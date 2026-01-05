En Central, los nombres de Ledesma y Ávila seducen y por ellos todavía se trabaja

El arquero y el zaguero zurdo están en el radar canalla desde hace tiempo como posibles refuerzos. En Arroyito son optimistas con tenerlos

Jeremías Ledesma no tiene continuidad en River y Gastón Ávila viene de jugar en Fortaleza. Central los quiere a los dos.

Central inicia este lunes la pretemporada de cara a un 2026 que pinta exigente y lo hará por el momento sin caras nuevas. Es que los refuerzos todavía no aparecen , lo que no quiere decir que la dirigencia no esté trabajando en el tema. Se espera que ya en la primera semana de trabajo haya novedades al respecto con algunos de los nombres por los que hay negociaciones. Dos de esos jugadores tiene pasado en Arroyito. Son los casos de Jeremías Ledesma y Gastón Ávila .

Son varios los puestos a cubrir en Central y por eso lo que hay son unas cuantas negociaciones abiertas, que se intentan mantener activas en paralelo. Pero, se sabe, los acuerdos suelen tardar en llegar.

Uno de los futbolistas por los que Central mostró interés desde antes que el mercado de pases se abriera oficialmente es Ledesma, el arquero surgido en Arroyito y con presente en River.

De todo lo que se habló, se supo que hubo negociaciones con el club millonario y que las mismas, días después se detuvieron. Es más, hubo quienes dieron por caído el tema, pero todo parece indicar que no es así, que Central sigue intentando hacerse de los servicios de Conan.

>>Leer más: La lista de Almirón en Central: qué jugadores inician la pretemporada y cuáles no serán tenidos en cuenta

A esta historia hay que dividirla por partes. Una de ellas es la que compete a la negociación entre clubes y la otra entre Central y el propio jugador. Una de ellas está más o menos resuelta, a la otra le falta un poco.

La que pinta más sencilla es la que compete al acuerdo entre Central y el futbolista. Algunas de las fuentes consultadas indican que entre ellos no hay problemas y que los términos del vínculo, en caso de que se dé, ya están lo suficientemente charlados y acordados.

Jere Ledesma ya sabe lo que es jugar en Central, donde fue campeón de la Copa Argentina en 2018.

Ledesma siempre estuvo al tanto

Ledesma siempre estuvo al tanto del interés de Central y de su parte no habría problemas desde lo económico para sumarse al equipo que ahora conduce Jorge Almirón. Ese es un punto a favor, pero que no resuelve las cosas.

El mayor inconveniente está en la negociación entre clubes. Es que River siempre mostró predisposición para ceder a Ledesma, pero con algunas condiciones que para Central resultaron inviables.

Primero se habló de que River sólo se desprendería de Ledesma a partir de una venta, que no contemplaba la posibilidad del préstamo. Días más tarde se supo que desde Núñez pusieron como condición la cesión del juvenil Santiago Segovia, uno de los chicos con mayor proyección que hay en Arroyito. Eso fue lo que enfrió aún más las negociaciones, ya que es algo a lo que Central no estaría dispuesto a negociar.

>>Leer más: Quién es el mediocampista chileno que en Central apuntaron como posible refuerzo

Charla va, charla viene

Pero lo relevante en esta historia es que la negociación nunca se cayó por completo. No sólo eso, sino que las partes siguen negociando, tratando de llegar a un punto en el que todos salgan beneficiados.

Y en Arroyito hay mucha confianza en que las cosas terminen de la mejor forma, es decir, que se llegue a un acuerdo y que Conan pueda sumarse a un Central que conoce a la perfección por haberse formado en las divisiones inferiores, pero sobre todo por haber jugado en primera. Además, Ledesma fue campeón con Central, en la Copa Argentina 2018, de la mano del Patón Bauza.

Gato El Gato Ávila ya tuvo un paso por la primera de Central, en la época en la que el Kily González era el DT.

El Gato Ávila espera

Otro futbolista por el que Central está trabajando para incorporar es Gastón Ávila, el zaguero central que también tuvo un paso por el primer equipo canalla.

En este caso también el deseo del futbolista es volver a ponerse la camiseta de Central, por eso la negativa al ofrecimiento de San Pablo de Brasil, club que se retiró definitivamente de la negociación.

>>Leer más: Central: las 10 imágenes de un 2025 en el que tuvo más momentos felices que de tristeza

“Se viene trabajando de buena forma y en la semana podría haber algún tipo de novedad”, comentó alguien cercano a la dirigencia canalla en relación a la chance de sumar a Ávila. El Gato viene de jugar en Fortaleza a préstamo, pero su pase pertenece a Ajax de Holanda, club con el que le queda un año más de contrato. Por eso las negociaciones que está llevando adelante Central son con el club europeo.

Las condiciones de esa negociación no se conocen de manera fina, pero es probable que Central pretenda un préstamo y que Ajax vaya por una venta. Lo concreto es que Ávila tiene el deseo de volver a jugar en Central, donde fue parte del equipo que por ese entonces conducía el Kily González, en 2021.

No son los únicos nombres por los que Central está trabajando, pero sí son dos casos en los que en Arroyito hay muchas expectativas de poder concretar en el corto plazo, de ser posible ya en esta primera semana de trabajo del plantel y su nuevo cuerpo técnico.