La Capital | Ovación | Central

Jeremías Ledesma tiene todo acordado con Rosario Central: sólo falta la firma

Aunque resta el anuncio oficial, el arquero campeón de la Copa Argentina regresará a Arroyito tras seis años. Los detalles del acuerdo entre el Canalla y River

5 de enero 2026 · 13:26hs
Jeremías Ledesma regresará a Central tras seis años

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Jeremías Ledesma regresará a Central tras seis años

Todo parece indicar que los caminos de Rosario Central y Jeremías Ledesma se volverán a cruzar. Desde Buenos Aires dan por hecho que las negociaciones entre el Canalla y River están encaminadas para que el arquero regrese a Arroyito, a préstamo por un año y con una obligación de compra.

La novela, que comenzó en diciembre de 2025, parecía perder intensidad hacia fin de año, remontó estas últimas semanas y los dirigentes de ambos clubes avanzaron lo suficiente para que Ledesma retorne, al menos, al plantel de Central.

El arquero, que debutó con la auriazul y se consagró campeón en 2018 de la Copa Argentina, llegó a River a mediados de 2024 y atajó 7 partidos, tres de los cuales terminó con la valla invicta.

Con este acuerdo, Ledesma volverá a Arroyito y competirá por el puesto con Jorge Broun, que aceptó de palabra la renovación de su contrato y hoy empezó la pretemporada con Jorge Almirón a la cabeza.

>> Leer más: Quién es el mediocampista chileno que en Central apuntaron como posible refuerzo

Central define el regreso de Jeremías Ledesma a préstamo por un año con opción obligatoria de compra fijada cerca de los 3 millones de dólares si se consiguen ciertos objetivos deportivos, que no fueron revelados por las partes.

Pocas chances en River

En junio de 2024, River sorprendía en el mercado de pases y contrataba a Jeremías Ledesma. Lo llamativo no era por las condiciones que supo demostrar el arquero nacido en Pergamino, sino por la llegada con Franco Armani consolidado hace casi 10 años en el arco Millonario.

Fue un pedido de Martín Demichelis, pero la dirigencia riveplatense despidió al entrenador. El reemplazante, Marcelo Gallardo, dejó en claro que Armani iba a ser titular y así lo demostró.

Fue así como en los 18 meses que Ledesma formó parte del equipo de Nuñez sólo entró al campo de juego en siete oportunidades, dos en este Torneo Clausura, cuatro en la Liga Profesional 2024 (uno con Demichelis en el banco) y uno por Copa Argentina.

En su momento, River logró destrabar la salida del arquero por menos de 5 millones de euros, que era la claúsula de salida que tenía Ledesma en Cádiz. El descenso con el equipo español llevó a concretar una negociación que se cerró en 2.6 millones de euros por la ficha más 500 mil euros por objetivos.

El regreso de un campeón a Arroyito

Jeremías Ledesma debutó en Central un 26 de abril de 2017 con Paolo Montero en el banco de suplentes. Esa noche enfrentó a Cañuelas por los 32avos de Final de la Copa Argentina, en la cancha de Unión de Santa Fe. Fue victoria 1 a 0 y valla invicta para el arquero.

A finales de 2017, Paolo Montero dejó la conducción de Central y tomó la posta Leo Fernández, que lo conocía de su paso por la reserva canalla y le dio la confianza para atajar en el primer equipo.

>> Leer más: El jugador de Central que fue de visita a su club de origen y formó parte de una jornada benéfica

Fue así como en 2018 fue puesto fijo de Central, tanto en el primer semestre como en el segundo, cuando Edgardo Bauza se hizo cargo del equipo. Ese segundo semestre quedará en la historia para Central por la obtención de la Copa Argentina, con Jeremías Ledesma en un gran nivel y atajando al menos un penal en cada definición que su equipo ganó para coronarse campeón.

Los próximos 18 meses, Ledesma sería una pieza clave de Central y sus buenos rendimientos le permitieron el salto a Europa. En total, el arquero disputó 87 partidos y logró 25 arcos en cero.

El siguiente paso sería Cádiz de España donde jugó 138 partidos, cerrando su portería en 43 de ellos. Gracias a su buen arranque en La Liga, Lionel Scaloni lo convocó en octubre de 2020 para la doble fecha FIFA de cara al mundial de Qatar 2022.

Aunque los rumores lo ubicaban en Europa, Ledesma sorprendió a todos firmando para River en julio de 2024. En el Millonario atajó 7 partidos, recibió 7 goles y dejó su arco en cero en tres ocasiones.

Noticias relacionadas
Ignacio Malcorra sonó en varios equipos y ahora se sumó el Xeneize dirigido por Claudio übeda.

Tras el "no" a Central, Nacho Malcorra suena en un grande del fútbol argentino

El volante tuvo un buen rendimiento fuera de Central.

Caramelo no está en la mira del Central de Almirón y Unión sigue interesado

Jeremías Ledesma no tiene continuidad en River y Gastón Ávila viene de jugar en Fortaleza. Central los quiere a los dos.

