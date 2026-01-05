La Capital | Ovación | Central

En Central, los nombres de Ledesma y Ávila seducen y por ellos todavía se trabaja

El arquero y el zaguero zurdo están en el radar canalla desde hace tiempo como posibles refuerzos. En Arroyito son optimistas con tenerlos

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

5 de enero 2026 · 06:00hs
Jeremías Ledesma no tiene continuidad en River y Gastón Ávila viene de jugar en Fortaleza. Central los quiere a los dos.

Jeremías Ledesma no tiene continuidad en River y Gastón Ávila viene de jugar en Fortaleza. Central los quiere a los dos.

Central inicia este lunes la pretemporada de cara a un 2026 que pinta exigente y lo hará por el momento sin caras nuevas. Es que los refuerzos todavía no aparecen, lo que no quiere decir que la dirigencia no esté trabajando en el tema. Se espera que ya en la primera semana de trabajo haya novedades al respecto con algunos de los nombres por los que hay negociaciones. Dos de esos jugadores tiene pasado en Arroyito. Son los casos de Jeremías Ledesma y Gastón Ávila.

Son varios los puestos a cubrir en Central y por eso lo que hay son unas cuantas negociaciones abiertas, que se intentan mantener activas en paralelo. Pero, se sabe, los acuerdos suelen tardar en llegar.

Uno de los futbolistas por los que Central mostró interés desde antes que el mercado de pases se abriera oficialmente es Ledesma, el arquero surgido en Arroyito y con presente en River.

Una negociación firme

De todo lo que se habló, se supo que hubo negociaciones con el club millonario y que las mismas, días después se detuvieron. Es más, hubo quienes dieron por caído el tema, pero todo parece indicar que no es así, que Central sigue intentando hacerse de los servicios de Conan.

>>Leer más: La lista de Almirón en Central: qué jugadores inician la pretemporada y cuáles no serán tenidos en cuenta

A esta historia hay que dividirla por partes. Una de ellas es la que compete a la negociación entre clubes y la otra entre Central y el propio jugador. Una de ellas está más o menos resuelta, a la otra le falta un poco.

La que pinta más sencilla es la que compete al acuerdo entre Central y el futbolista. Algunas de las fuentes consultadas indican que entre ellos no hay problemas y que los términos del vínculo, en caso de que se dé, ya están lo suficientemente charlados y acordados.

Jere
Ledesma ya sabe lo que es jugar en Central, donde fue campeón de la Copa Argentina en 2018.

Ledesma ya sabe lo que es jugar en Central, donde fue campeón de la Copa Argentina en 2018.

Ledesma siempre estuvo al tanto

Ledesma siempre estuvo al tanto del interés de Central y de su parte no habría problemas desde lo económico para sumarse al equipo que ahora conduce Jorge Almirón. Ese es un punto a favor, pero que no resuelve las cosas.

El mayor inconveniente está en la negociación entre clubes. Es que River siempre mostró predisposición para ceder a Ledesma, pero con algunas condiciones que para Central resultaron inviables.

Primero se habló de que River sólo se desprendería de Ledesma a partir de una venta, que no contemplaba la posibilidad del préstamo. Días más tarde se supo que desde Núñez pusieron como condición la cesión del juvenil Santiago Segovia, uno de los chicos con mayor proyección que hay en Arroyito. Eso fue lo que enfrió aún más las negociaciones, ya que es algo a lo que Central no estaría dispuesto a negociar.

>>Leer más: Quién es el mediocampista chileno que en Central apuntaron como posible refuerzo

Charla va, charla viene

Pero lo relevante en esta historia es que la negociación nunca se cayó por completo. No sólo eso, sino que las partes siguen negociando, tratando de llegar a un punto en el que todos salgan beneficiados.

Y en Arroyito hay mucha confianza en que las cosas terminen de la mejor forma, es decir, que se llegue a un acuerdo y que Conan pueda sumarse a un Central que conoce a la perfección por haberse formado en las divisiones inferiores, pero sobre todo por haber jugado en primera. Además, Ledesma fue campeón con Central, en la Copa Argentina 2018, de la mano del Patón Bauza.

Gato
El Gato Ávila ya tuvo un paso por la primera de Central, en la época en la que el Kily González era el DT.

El Gato Ávila ya tuvo un paso por la primera de Central, en la época en la que el Kily González era el DT.

El Gato Ávila espera

Otro futbolista por el que Central está trabajando para incorporar es Gastón Ávila, el zaguero central que también tuvo un paso por el primer equipo canalla.

En este caso también el deseo del futbolista es volver a ponerse la camiseta de Central, por eso la negativa al ofrecimiento de San Pablo de Brasil, club que se retiró definitivamente de la negociación.

>>Leer más: Central: las 10 imágenes de un 2025 en el que tuvo más momentos felices que de tristeza

“Se viene trabajando de buena forma y en la semana podría haber algún tipo de novedad”, comentó alguien cercano a la dirigencia canalla en relación a la chance de sumar a Ávila. El Gato viene de jugar en Fortaleza a préstamo, pero su pase pertenece a Ajax de Holanda, club con el que le queda un año más de contrato. Por eso las negociaciones que está llevando adelante Central son con el club europeo.

Las condiciones de esa negociación no se conocen de manera fina, pero es probable que Central pretenda un préstamo y que Ajax vaya por una venta. Lo concreto es que Ávila tiene el deseo de volver a jugar en Central, donde fue parte del equipo que por ese entonces conducía el Kily González, en 2021.

