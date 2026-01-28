Triunfazo de Central ante Racing: con un golazo de potrero de Di María y otro grito de Veliz

El equipo auriazul venció 2 a 1 a Racing en el Cilindro de Avellaneda. Ángel Di María fue la gran figura de partido

Golazo de Central. Ángel Di María celebra su gol extraordinario ante Racing.

Central superó 2 a 1 a Racing con goles de Di María y Veliz. Primer triunfo del ciclo de Jorge Almirón en el Canalla. Gran partido de Angelito Di María, con golazo y gran jugada en el segundo gol de Veliz.

24' Se lo perdió Miljevic para el local.

23' El Canalla se para de contra y Racing va con empuje y sin claridad.

Central y Racing luchan más de lo que juegan. Racing busca la igualdad.

Comenzó el segundo tiempo en la cancha de Racing.

Primer tiempo: final Central 2 - Racing 1

45' Descontó Racing con un cabezazo de Maravilla Martínez, que estaba habilitado tras la revisión del VAR.

34' gol de Veliz, tras gran jugada de Di María y Campaz.

23' Golazo de Di María, que entró al área a pura potencia, eludió a Santiago Sosa y definió con tres dedos al segundo palo.

AAe Central y Racing se enfrentan en un Cilindro que parece un arenero en el campo de juego. Virginia Benedetto / La Capital

Comenzó el partido con un pésimo estado del campo de juego en Avellaneda.

Cancha Virginia Benedetto / La Capital

El encargado de impartir justicia es Fernando Echenique, quien está acompañado en el VAR por Lucas Novelli. Los asistentes son Javier Mamani y Ramón Ortiz, Lucas Comesaña oficia de cuarto árbitro y Diego Verlotta está como Avar.

Los canallas sufrieron un durísimo golpe en la primera fecha ante Belgrano al perder en los últimos cinco minutos por 2 a 1, en el estreno en condición de local.

La formación de Central

La formación de Racing