En Central, los nombres de Ledesma y Ávila seducen y por ellos todavía se trabaja

Ángel Di María, la estrella de Central, será uno de los 31 futbolistas que iniciarán la pretemporada junto a Jorge Almirón.

La lista de Almirón en Central: qué jugadores inician la pretemporada y cuáles no

Ver comentarios

Las más leídas

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Lo último

¿Qué es el lipedema y cómo se trata este problema que afecta a las mujeres?

¿Qué es el lipedema y cómo se trata este problema que afecta a las mujeres?

Malcorra se despidió de Central: llegó como uno más, se marchó como un ídolo

Malcorra se despidió de Central: llegó como uno más, se marchó como un ídolo

Recategorización del monotributo 2026: qué hay que saber, fechas clave y cómo hacer el trámite online

Recategorización del monotributo 2026: qué hay que saber, fechas clave y cómo hacer el trámite online

Después del incendio, la familia proteccionista pudo reponer los electrodomésticos 

La pareja que perdió su vivienda y a 12 animales rescatados en un incendio logró reponer parte de lo perdido. "Me sorprende la solidaridad de la gente", dice Camila
Después del incendio, la familia proteccionista pudo reponer los electrodomésticos 
Jorge Almirón, el nuevo DT: Quiero ser parte de la historia de Central

Por Carlos Durhand
Ovación

Jorge Almirón, el nuevo DT: "Quiero ser parte de la historia de Central"

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto
Policiales

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas carísimas
La Ciudad

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas "carísimas"

Ruta 11 inundada de materia fecal: un derrame cloacal obligó a cortar el tránsito entre Pinamar y Ostende
Información General

Ruta 11 inundada de materia fecal: un derrame cloacal obligó a cortar el tránsito entre Pinamar y Ostende

La emotiva despedida del exintendente Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones
LA CIUDAD

La emotiva despedida del exintendente Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Newells sumará a un zaguero santiagueño, de último paso por Huracán

Newell's sumará a un zaguero santiagueño, de último paso por Huracán

Ovación
Jorge Almirón, el nuevo DT: Quiero ser parte de la historia de Central

Por Carlos Durhand
Ovación

Jorge Almirón, el nuevo DT: "Quiero ser parte de la historia de Central"

Jorge Almirón, el nuevo DT: Quiero ser parte de la historia de Central

Jorge Almirón, el nuevo DT: "Quiero ser parte de la historia de Central"

Jeremías Ledesma tiene todo acordado con Rosario Central: sólo falta la firma

Jeremías Ledesma tiene todo acordado con Rosario Central: sólo falta la firma

Tras el no a Central, Nacho Malcorra suena en un grande del fútbol argentino

Tras el "no" a Central, Nacho Malcorra suena en un grande del fútbol argentino

Policiales
Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto
Policiales

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Sorprendente robo en un pueblo santafesino: los ladrones fueron a comprar lechones

Sorprendente robo en un pueblo santafesino: los ladrones fueron a comprar lechones

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el crimen de un chico en Tablada

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el crimen de un chico en Tablada

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

La Ciudad
Después del incendio, la familia proteccionista pudo reponer los electrodomésticos 
La Ciudad

Después del incendio, la familia proteccionista pudo reponer los electrodomésticos 

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas carísimas

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas "carísimas"

Llega la Feria Especial de Reyes para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad

Llega la Feria Especial de Reyes para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad

Gripe H3N2K ¿cuál es la situación en Santa Fe en el comienzo del año?

Gripe H3N2K ¿cuál es la situación en Santa Fe en el comienzo del año?

Un accidente que reavivó las denuncias por el estado crítico de la ruta 136
Información General

Un accidente que reavivó las denuncias por el estado crítico de la ruta 136

La lista de Almirón en Central: qué jugadores inician la pretemporada y cuáles no
Ovación

La lista de Almirón en Central: qué jugadores inician la pretemporada y cuáles no

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal
Información General

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente
Policiales

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada
La Ciudad

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados
La Ciudad

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados

Gremios denuncian una aceleración inflacionaria y critican cifras del Indec
Economía

Gremios denuncian una aceleración inflacionaria y critican cifras del Indec

Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay
La Ciudad

Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Central: Almirón ya está en Rosario para iniciar su trabajo como entrenador

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: Almirón ya está en Rosario para iniciar su trabajo como entrenador

Proyecciones 2026: reglas de juego claras, pero con sectores muy ajustados

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Proyecciones 2026: reglas de juego claras, pero con sectores muy ajustados

Reino Unido y Francia atacaron instalaciones de Isis en Siria
El Mundo

Reino Unido y Francia atacaron instalaciones de Isis en Siria

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores sumaron equipamiento
La Ciudad

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores sumaron equipamiento

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil

Por Claudio Berón

Policiales

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso
La Ciudad

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado
Policiales

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere
OVACIÓN

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells
Ovación

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino
Ovación

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas
La Ciudad

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas