntos en las tres primeras fechas, que no son para menospreciar, aunque numéricamente parezcan poco.

Los cuatro cambios

Cuatro son los cambios en la Lepra para visitar al Halcón de Varela. Kudelka designó a Bruno Cabrera y Juan Ignacio Ramírez para reemplazar a Nicolás Goitea y Matías Cóccaro, descartados por distintas dolencias.

El cambio que llama la atención es la salida de Franco Escobar. El lateral derecho fue figura la fecha pasada contra Boca. Le dejará su puesto a Martín Ortega.

La restante variante es el ingreso de Jéronimo Gómez Mattar, recuperado de una distensión que sufrió en la primera fecha, por David Sotelo.

Leer más: Cuatro cambios en Newell's para visitar a Defensa, con una sorpresa inesperada

Los titulares de Newell's

Los titulares del conjunto de Kudelka son: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lautaro Giannetti y Jerónimo Russo; Jerónimo Gómez Mattar y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Thomas Ríos; Juan Ignacio Ramírez.

Las estadísticas de Defensa y Newell's

Noticias relacionadas
Regiardo se le va encima al árbitro Alvaro Carranza, pero no hubo caso. Jerónimo Russo se irá expulsado en Newells.

Dos imprudencias de Jerónimo Russo y roja para que a Newell's se le pusiera más difícil en Florencio Varela

el sentido homenaje de los jugadores de newells a la familia messi antes del partido con defensa

El sentido homenaje de los jugadores de Newell's a la familia Messi antes del partido con Defensa

Frank Kudelka metió mano en la formación de Newells por diferentes motivos.

Cuatro cambios en Newell's para visitar a Defensa, con una sorpresa inesperada

Luca Regiardo, capitán de Newells, llega de convertirle un gol a Boca.

La resiliencia de Kudelka y el plantel de Newell's, a prueba ante Defensa y Justicia

Ver comentarios

Las más leídas

Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días

Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días

Drones prohibidos en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

Drones prohibidos en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

Leo y su familia le dieron el último adiós a Jorge Messi en una ceremonia íntima

Leo y su familia le dieron el último adiós a Jorge Messi en una ceremonia íntima

Lionel Messi está en Rosario para darle el último adiós a Jorge, su padre

Lionel Messi está en Rosario para darle el último adiós a Jorge, su padre

Lo último

El tiempo en Rosario: un lunes con cielo algo nublado pero sin chances de lluvia

El tiempo en Rosario: un lunes con cielo algo nublado pero sin chances de lluvia

La peor versión de Newells para una nueva derrota afuera del Coloso

La peor versión de Newell's para una nueva derrota afuera del Coloso

El uno x uno de Newells: lo único rescatable, las ganas del solitario Mazzantti

El uno x uno de Newell's: lo único rescatable, las ganas del solitario Mazzantti

La peor versión de Newell's para una nueva derrota afuera del Coloso

No repitió ninguno de los atributos de la fecha pasada, sea algo de fútbol o actitud, y se volvió de Florencio Varela con una caída y la roja de Jerónimo Russo

La peor versión de Newells para una nueva derrota afuera del Coloso

Por Rodolfo Parody
El uno x uno de Newells: lo único rescatable, las ganas del solitario Mazzantti

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: lo único rescatable, las ganas del solitario Mazzantti

Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días
Policiales

Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días

Drones prohibidos en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños
La Ciudad

Drones prohibidos en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

De la tarjeta roja a la comisaría: un jugador golpeó al árbitro en pleno partido
Policiales

De la tarjeta roja a la comisaría: un jugador golpeó al árbitro en pleno partido

Vio a la policía y quiso descartar droga arrojando bolsas con cocaína a una obra en construcción
Policiales

Vio a la policía y quiso descartar droga arrojando bolsas con cocaína a una obra en construcción

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días

Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días

Drones prohibidos en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

Drones prohibidos en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

Leo y su familia le dieron el último adiós a Jorge Messi en una ceremonia íntima

Leo y su familia le dieron el último adiós a Jorge Messi en una ceremonia íntima

Lionel Messi está en Rosario para darle el último adiós a Jorge, su padre

Lionel Messi está en Rosario para darle el último adiós a Jorge, su padre

El fin de semana del 99 que Messi jugó el torneo Pibes de El Trébol

El fin de semana del 99 que Messi jugó el torneo Pibes de El Trébol

Ovación
El uno x uno de Newells: lo único rescatable, las ganas del solitario Mazzantti

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: lo único rescatable, las ganas del solitario Mazzantti

