Ignacio Malcorra, de la despedida de Central a la casi segura llegada a Independiente

Nacho le dijo adiós a Central por redes sociales y por la noche dieron por hecha su llegada a Independiente. En el medio, palitos para la dirigencia de Central.

5 de enero 2026 · 20:40hs
La última imagen de Ignacio Malcorra en Central fue justo ante Independiente

Virginia Benedetto

La última imagen de Ignacio Malcorra en Central fue justo ante Independiente, con su tonta expulsión.

Ignacio Malcorra no solo se despidió de Central con algunos cuestionamientos desde su entorno sino que su llegada a Independiente es casi un hecho. Falta la firma, pero es un hecho de que el que fuera el 10 canalla se sumará al equipo de Gustavo Quinteros.

Malcorra no llegó a un acuerdo con Central porque, más allá del monto ofrecido, pretendía un contrato prolongado de tres años. En el medio, su representante Sergio Levinton levantó el avispero y le apuntó al club de Arroyito, por considerar que no le había hecho una oferta que mereciera.

También en los últimos días se manejó una opción de firmar por objetivos, pero Central se mantenía firme en eso de firmar por un solo año, lo mismo que Jorge Broun y Carlos Quintana. Sobre todo teniendo en cuenta la edad, ya que en julio cumplirá 39 años.

Los mensajes de Ignacio Malcorra y de su entorno

Finalmente, luego de la presentación de Jorge Almirón como nuevo entrenador canalla, llegó el mensaje en redes sociales del propio Ignacio Malcorra, anunciando su despedida de Central. Sus palabras fueron siempre de agradecimiento.

“Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado", respondió la esposa de Nacho, Rosario Idiart, en el mismo posteo de despedida del jugador.

El que fue más allá fue Levinton. “Vamos por más y con la verdad siempre. Nacho ama a Central y hasta yo pensaba la fiesta de su retiro en Rosario, pero para la dirigencia y nuevo cuerpo técnico no les dio la altura de hacer un retiro merecido. La historia y la gente sacara las conclusiones”, dijo inicialmente.

Pero siguió: “La dirigencia no estuvo a la altura porque ya no te querían. Lo mismo el nuevo cuerpo técnico. Armaron una gran novela basada en mentiras, pero todo ya va a salir a la luz. Te admiro y felicito por lo que sos y le diste a Central y a cada equipo que te tocó jugar, pero sé que Central era tu casa”.

Que le ofrecería Independiente

En el Rojo, parece que a Malcorra le cumplirán dos de los deseos. En principio, el monto del contrato por un año será similar al que le ofrecía Central, pero después la cosa cambia.

Para empezar, se habrían fijado objetivos y por el otro lado hay una opción de renovación por un año más. Eso inclinó la balanza para que Malcorra deje Arroyito y se calce la de Independiente, justo el último rival al que enfrentó y donde se hizo expulsar infantilmente, con el costo enorme de no poder jugar los octavos de final del Clausura ante Estudiantes, donde Central fue eliminado.

Gremios denuncian una aceleración inflacionaria y critican cifras del Indec
Economía

Gremios denuncian una aceleración inflacionaria y critican cifras del Indec

