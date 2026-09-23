El presidente de River y un mensaje para Chiqui Tapia: "La AFA es de los clubes, no de una persona"

Stefano Di Carlo cuestionó los manejos dirigenciales de la máxima autoridad del fútbol argentino y planteó una reducción de la cantidad de equipos en primera

El presidente de River, Stefano Di Carlo, cuestionó el manejo de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA) tras volver a las reuniones de la Comisión Directiva. "Los clubes son parte constitutiva de la AFA. La AFA es de los clubes, no de una persona. Y los clubes son de los socios".

El dirigente habló en rueda de prensa en el marco de la cena de la Fundación River, evento que aglomeró a autoridades, jugadores, cuerpo técnicos y hasta ex dirigentes del club de Núñez.

Este martes, River regresó a las reuniones del comité ejecutivo de la AFA, puesto que había abandonado en marzo por diferencias con la máxima autoridad del fútbol argentino . El presidente del Millonario planteó cambios como reducción de equipos en primera, que no se permitan cambios de reglas en medio de los torneos y que se revisen los integrantes de las autoridades arbitrales, entre otros.

River propuso modificaciones

"River trabaja y es enfático hace mucho tiempo en ordenar algunas cuestiones que hacen a una competencia mejor. Y obviamente vamos a seguir planteando, hasta el cansancio, esta cuestión", expresó Di Carlo ante los medios.

"RIVER QUIERE CORREGIR"



Durante la Cena anual de la Fundación River, STEFANO DI CARLO se refirió al regreso del club a las reuniones de AFA.



"River es enfático desde hace mucho tiempo para tener una competencia mejor y vamos a seguir insistiendo", dijo el presidente.… pic.twitter.com/i5gJnFw6qG — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 23, 2026

Por otro lado, el presidente de River agregó: "No hay animosidad ni ánimo de vivir en torno al conflicto. Creo que cualquier hincha de cualquier club... esto es transversal excede River. Me parece que todos podemos coincidir, uno lo ve en la adhesión transversal del fútbol argentino. Nosotros estamos haciendo algo bastante simple: poner a la AFA en sintonía con lo que piensa la gente".

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En cuanto al apoyo que podría recibir el club de Núñez a sus ideas planteadas en el Comité, Di Carlo dijo: "Hay muchos dirigentes que piensan igual que nosotros. Por supuesto, no se expresan porque es un proceso, porque hay que plantear las ideas, tener contundencia y plantear ese camino".

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Por último, la máxima autoridad del Millonario llamó a la unidad de sus pares: "Hay mucha sintonía de River con el conjunto de los clubes en términos del norte de muchas cuestiones. El consenso se construye hablando con el otro y eso es lo que estamos haciendo".