Quién es el mediocampista chileno que en Central apuntaron como posible refuerzo

Es uno de los mejores futbolistas de Colo Colo, donde viene de dirigir Jorge Almirón. Es uno de los varios nombres que se manejan en el Canalla

Vicente Pizarro juega como volante central en Colo Colo, donde es uno de los apuntados para transferir.

Entre tantos nombres que trascendieron respecto al interés de Central para sumar como refuerzos, hay uno que apunta al mercado chileno y que viene de ser dirigido nada menos que por Jorge Almirón . Por ahora se sabe que hay un interés por parte del Canalla, pero no mucho más que eso.

Suele pasar que cuando un entrenador llega a un club a los primeros futbolistas que busca es a aquellos que alguna vez dirigió. Y lo dicho, Almirón tuvo su último paso como entrenador en Colo Colo de Chile y hacia allí apuntó la búsqueda.

El futbolista en cuestión es Vicente Pizarro , un juvenil de 23 años (5 de noviembre de 2002) que surgió de las divisiones inferiores del Cacique y jugó siempre allí.

En Central es un nombre que seduce, sobre todo al flamante entrenador y por quien posiblemente se haga algún ofrecimiento. No obstante, sería una negociación compleja.

Pizarro3 Pizarro, de 23 años, fue uno de los mejores de Colo Colo en 2025. Almirón lo quiere para Central.

Una de las "grandes figuras"

Es que desde Chile aseguran que Pizarro es una de las “grandes figuras” del equipo y el que “mejor posicionado está en las vitrinas”, por eso la idea del club trasandino es que salga por intermedio de una venta.

Es más, hablaron de que el futbolista había sido tasado por el club en unos cuatro millones de dólares. Y no sólo eso, sino que “se viene hablando del interés de un par de clubes europeos. Uno de ellos es Glasgow Ranger de Escocia y el otro es Sevilla.

Además de su ya larga estadía en Colo Colo, el volante tuvo paso por los seleccionados sub-17, sub-20 y sub-23 de Chile. Y en la mayor también fue convocado en algunas ocasiones por el entonces técnico Eduardo Berizzo.

Pizarro2 Desde Chile aseguran que además de Central hay varios clubes europeos interesado en Vicente Pizarro.

Las características de Vicente Pizarro

Pizarro es un jugador, según informan desde Chile, “con mucha técnica”, que por ahí no tiene tanto porte, pero que es un futbolista muy astuto, que se mueve de manera inteligente en el campo de juego.

Su puesto es volante central y su pierna más hábil es la zurda. Sería, por características, el jugador ideal para suplantar a Ignacio Malcorra, siempre y cuando Almirón juegue de la misma forma en la que lo venía haciendo su antecesor Ariel Holan.

Por el momento se sabe que lo que hay en Central es un interés concreto y que el futbolista fue apuntado por Almirón. De ahí en más dependerá de si Central inicia o avanza en una negociación y, por supuesto, de la respuesta que encuentre del otro lado de la Cordillera.