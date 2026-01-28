Triunfazo de Central ante Racing: con un golazo de potrero de Di María y otro grito de Veliz

Central superó 2 a 1 a Racing con goles de Di María y Veliz. Primer triunfo del ciclo de Jorge Almirón en el Canalla. Gran partido de Angelito Di María, con golazo y gran jugada en el segundo gol de Veliz.
El equipo auriazul venció 2 a 1 a Racing en el Cilindro de Avellaneda. Ángel Di María fue la gran figura de partido
Central superó 2 a 1 a Racing con goles de Di María y Veliz. Primer triunfo del ciclo de Jorge Almirón en el Canalla. Gran partido de Angelito Di María, con golazo y gran jugada en el segundo gol de Veliz.
42' sale Di María, la gran figura.
24' Se lo perdió Miljevic para el local.
23' El Canalla se para de contra y Racing va con empuje y sin claridad.
Central y Racing luchan más de lo que juegan. Racing busca la igualdad.
Comenzó el segundo tiempo en la cancha de Racing.
45' Descontó Racing con un cabezazo de Maravilla Martínez, que estaba habilitado tras la revisión del VAR.
34' gol de Veliz, tras gran jugada de Di María y Campaz.
23' Golazo de Di María, que entró al área a pura potencia, eludió a Santiago Sosa y definió con tres dedos al segundo palo.
Comenzó el partido con un pésimo estado del campo de juego en Avellaneda.
El encargado de impartir justicia es Fernando Echenique, quien está acompañado en el VAR por Lucas Novelli. Los asistentes son Javier Mamani y Ramón Ortiz, Lucas Comesaña oficia de cuarto árbitro y Diego Verlotta está como Avar.
Los canallas sufrieron un durísimo golpe en la primera fecha ante Belgrano al perder en los últimos cinco minutos por 2 a 1, en el estreno en condición de local.
Leer más: Alerta "ley del ex": cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newell's
La víctima tenía 37 años. El presunto asesino es la actual pareja de la ex del hombre apuñalado con un cuchillo de mesa