El uno x uno de Newells: lo único rescatable, las ganas del solitario Mazzantti

El uno x uno de Newell's: lo único rescatable, las ganas del solitario Mazzantti

Dos imprudencias de Jerónimo Russo y roja para que a Newells se le pusiera más difícil en Florencio Varela

Dos imprudencias de Jerónimo Russo y roja para que a Newell's se le pusiera más difícil en Florencio Varela

El sentido homenaje de los jugadores de Newells a la familia Messi antes del partido con Defensa

El sentido homenaje de los jugadores de Newell's a la familia Messi antes del partido con Defensa

Policiales
De la tarjeta roja a la comisaría: un jugador golpeó al árbitro en pleno partido
Policiales

De la tarjeta roja a la comisaría: un jugador golpeó al árbitro en pleno partido

Vio a la policía y quiso descartar droga arrojando bolsas con cocaína a una obra en construcción

Vio a la policía y quiso descartar droga arrojando bolsas con cocaína a una obra en construcción

Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días

Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días

Recompensa para dar con acusado por el crimen de Montenegro

Recompensa para dar con acusado por el crimen de Montenegro

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un lunes con cielo algo nublado pero sin chances de lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes con cielo algo nublado pero sin chances de lluvia

Largas filas en El Cairo para ver la película de Lucrecia Martel y escuchar a la directora

Largas filas en El Cairo para ver la película de Lucrecia Martel y escuchar a la directora

Docentes de la UNR votan cómo sigue el plan de lucha y evalúan nuevos paros

Docentes de la UNR votan cómo sigue el plan de lucha y evalúan nuevos paros

Drones prohibidos en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

Drones prohibidos en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

Sectores del PJ piden mantener la unidad de cara las elecciones de 2027
Política

Sectores del PJ piden mantener la unidad de cara las elecciones de 2027

Crónicas de campaña: el maíz viene tardío
Agro

Crónicas de campaña: el maíz viene tardío

El clima en Rosario: un domingo con cielo despejado y con algo de sol
La ciudad

El clima en Rosario: un domingo con cielo despejado y con algo de sol

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro: qué dice el comunicado oficial
Ovación

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro: qué dice el comunicado oficial

Mauricio Brizuela: Defendemos nuestra soberanía industrial
Economía

Mauricio Brizuela: "Defendemos nuestra soberanía industrial"

Sufrió una descarga eléctrica cuando su camión tocó unos cables
La región

Sufrió una descarga eléctrica cuando su camión tocó unos cables

Un incendio destruyó una casa de dos plantas en la zona noroeste
La ciudad

Un incendio destruyó una casa de dos plantas en la zona noroeste

Recompensa para dar con acusado por el crimen de Montenegro
Policiales

Recompensa para dar con acusado por el crimen de Montenegro

Detienen a un hombre acusado de robarle a una persona que agonizaba
Policiales

Detienen a un hombre acusado de robarle a una persona que agonizaba

Un juez federal ordenó al Estado reparar las rutas 7, 8 y 33 en General López
La Región

Un juez federal ordenó al Estado reparar las rutas 7, 8 y 33 en General López

Se conocieron las marcas que sondean el aeropuerto de Rosario para abrir locales

Por Azul Martínez Lo Re
La Ciudad

Se conocieron las marcas que sondean el aeropuerto de Rosario para abrir locales

San Cayetano: los fieles colmaron el tempo para pedir paz, pan y trabajo

Por Matías Petisce
La Ciudad

San Cayetano: los fieles colmaron el tempo para pedir "paz, pan y trabajo"

Hay una matriz de destrucción: la durísima respuesta de la industria santafesina a Caputo
Economía

"Hay una matriz de destrucción": la durísima respuesta de la industria santafesina a Caputo

Una invasión de estorninos en Rafaela expone un fenómeno que puede llegar a Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Una invasión de estorninos en Rafaela expone un fenómeno que puede llegar a Rosario

El senador que manejó con mate y celular pidió que su video se haga viral por lo bueno
Política

El senador que manejó con mate y celular pidió que su video "se haga viral por lo bueno"

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme
Policiales

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme

Homicidio en barrio Bella Vista: lo matan de una puñalada en el cuello en un presunto robo
Policiales

Homicidio en barrio Bella Vista: lo matan de una puñalada en el cuello en un presunto robo

Abren las inscripciones de Escribamos Rosa, un concurso de historias sobre el cáncer de mama
La Ciudad

Abren las inscripciones de "Escribamos Rosa", un concurso de historias sobre el cáncer de mama