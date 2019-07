El último amistoso de Newell’s se repartió entre dudas y certezas. Con la dificultad para hacer una evaluación completa al no jugar los referentes Maxi Rodríguez y Mauro Formica, a quienes se los preservó, y otros que venían siendo titulares la sensación es que recién en una semana se conocerá con mayor claridad cuál es la realidad del equipo. El 0 a 0 con Atlético de Rafaela dejó para resaltar los pocos goles que recibió la Lepra en la pretemporada con el estreno ayer de Cristian Lema —se retiró antes por una molestia— de primer marcador central. La contracara fueron los desajustes en la contención —el cinco se espera con urgencia— y la poca efectividad en el arco contrario. Lucas Albertengo tuvo su primera aparición y aún le falta sincronización. Entre una cosa y otra fue interesante lo del enganche Nicolás Castro, con características de juego y movimientos que lo asemejan a Juan Riquelme, más allá de que remitir a semejante figura provoque cierto pudor.

La formación de Newell’s sufrió variaciones en relación a los anteriores amistosos. Maxi Rodríguez y Formica se quedaron afuera. No se los quiso arriesgar en los dos enfrentamientos jugados durante la mañana en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa. Por la Fiera y el Gato entraron los pibes Gambarte y Castro. Aparte el entrenador Frank Kudelka realizó modificaciones en otras posiciones dejando la duda si es porque las piensa para el debut o, fiel a su hermetismo, fue para generar algo de misterio. De por sí no le agradó mucho que se abrieran ayer las puertas a la prensa.

Facundo Nadalin ingresó por Angelo Gabrielli, Braian Rivero por Juan Manuel Requena, Luis Leal por Alexis Rodríguez y Lucas Albertengo por Francisco Fydriszewski. La restante modificación fue previsible. Kudelka metió a Lema y junto a Gentiletti conformó la zaga central que ideó para la Superliga. Más allá del cambio de nombres, el dibujo táctico no se modificó.

El esquema y el cinco

Newell's juega con un 4-3-3 que necesita de un mediocampista central con mucha recuperación. Rivero no reúne esas condiciones. Tiene quite, aunque no tanto para jugar solo. Funciona mejor con un doble cinco. Atlético de Rafaela la controló durante breves momentos, pero cuando la tenía y aceleraba, el volante no fue una garantía. El batallador del medio que Newell's espera incorporar es prioritario. Julián Fernández dicen que está al caer (estaría hoy). Y se habla de un tapado. Sea uno u otro, o ambos, es una necesidad.

La autoridad de la zaga

Lema se incorporó al club una semana atrás para ocupar el puesto de primer marcador central que pidió Kudelka y tuvo su primera prueba exigente. Le tocó marcar al grandote atacante Alan Bonansea. Sin inconvenientes, sobresalió en el juego aéreo, uno de los dolores de cabeza de la Lepra en los últimos torneos. Durante la segunda etapa se retiró de la cancha. Una dolencia en el muslo izquierdo lo dejó al margen, y se encendió la preocupación sobre si llegará al debut.

Gentiletti, el segundo marcador central, jugó con prestancia, fue la voz de mando y se ocupó de ordenar a los compañeros. A Castro le dio indicaciones cuando el volante retrocedió en un par de ocasiones. El defensor asumió un rol clave en el fondo. La zaga tiene presencia.

La cuota de gol

Apenas dos goles señaló Newell's en cinco amistosos. Fydriszewski, autor de uno de esos tantos, disputó ayer el segundo amistoso. Alexis Rodríguez, responsable del restante tanto, también participó del encuentro que cerró la jornada. Luis Leal fue titular y desperdició una entrada solitaria reventando la pelota en el palo. En otra la mandó muy alta desde cerca. No tuvo un buena mañana. Tampoco se lució Albertengo. Entró poco en contacto con la pelota y no estuvo en sintonía con los demás. Se justifica porque hasta acá no había jugado.

La poca efectividad es una de las deudas de la Lepra. Kudelka solicitó un nueve. A esta altura no se sabe si llegará.

La vitalidad de los pibes

Lo mejor de Newell's pasó por los pies de Nicolás Castro. El volante creativo la manejó, encaró y gambeteó. El diez, de 18 años, es el que se quiso llevar Boca el año pasado. Tiene desplazamientos que recuerdan a Riquelme, aunque sería una desmesura comparar a uno y otro. Es uno de los jóvenes con potencial que en abril pasado el coordinador de inferiores Enrique Borrelli le señaló a Ovación.

Borrelli _además_ apuntó, entre otros, a Brian Gambarte, delantero de 20 años que ayer fue titular. Incisivo, se movió de manera interesante por la izquierda, aunque su participación fue más esporádica. Es otro a seguir.

Intensificar el trabajo

A Newell's le servirá mucho esta semana previa al debut en la Superliga contra Central Córdoba de Santiago del Estero. Todavía le falta consolidar el funcionamiento, ensamblar a los últimos que llegaron y lograr que otros se afirmen en sus puestos. Son las tareas pendientes de un equipo que comenzará a jugar con el promedio como una carga pesada.

Mala pata. El defensor realizó sus primeros minutos de fútbol en un amistoso y debió retirarse antes por una molestia.