Jeremías Ledesma, figura ante Gimnasia: "Contra Newell's se tiene que ver el Central del segundo tiempo"

El arquero, que tuvo intervenciones decisivas en La Plata, habló sobre el clásico del domingo: "Es un partido trascendental", dijo

Central la pasó mal en el primer tiempo ante Gimnasia en el bosque, perdía 1 a 0 y pudo estar 0-2 abajo, pero pudo darlo vuelta y al final celebró un triunfo que suma tres puntos importantes y le da un empujón anímico de cara al clásico con Newell's.

Una de las claves en el gran triunfo del Canalla en La Plata fue su arquero, Cristian Ledesma. Si bien dio un rebote al medio que le permitió a Gimnasia ponerse en ventaja, luego tuvo atajadas que resultaron decisivas para el resultado del partido.

Tan importante fue la actuación del arquero que terminó convirtiéndose en la figura del equipo de Jorge Almirón en el bosque platense.

Una de ellas fue en el córner previo al empate de Central. El arquero pudo manotear una pelota que se le metía al segundo palo y a la salida de esa jugada se produjo un contragolpe letal encabezado por Julián Fernández que terminó en la igualdad del Canalla tras la definición de Enzo Giménez.

Jeremías Ledesma: "Un triunfo que vale muchísimo"

Después Central marcó el segundo, pero en los minutos finales se replegó demasiado y otra vez Ledesma fue importante, sobre todo con una gran atajada cuando el partido se moría.

"Este triunfo vale muchísimo. No tuvimos un primer tiempo en lo actitudinal, pero en el segundo tiempo pudimos mostrar otra cosa", dijo Ledesma tras la victoria.

El arquero dijo que se siente muy satisfecho por la victoria y por el modo en que llegó, y dijo que ahora Central llega bien parado al clásico del domingo en el Coloso ante Newell's. "Llegamos de la mejor manera a un partido que ya se sabe la trascendencia que tiene", declaró.

Cuando le preguntaron cómo debía jugar Central ante Newell's, Ledesma fue claro. "Se tiene que ver el Central del segundo tiempo, el del primer tiempo con Aldosivi, el Central de Barracas", se explayó. Y remató, otra vez sobre el partido con Gimnasia: "Tuvimos opciones bastante claras que no las pudimos capitalizar".