No son los únicos nombres por los que Central está trabajando, pero sí son dos casos en los que en Arroyito hay muchas expectativas de poder concretar en el corto plazo, de ser posible ya en esta primera semana de trabajo del plantel y su nuevo cuerpo técnico.

Noticias relacionadas
Vicente Pizarro juega como volante central en Colo Colo, donde es uno de los apuntados para transferir.

Quién es el mediocampista chileno que en Central apuntaron como posible refuerzo

murio horacio usandizaga, el primer intendente de rosario tras el regreso de la democracia

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

murio horacio usandizaga, el primer intendente de rosario tras el regreso de la democracia

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Mauricio Martínez regresó a Central tras finalizar su préstamo con Unión. Tiene contrato hasta diciembre de 2026.

Central: Caramelo Martínez será uno más, pero su futuro dependerá de Almirón

Ver comentarios

Las más leídas

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Lo último

Sorprendente robo en un pueblo santafesino: los ladrones fueron a comprar lechones

Sorprendente robo en un pueblo santafesino: los ladrones fueron a comprar lechones

La grilla del Festival de Jesús María 2026: día por día, artistas y fechas

La grilla del Festival de Jesús María 2026: día por día, artistas y fechas

Temporada de premios: todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Temporada de premios: todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Frente al Palacio de los Leones, Rosario le brindó el último adiós a Horacio Usandizaga

El cortejo fúnebre se detuvo por unos minutos frente a la sede la Municipalidad donde se realizó un homenaje previo a la inhumación en el Cementerio El Salvador

Frente al Palacio de los Leones, Rosario le brindó el último adiós a Horacio Usandizaga
Sorprendente robo en un pueblo santafesino: los ladrones fueron a comprar lechones
Policiales

Sorprendente robo en un pueblo santafesino: los ladrones fueron a comprar lechones

Horacio Usandizaga: leche hervida, trasero cuadrado y otras diez frases polémicas
La Ciudad

Horacio Usandizaga: leche hervida, trasero cuadrado y otras diez frases polémicas

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el crimen de un chico en Tablada
Policiales

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el crimen de un chico en Tablada

Comercio: leve repunte de ventas por las Fiestas y expectativa por Reyes

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Comercio: leve repunte de ventas por las Fiestas y expectativa por Reyes

Un pasito para el frente

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Un pasito para el frente

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente

Ovación
Novak Djokovic anunció su retiro de la PTPA preocupado por la falta de transparencia
Ovación

Novak Djokovic anunció su retiro de la PTPA preocupado por la falta de "transparencia"

Novak Djokovic anunció su retiro de la PTPA preocupado por la falta de transparencia

Novak Djokovic anunció su retiro de la PTPA preocupado por la falta de "transparencia"

En Central, los nombres de Ledesma y Ávila seducen y por ellos todavía se trabaja

En Central, los nombres de Ledesma y Ávila seducen y por ellos todavía se trabaja

PSM Fútbol derrotó a Sarmiento de Maggiolo por el Regional Amateur

PSM Fútbol derrotó a Sarmiento de Maggiolo por el Regional Amateur

Policiales
Sorprendente robo en un pueblo santafesino: los ladrones fueron a comprar lechones
Policiales

Sorprendente robo en un pueblo santafesino: los ladrones fueron a comprar lechones

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el crimen de un chico en Tablada

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el crimen de un chico en Tablada

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

La Ciudad
Frente al Palacio de los Leones, Rosario le brindó el último adiós a Horacio Usandizaga
LA CIUDAD

Frente al Palacio de los Leones, Rosario le brindó el último adiós a Horacio Usandizaga

Comercio: leve repunte de ventas por las Fiestas y expectativa por Reyes

Comercio: leve repunte de ventas por las Fiestas y expectativa por Reyes

El tiempo en Rosario: el lunes se mantiene la máxima y seguiría despejado

El tiempo en Rosario: el lunes se mantiene la máxima y seguiría despejado

Horacio Usandizaga: leche hervida, trasero cuadrado y otras diez frases polémicas

Horacio Usandizaga: leche hervida, trasero cuadrado y otras diez frases polémicas

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados
La Ciudad

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados

Gremios denuncian una aceleración inflacionaria y critican cifras del Indec
Economía

Gremios denuncian una aceleración inflacionaria y critican cifras del Indec

Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay
La Ciudad

Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Central: Almirón ya está en Rosario para iniciar su trabajo como entrenador

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: Almirón ya está en Rosario para iniciar su trabajo como entrenador

Proyecciones 2026: reglas de juego claras, pero con sectores muy ajustados

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Proyecciones 2026: reglas de juego claras, pero con sectores muy ajustados

Reino Unido y Francia atacaron instalaciones de Isis en Siria
El Mundo

Reino Unido y Francia atacaron instalaciones de Isis en Siria

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores sumaron equipamiento
La Ciudad

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores sumaron equipamiento

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil

Por Claudio Berón

Policiales

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso
La Ciudad

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado
Policiales

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere
OVACIÓN

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells
Ovación

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino
Ovación

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas
La Ciudad

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas

La EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Por Matías Petisce
La Ciudad

La EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un show televisivo
El Mundo

Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un "show televisivo"

Qué dijeron Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute sobre la captura de Maduro
El Mundo

Qué dijeron Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute sobre la captura de Maduro

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro
El Mundo

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro

La casa no importa, se llevaron a mis animales: el testimonio tras el incendio
La Ciudad

"La casa no importa, se llevaron a mis animales": el testimonio tras el incendio

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica reformas arbitrarias y peligrosas
Política

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica "reformas arbitrarias y peligrosas"